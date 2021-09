Po znakomitym starcie, drugą pozycję okupował Taddy Błażusiak, jednak niestety podczas szybkiej jazdy po mocnych dziurach jego ramię po prostu nie wytrzymało i ręka sama zaczęła spadać z kierownicy. Gdyby to była tylko kwestia bólu, Tadek z pewnością zacisnąłby zęby i niesiony dopingiem publiczności zrobiłby wszystko, żeby dojechać do mety. W tej sytuacji niestety, pozostało mu wycofać się z wyścigu i szykować się do zabiegu.

Dominik Olszowy zadbał jednak, żebyśmy mieli w czubie Polaka, który postara się, aby rywale nie zapomnieli, kto jest gospodarzem. Po starcie szybko przebił się na trzecią pozycję, ale upadek już na pierwszym okrążeniu w sekcji kamieni zmusił go do nieplanowego zjazdu do depo i szybkiej naprawy urwanej pompy sprzęgła na trytytki. Przez to spadł na czwarte miejsce.

