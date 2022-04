Harriet Burbidge-Smith wymiata na trasach zjazdowych w Australii

To naprawdę wspaniale. W ciągu ostatnich kilku lat spotkałam mnóstwo utalentowanych zawodniczek. Uwielbiam obserwować, jak się rozwijają i odnoszą sukcesy. Dziewczyny zawsze miały talent do jazdy, ale dopiero ostatnio zadbano o to, by miały też własną przestrzeń do rozwoju. Wiele osób zwraca uwagę na to, jak nagle wykonał się ten "przeskok", ale prawda jest taka, że my bardzo konsekwentnie na to pracowałyśmy.