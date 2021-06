Hero Challenge – sprawdź się z najlepszymi zawodnikami na świecie!

i zanim 28 października dojedzie do finału podczas

Polski przystanek będzie mixem motocrossu, superenduro, krótkich podjazdów i niekończących się sekcji kamieni. Po sobotnich kwalifikacjach 400 rządnych ostrej rywalizacji zawodników wystartuje do morderczego wyścigu głównego, podczas którego do pokonania będą mieli 6 okrążeń po 15-kilometrowej pętli. Najlepsi pokonywać ją będą w około 30 minut, ale już teraz wiadomo, że nie będzie łatwo, bo na każdym okrążeniu czekać ich będzie ponad kilometrowa sekcja głazów. Erzbergrodeo ma swoją Stołówkę Carla, a Hero Challenge będzie miało Jadłodajnię u Tomka!

Tomek Gagat o dołączeniu Hero Challenge do Mistrzostw Świata Hard Enduro: