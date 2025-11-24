Nowe objawienie na finale Mistrzostw Świata Hard Enduro?

Moore najlepiej poradził sobie podczas drugiego, niezwykle trudnego pod względem nawigacyjnym dnia na Roof of Africa. Wykorzystując problemy największych rywali, zbudował sobie przewagę, którą utrzymał na decydującym etapie i zapisał kolejną wygraną na konto RPA. Pod nieobecność 5-krotnego zwycięzcy Wade'a Younga, młody James poczuł, że jest to jego szansa i utrzymał zwycięską passę lokalnych zawodników w zawodach określanych jako "Matka Hard Enduro".

Moore najlepiej poradził sobie podczas drugiego, niezwykle trudnego pod względem nawigacyjnym dnia na Roof of Africa. Wykorzystując problemy największych rywali, zbudował sobie przewagę, którą utrzymał na decydującym etapie i zapisał kolejną wygraną na konto RPA. Pod nieobecność 5-krotnego zwycięzcy Wade'a Younga, młody James poczuł, że jest to jego szansa i utrzymał zwycięską passę lokalnych zawodników w zawodach określanych jako "Matka Hard Enduro".

Moore najlepiej poradził sobie podczas drugiego, niezwykle trudnego pod względem nawigacyjnym dnia na Roof of Africa. Wykorzystując problemy największych rywali, zbudował sobie przewagę, którą utrzymał na decydującym etapie i zapisał kolejną wygraną na konto RPA. Pod nieobecność 5-krotnego zwycięzcy Wade'a Younga, młody James poczuł, że jest to jego szansa i utrzymał zwycięską passę lokalnych zawodników w zawodach określanych jako "Matka Hard Enduro".