Helmut Marko - szara eminencja Red Bulla w F1

Dobre wyniki zwróciły uwagę osób związanych z Formułą 2 i w 1971 r. Marko zadebiutował w ekipie Ecurie Bonnier. Z tą samą stajnią niedługo później zadebiutował w Formule 1, prowadząc należący do niej samochód McLarena. Niestety na pierwszym okrążeniu GP Niemiec skończyło mu się paliwo, przez co nie dojechał do mety. Po nieudanym debiucie przeniósł się do ekipy BRM, z którą startował do końca tamtego sezonu. Jego najlepsze miejsce na mecie to 11 pozycja w domowym GP Austrii.

W sezonie 1972 startował w GP Argentyny i GP Południowej Afryki, pauzował w GP Hiszpanii, a następnie zajął najlepsze w karierze 8 miejsce w Monako. Potem był 10 w Belgii, a później nadeszło GP Francji. Tor Charade znajdował się na zboczu wygasłego wulkanu, z którego regularnie spadały mniejsze i większe kamienie. Niektóre z nich dostawały się na asfalt, przez co zawodnicy najeżdżali na nie, regularnie przebijając opony. Jeden z takich kamieni, wystrzelony spod bolidu Emersona Fittipaldiego, nieszczęśliwie trafił Helmuta w wizjer kasku, przebijając go. Austriak stracił wzrok w lewym oku i zmuszony był zakończyć karierę. Był to ostatni wyścig na tym obiekcie - od sezonu 1973 GP Francji przeniosło się na Paul Ricard.

