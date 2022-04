12 projektów, które przesunęły granice awiacji

Zapnijcie pasy, ponieważ wielkimi krokami zbliża się bezprecedensowa lotnicza próba. W nocy z 24 na 25 kwietnia polskiego czasu, w Red Bul TV, na żywo pokażemy dwóch pionierów w akcji. Luke Aikins i Andy Farrington, w powietrzu zatrzymają śmigła swoich dwóch samolotów, a gdy maszyny zaczną opadać, wyskoczą z nich żeby zamienić się miejscami za ich sterami. Brzmi prosto?

"Plane Swap", czyli zamiana samolotów zapowiada się jako wyjątkowy sprawdzian z planowania, przeprowadzania testów, inżynierii lotniczej, znajomości praw fizyki i wreszcie siły marzycielskiego ducha, który każe pilotom piąć się coraz wyżej, latać coraz szybciej i przesuwać granice awiacji coraz dalej. Ten zuchwały pomysł od dawna inspiruje Aikinsa.

Luke Aikins chce pokazać światu, czego może dokonać © Michael Clark/Red Bull Content Pool Chcę pokazać światu, że nie jestem tylko skydiverem - nie jesteśmy tylko szalonymi kaskaderami. Możemy zajmować się inżynierią lotniczą, projektować, przeprowadzić program lotów testowych z prawdziwego zdarzenia i zaprezentować wszystkie nasze talenty. Luke Aikins

Zanim przyjdzie nam podziwiać nowy epizod w historii lotów ludzi w przestworza, przypomnijmy sobie kilku innych dzielnych bohaterów, którzy w przeszłości podnosili poprzeczkę redefiniując znaczenie słowa "niewykonalne" w lotnictwie.

Poznaj wyczyny, których autorzy udowodnili, że z właściwym planowaniem, przygotowaniem i przy udziale odpowiednich umiejętności w zasadzie wszystko jest możliwe.

01 2012 - Red Bull Stratos (Nowy Meksyk, USA)

Felix Baumgartner © Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

Czasami trzeba się wznieść bardzo wysoko, żeby zrozumieć jak jest się małym

Skok Felixa Baumgartnera z krawędzi kosmosu zmienił naszą wiedzę o ludzkich ograniczeniach i przyczynił się do postępu w badaniach naukowych.

Austriacki pilot i spadochroniarz Felix Baumgartner przystąpił do realizacji misji Red Bull Stratos ze świadomością, że patrzy na niego cały świat. Jeszcze przed świtem wszedł do kapsuły, by wznieść się w niej w powietrze w jednym celu: skoczyć z krawędzi kosmosu. Wszystko wyglądało i brzmiało jak misja kosmiczna. Centrum kontroli w Roswell monitorowało jej przebieg i komunikowało się z Baumgartnerem przez cały czas. Jednym z głównych doradców misji był Luke Aikins i to jego głos był jednym z tych, które Felix przez cały czas słyszał w słuchawkach. Kiedy otworzył właz kapsuły i stanął na krótkim trapie, powiedział: "Wiem, że cały świat patrzy i pragnę, aby wszyscy na świecie mogli zobaczyć to, co ja teraz".

Po tych słowach skoczył z rekordowej wysokości 38969,4 m. W kombinezonie miał zapas tlenu na 10 minut. W trakcie pierwszych 4 min i 22 sekund spadku swobodnego zdołał rozpędzić się do rekordowej prędkości 1357,6 km/h. Tym samym został pierwszym człowiekiem, który przekroczył prędkość dźwięku bez samolotu. Dystans, który przeleciał w tym czasie też był rekordowy - 36402,6 m.

Zaraz po wylądowaniu - 9 min i 16 sekund od skoku - wyznał: "Kiedy tam stoisz, na tym stopniu, jesteś taki mały. Jedyna rzecz, o której myślisz, to żeby wrócić żywym".

Zobacz dokument o Misji Red Bull Stratos z polskimi napisami:

2 h 3 min Mission to the Edge of Space W 2012 r., po pięciu latach walki i trudności, Felix Baumgartner skoczył z kosmosu na Ziemię.

02 2012 - Formacja samolot i spadochroniarz z otwartą czaszą (Hradec Kralove, Czechy)

Martin Šonka © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Pilot akrobacyjny Martin Šonka skrzydło w skrzydło leciał ze spadochroniarzem Petrem Mestakiem.

Były mistrz świata Red Bull Air Race, Martin Šonka nie raz wykonywał swoim samolotem co najmniej wymagające loty. W tym musiał wykorzystać całą swoją wiedzę i doświadczenie - łącząc siły ze skydiverem Petrem Mestakiem. Gdy Mestak ustabilizował lot na czaszy spadochronu, Šonka zrównał się z nim i utworzył formację.

Zobacz inny, ciekawy przelot Martina:

1 min Przelot pod warszawskimi mostami na Dzień Flagi Łukasz Czepiela i Martin Sonka przelecieli pod warszawskimi mostami na Dzień Flagi.

03 2015 - Barnstorming (Llandbedr, Walia, Wielka Brytania)

Paul Bonhomme i Steve Jones przelecieli przez hangar © Olaf Pignataro / Red Bull Content Pool

Brytyjscy piloci przelecieli w formacji przez hangar.

Kolejny pokaz latania na niskim pułapie miał miejsce w 2015 roku, gdy Paul Bonhomme i Steve Jones wystartowali z lotniska Llanbedr w Walii. Wyczyn cechowała pewność siebie pilotów, precyzyjne planowanie i perfekcyjne wykonanie. Nigdy wcześniej dwa samoloty nie przeleciały przez hangar w formacji.

Zbliżając się do obiektu z prędkością 300 km/h, piloci zeszli do pułapu zaledwie metra nad ziemią. Przy tej prędkości każdy błąd mógł się skończyć katastrofą. "Gdybyśmy zrobili coś źle, uderzylibyśmy w budynek" - powiedział Bonhomme.

Nie ma nic, co mogłoby się równać z tym, co czuje się 200 metrów przed hangarem Steve Jones

2 min Red Bull Barnstorming Red Bull Barnstorming

04 2016 - Slalom pomiędzy wiatrakami (Oberzeiring, Austria)

Hannes Arch performs during the Windpark Rallye at the Windpark Hohe © Philip Platzer / Red Bull Content Pool

Lot slalomem wzdłuż rzędu czternastu turbin wiatrowych w jednej z największych farm wiatrowych na świecie.

Hannes Arch, mistrz świata Red Bull Air Race z 2008 roku, zobaczył wiatraki w Tauerwindpark w Styrii, wybudowane prawie 2000 m n.p.m. i wpadł na wyjątkowy pomysł. Postanowił przelecieć tamtędy jak narciarz alpejski zjeżdżający po stoku pomiędzy tyczkami. Różnicę stanowiła prędkość 300 km/h i uczucia jak w kolejce górskiej.

1 min Hannes Arch kontra elektrownia wiatrowa Probably the first person ever, Hannes Arch flies slalom at speeds exceeding 300 km/h in a wind farm

05 2016 - Lot w burzy (Floryda, USA)

Sean MacCormac w projekcie Storm's Edge © Craig O'Brien / Red Bull Content Pool

Amerykanin Sean MacCormac został pierwszym skydiverem, który surfował na desce w złowrogich, burzowych chmurach.

Tłem dla kolejnego podniebnego wyzwania były burzowe chmury na Florydzie. To one zachęciły go do zrobienia czegoś, o czym od zawsze marzył - by latać na desce do skysurfingu w ciężkich, deszczowych chmurach, w czasie, gdy w około biły pioruny. Kiedy tylko warunki zaczęły być odpowiednie, albo nienajlepsze (w zależności od perspektywy), MacCormac i ekipa wzbili się w powietrze.

MacCormac skoczył z deską snowboardową przypiętą do nóg i wykonywał różne ewolucje, a niebo rozświetlały okazjonalne błyski. Gdy lądował na spadochronie lało już jak z cebra.

1 min Skysurfing w chmurze burzowej Red Bull Air Force, Sean MacCormac i błyskawice w filmie: skysurfing w burzy.

06 2017 - Rekord w skokach BASE (Idaho, USA)

Miles Daisher ustanowił rekord 63 skoków BASE w 24 h © Christian Pondella / Red Bull Content Pool

Miles Daisher odzyskał swój rekord wykonując 63 skoki BASE w 24 godziny.

Miles Daisher wie, że rekordy są po to, żeby je pobijać. Wiedział, że jego rekord 57 skoków BASE (skoków ze spadochronem z obiektu naziemnego) wykonanych w ciągu 24 godzin w 2005 roku nie przetrwa długo. Gdy został pobity, Daisher postanowił go odzyskać 21 czerwca 2017 roku. Żeby to zrobić wykorzystał najdłuższy dzień w roku.

W życiu, każdy w pewnej chwili może doświadczyć porażki, ale chodzi o to, jak spędzisz ten czas kiedy żyjesz, to dla mnie ważne. Miles Daisher

Skacząc z niespełna 150-metrowej wysokości mostu Perrine w Idaho, Daisherowi zdarzało się dołożyć od czasu do czasu jakąś akrobację. Lądował na brzegu rzeki Snake. Potem wspinał się z powrotem i skakał kolejny raz. Wykonując 63 skoki wspiął się na wysokość wyższą od Everestu.

5 min Rekord świata Milesa Daishera Miles Daisher postanowił pobić rekord liczby skoków BASE bez asysty w ciągu 24 godzin.

07 2017 - Door In The Sky (Alpy Berneńskie, Szwajcaria)

B.A.S.E jumping z Jungfrau © Thibault Gachet / Red Bull Content Pool

Soul Flyers skoczyli ze zbocza góry i wylądowali w lecącym samolocie. To pierwszy raz kiedy ktoś wskoczył z ziemi do samolotu.

Fred Fugen i Vince Reffet, znani jako Soul Flyers, wykonali skok BASE ze szczytu Jungfrau w Szwajcarii i wlecieli na wingsuitach do samolotu.

Na szczyt góry o wysokości 4158 m n.p.m. zabrał ich helikopter. Skok trzeba było wykonać w konkretnym momencie, żeby zgrać go z lecącym samolotem. Żeby do niego wsiąść potrzebowali 2 min i 45 sekund oraz około 3200 metrów wysokości.

Udało się w drugiej próbie z samolotem lecącym pod kątem około 45 stopni ku ziemi. Celem było wylądowanie na materacach poprzez wlecenie przez otwarte drzwi w przestworzach - co tłumaczy nazwę projektu.

8 min Drzwi w przestworzach Poznaj ekipę Soul Flyers i zobacz przygotowania do niezwykłego skoku BASE.

08 2018 - Trening z balonami na ogrzane powietrze (Arizona, USA)

Kirby Chambliss i balony na ogrzane powietrze © Chris Tedesco / Red Bull Content Pool

Wyścigowe pylony zastąpione przez balony na ogrzane powietrze i Kirby Chambliss w wyjątkowym pokazie.

Kirby Chambliss robił w życiu to i tamto. Ale pomimo wielu pokazów lotniczych i wyścigów lotniczych na koncie, nigdy wcześniej nie zrobił czegoś takiego, jak podczas obchodów dnia balonów.

Dwukrotny mistrz świata Red Bull Air Race samolotem wykonał slalom pomiędzy balonami zakotwiczonymi do ziemi, które stopniowo były wypuszczane w powietrze. Czy było tak jak z wyścigowymi pylonami? Nie za bardzo. “Robienie slalomu pomiędzy balonami różni się od latania pomiędzy pylonami, ponieważ są one o wiele szersze, no i w balon nie możesz wlecieć!" - powiedział Chambliss.

2 min Red Bull Air Race i balony na ogrzane powietrze

09 2019 - Superksiężyc (Los Angeles, USA)

Mike Swanson was lucky enough to take part in the Supermoon flight © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Podświetlone światłami LED kombinezony Red Bul Air Force robiły wrażenie na tle księżyca nad śródmieściem Los Angeles.

Jon DeVore, Mike Swanson i Andy Farrington po przeleceniu nad Los Angeles zostali wzięci za komety. Wiadomość o tym trafiła nawet do ogólnokrajowych mediów.

Zobacz podobny wyczyn, który był dziełem Red Bull Skydive Team, ale nad Warszawą, w noc Perseidów:

1 min Skydiverzy jak Perseidy nad Warszawą Tak wyglądały nocne loty Red Bull Skydive Team nad Wisłą. Zobacz, jak spadochroniarze w wingsuitach naśladowali Perseidy.

10 2019 - Akrobacje helikopterem na tle Statuy Wolności (Nowy Jork, USA)

Aaron Fitzgerald, performs flips, barrel rolls and nose dives in NYC © Predrag Vuckovic / Red Bull Content Pool

Aaron Fitzgerald demonstrował akrobacje helikopterem nad Nowym Jorkiem.

Samoloty wykonujące akrobacje czasami zdają się przeczyć prawom grawitacji. Ale helikopter, za którego sterami zasiada Aaron Fitzgerald i wykonuje sztuczki, których nie pokazywał nigdy wcześniej, to coś w co po prostu trudno uwierzyć. Dodatkowo zrobił to na tle Statuy Wolności, co sprawiło, że nawet ci nowojorczycy, którzy "widzieli już wszystko" byli zachwyceni.

2020 - Formacja skydiver - samolot (Bovec, Słowenia)

Game of AIR header img © RedBull

Maja Kuczyńska i Łukasz Czepiela zagrali w grę. W efekcie powstały niesamowite zdjęcia samolotu latającego w pobliżu skydiverki.

Skydiverka Maja Kuczyńska i pilot samolotu akrobacyjnego Łukasza Czepiela wybrali się do Bovec w Słowenii, żeby nakręcić swój podniebny pojedynek na figury akrobacji. Dużo latali razem, a efekty robią wrażenie.

3 min Game of A.I.R. Zobacz niezwykły podniebny pojedynek między skydiverką Mają Kuczyńską, a pilotem akrobacyjnym Łukaszem Czepielą. Kto wyszedł z niego zwycięsko?

11 2021 - Przelot przez dwa tunele (Stambuł, Turcja)

Dario Costa po przelocie przez tunele © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

Kolejny rozdział w historii awiacji zapisał Dario Costa. Przelatując przez dwa autostradowe tunele z prędkością prawie 250 km/h.

Włoski pilot Dario Costa od najmłodszych lat wyobrażał sobie, jakby to było przelecieć przez tunel. Kiedy więc pojawiła się taka możliwość, wystartował w jednym, a potem wleciał do drugiego i przeleciał przez niego. Wymagało to niezwykłej precyzji, ponieważ najmniejszy błąd mógł się zakończyć katastrofą. Costa przestudiował każdy metr tuneli i ciężko trenował na symulatorze, żeby sprostać zadaniu. Pozwolono mu nawet przejechać się tamtędy w sportowym samochodzie, żeby poczuł prędkość, z jaką będzie tamtędy leciał. Próba udała się, a pilot pobił i ustanowił szereg rekordów.

12 WKRÓTCE: 24 kwietnia 2022 - Plane Swap (Arizona, USA)

1 min Plane Swap – już wkrótce Skydiverzy Luke Aikins i Andy Farrington podejmą próbę zamienienia się samolotami zmierzającymi w kierunku ziemi.