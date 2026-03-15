100 000$ dla najlepszych zawodników Światowego Rankingu Hard Enduro 2026!

Świat Hard Enduro wchodzi w nowy sezon z rewolucyjną inicjatywą, która pozwoli połączyć najważniejsze zawody tej dyscypliny i wprowadzi zupełnie nową erą w jednej z najtrudniejszych dyscyplin. Hard Enduro World Ranking (HEWR) to projekt wprowadzający wspólną kwalifikację najważniejszych zawodów, aby wyłonić najlepszych zawodników i pozwolilć rozwinąć skrzydła najlepszym prywaciarzom. Dodatkowego dreszczu emocji dodaje pula nagród wynoszącą 100 000 dolarów, która na koniec sezonu zostanie podzielona pomiędzy czołówką Światowego Rankingu Hard Enduro.
System punktacji HEWR powstał jako próba stworzenia wspólnej klasyfikacji dla najbardziej prestiżowych zawodów hard enduro na świecie. Zamiast jednej serii mistrzostw, ranking łączy różne wydarzenia odbywające się w Europie, Ameryce czy Australii, pozwalając porównać wyniki zawodników startujących na różnych kontynentach.
Na ten moment w kalendarzu rankingu znajduje się już 19 imprez podzielonych na cztery kategorie według poziomu trudności i prestiżu – Supreme, Premium, Masters i Challenger. Największą wagę mają oczywiście dwa absolutne klasyki tej dyscypliny: Red Bull Erzbergrodeo oraz Red Bull Romaniacs, które zaliczane są do najwyższej kategorii Zawodów Supreme.
To właśnie te imprezy od lat są na głównym celowniku światowej elity hard enduro. Tacy zawodnicy jak Manuel Lettenbichler Billy Bolt, Trystan Hart czy Jonny Walker ścigają się przez cały sezon, jednak to właśnie Red Bull Erzbergrodeo i Red Bull Romaniacs są wpisane do ich kalendarzy najwięskzymi literami.
Nowa inicjatywa HEWR nie ma na celu Mistrzostw Świata FIM Hard Enduro 2026, ale stanowi dodatkowy globalny ranking, który uwzględnia wiele legendarnych zawodów niebędących częścią jednej serii. Dzięki temu systemowi kibice mogą śledzić, którzy zawodnicy radzą sobie najlepiej w najbardziej wymagających imprezach sezonu.
Kalendarz Hard Enduro World Ranking 2026:
(zawody wchodzące do Światowego Rankingu Hard Enduro 2026)
Przystanki Supreme
- Red Bull Erzbergrodeo – Austria – 4–7 czerwca 2026
- Red Bull Romaniacs – Rumunia – 28 lipca – 1 sierpnia 2026
Przystanki Premium
- Alestrem – Francja – 17–19 kwietnia 2026
- Silver Kings – USA – 18–20 czerwca 2026
- Abestone Rodeo Miravale – Włochy – 10–12 lipca 2026
- Forza Orza – Szwecja – 20–22 sierpnia 2026
- Wild Woods Extreme – Włochy – 12–14 września 2026
- Hixpania – Hiszpania – 23–25 października 2026
- Ukupacha Extreme – Ekwador – 6–8 listopada 2026
Przystanki Masters
- Rochepaule Extreme Enduro – Francja – 19–20 czerwca 2026
- Wildwood Rock Extreme Enduro – Australia – 7–8 listopada 2026
- AvandaRocks Hard Enduro – Meksyk – 13–15 listopada 2026
Przystanki Challenger
- Hellsride Hard Enduro – Austria – 1–3 maja 2026
- I Do Hard Enduro – Estonia – 12–14 czerwca 2026
- Jacots Ranch Hard Enduro – USA – 13–14 czerwca 2026
- Hard Enduro Piatra Craiului – Rumunia – 26–28 czerwca 2026
- Enduro Bung Extreme Race – Kosowo – 7–8 listopada 2026
- Uran Enduro – Bułgaria – 11–13 września 2026
- Isegrim Enduro – Niemcy – 26 września 2026
