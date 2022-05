Zawody deskorolkowe wracają do Torunia. Czy wejdą na poziom Mentora?

Każde zawody deskorolkowe to idealny moment do spotkania. Mam wrażenie, że teraz wszyscy są na maxa głodni

i wrażeń. No i historia zawodów deskorolkowych w Toruniu jest bardzo długa. Teraz mamy szanse się zapisać ponownie na kartach historii. Zdobyć trofeum pierwszej edycji LSS 2022 z patronatem Polish Skate Federation? Brzmi wg mnie bardzo dobrze! Tak jak mówiłem wcześniej - żeby tradycji stało się zadość dla starszaków będzie after w NRD. To klasyka toruńskiego klimatu skate contestu.