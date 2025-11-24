Nowe objawienie na finale Mistrzostw Świata Hard Enduro?

Mimo, że tytuł Mistrza Świata Hard Enduro 2025 padł łupem Manuela Lettenbichlera podczas przedostatniej rundy rozegranej na GetzenRodeo, nikt nie miał zamiaru składać broni przed wielkim finałem w Afryce. Legendarne zawody Roof of Africa powróciły do kalendarza najważniejszych rozgrywek, więc chętnych do zakończenia sezonu w mocnym stylu było wielu!
Oczy wszystkich zwrócone były głównie na Billego Bolta i Mitcha Brightmoore'a, którzy mieli rozstrzygnąć między sobą losy wicemistrzowstwa, ale show skradł James Moore. Po przypieczętowaniu tytułu Mistrza Świata Hard Enduro Juniorów na GetzenRodeo, zawodnik RPA wykorzystał przewagę własnego podwórka i odniósł sensacyjne zwycięstwo pokonując wszystkie legendy tego sportu.
Afrykański patriota
Moore najlepiej poradził sobie podczas drugiego, niezwykle trudnego pod względem nawigacyjnym dnia na Roof of Africa. Wykorzystując problemy największych rywali, zbudował sobie przewagę, którą utrzymał na decydującym etapie i zapisał kolejną wygraną na konto RPA. Pod nieobecność 5-krotnego zwycięzcy Wade'a Younga, młody James poczuł, że jest to jego szansa i utrzymał zwycięską passę lokalnych zawodników w zawodach określanych jako "Matka Hard Enduro".
Co się stało z Boltem i Lettenbichlerem?
Ogromne problemy drugiego dnia Manuela Lettenbichlera oraz Billego Bolta sprawiły, że pozostało im się jedynie "bić" o pozostałe miejsca na podium, które okupili właśnie w takiej kolejności. Billy mimo, że do mety drugiego etapu dojechał na pożyczonej benzynie od zawodników z innej klasy to zdołał obronić drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025. Mitch Brightmore tym razem musi zadowolić się brązowym medalem cyklu, ale z pewnością może być z siebie dumny, bo pokazał, że już nie puka, a wręcz dobija się do grona najlepszych zawodników w branży. Może w jego ślady pójdzie niesiony ostatnimi sukcesami James Moore, któremy aspiracji również nie brakuje.
Mimo, że outdoorowy sezon dobiegł końca, to z całym podium klasyfikacji generalnej Hard Enduro, zobaczym się już wkrótce. 14. grudnia w Gliwicach trio: Lettenbichler, Bolt i Brightmoore rozpoczną kampanię o tytuł Mistrza Świata SuperEnduro!
Wyniki Roof of Africa 2025 - finałowej rundy Mistrzostw Świata Hard Enduro:
- James Moore – KTM – 10:42:08
- Manuel Lettenbichler – KTM – 10:44:00 (+01:52)
- Billy Bolt – Husqvarna – 10:48:00 (+05:52)
- Mario Roman – Sherco – 10:49:01 (+06:53)
- Mitch Brightmore – GasGas – 10:50:17 (+08:09)
- Matthew Green – KTM – 10:50:45 (+08:37)
- Alfredo Gomez – Beta – 10:54:26 (+12:18)
- Mathew Stevens – KTM – 11:00:23 (+18:15)
- Luke Walker – Husqvarna – 11:01:39 (+19:31)
- Will Slater – Beta – 11:06:33 (+24:25)
