Hela zaprasza Let's Skate Session Local Hero w Toruniu

Przerwa była to fakt. Ostatni skate contest przed LSS organizowałem wraz z Skrobanem i TSSA. Był to „Bowl & Roll vol.2” w 2012r. Praca w GoPro przez wiele lat była wokół imprez, a obecnie eventy mam też na co dzień w domu. Żoneczka w tej branży robi od lat. Czy czerwcowe LSS 2022 poszły według planu? Jak to mawiał Ace Ventura „Jak przy liiiinijce!” (śmiech). Organizacyjnie z takimi ludźmi, którzy tworzyli te zawody nie mogło wyjść lepiej. Kotek, Miras,

, Słonik, Łukasz Młody oraz Pery z ONYKS są po prostu najlepsi. Wielka piona też dla skejt młodzieży z lokalnej sceny – również dołożyli swoje cegiełki do eventu. Są to działania, za które jestem im wdzięczny i bardzo dziękuję. W kupie możemy więcej i jest to wartość bezcenna. Impreza była udana i taki miałem feedback od uczestników i publiki. Niestety frekwencja zawodników była niska. Dlaczego? Teraz już to wiemy. Po pierwsze termin był zły. Czerwiec jest teraz suuuuper gorący…i było naprawdę piekło. W krytym parku przy włączonej wentylacji i tak jest przyjemniej niż na zewnątrz, ale nie dziwię się, że starzy wyjadacze wybierali raczej destynację – jezioro, morze, a dopiero późnym wieczorkiem street skejting. Największa zmiana, o której wiedzieliśmy, ale nie do końca chyba chciałem w to uwierzyć to, że teraz na zawody z innych miast przyjeżdżają bardzo młodzi zawodnicy i przyjeżdżają z ….. rodzicami. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Tylko, że teraz rodzice są cool (sam nim jestem ha ha ) i płacą za wszystko. Jak bym był młodym skejtem w tych czasach na bank bym tak samo robił zapewne. A starsi? Ci prawdziwi wyjadacze muszą poczuć kasę. Duża pula nagród pieniężnych w fajnym miejscu = dużo zawodników. Kilka nazwisk się pojawiło i one tak naprawdę zrobiły finał i best trick. To wspominam najlepiej – emocje jak za dawnych lat. Za tym najbardziej tęskniłem. Dreszczyk emocji czy wejdzie trik jest zawsze bezcenny. Uwielbiam to na żywo. Jedno z najlepszych doznań dla skejta. Polecam w dużych dawkach.