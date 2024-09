Historia biegania - od prehistorii do współczesności

Najbardziej znanym biegaczem-posłańcem z tego okresu jest Filippides. Według legendy, w 490 r. p.n.e. przebiegł on około 40 kilometrów z Maratonu - gdzie Grecy niespodziewanie wygrali bitwę z przeważającymi siłami Persów - do Aten, aby ogłosić zwycięstwo. Zaraz potem miał zasłabnąć z wysiłku i umrzeć. Dzięki tej legendzie, Filippides uważany jest za pierwszego maratończyka. Natomiast dokładny dystans współczesnego maratonu (42,195 km), to już nieco nowsza historia.

Najbardziej znanym biegaczem-posłańcem z tego okresu jest Filippides. Według legendy, w 490 r. p.n.e. przebiegł on około 40 kilometrów z Maratonu - gdzie Grecy niespodziewanie wygrali bitwę z przeważającymi siłami Persów - do Aten, aby ogłosić zwycięstwo. Zaraz potem miał zasłabnąć z wysiłku i umrzeć. Dzięki tej legendzie, Filippides uważany jest za pierwszego maratończyka. Natomiast dokładny dystans współczesnego maratonu (42,195 km), to już nieco nowsza historia.

Najbardziej znanym biegaczem-posłańcem z tego okresu jest Filippides. Według legendy, w 490 r. p.n.e. przebiegł on około 40 kilometrów z Maratonu - gdzie Grecy niespodziewanie wygrali bitwę z przeważającymi siłami Persów - do Aten, aby ogłosić zwycięstwo. Zaraz potem miał zasłabnąć z wysiłku i umrzeć. Dzięki tej legendzie, Filippides uważany jest za pierwszego maratończyka. Natomiast dokładny dystans współczesnego maratonu (42,195 km), to już nieco nowsza historia.

Ludzie biegali również w średniowieczu - za sprawą pielgrzymek, krucjat i znanych wcześniej biegów kurierskich. Jednak bieganie straciło wiele ze swojego prestiżu między VI a XV wiekiem. Nie wiele wiemy o zawodach sportowych w bieganiu w tamtym czasie. Aktywność fizyczna ludzi bardziej kręciła się wokół takich sportów jak jazda konna, łucznictwo, czy zapasy. Nie chodziło jednak tylko o gotowość do ewentualnej walki. Ludzie dostrzegali, że aktywność fizyczna sprawia im przyjemność, więc robili to, co było w ich zasięgu i było im znane.

Ludzie biegali również w średniowieczu - za sprawą pielgrzymek, krucjat i znanych wcześniej biegów kurierskich. Jednak bieganie straciło wiele ze swojego prestiżu między VI a XV wiekiem. Nie wiele wiemy o zawodach sportowych w bieganiu w tamtym czasie. Aktywność fizyczna ludzi bardziej kręciła się wokół takich sportów jak jazda konna, łucznictwo, czy zapasy. Nie chodziło jednak tylko o gotowość do ewentualnej walki. Ludzie dostrzegali, że aktywność fizyczna sprawia im przyjemność, więc robili to, co było w ich zasięgu i było im znane.

Ludzie biegali również w średniowieczu - za sprawą pielgrzymek, krucjat i znanych wcześniej biegów kurierskich. Jednak bieganie straciło wiele ze swojego prestiżu między VI a XV wiekiem. Nie wiele wiemy o zawodach sportowych w bieganiu w tamtym czasie. Aktywność fizyczna ludzi bardziej kręciła się wokół takich sportów jak jazda konna, łucznictwo, czy zapasy. Nie chodziło jednak tylko o gotowość do ewentualnej walki. Ludzie dostrzegali, że aktywność fizyczna sprawia im przyjemność, więc robili to, co było w ich zasięgu i było im znane.

Wraz z rosnącą popularnością i specjalizacją zawodników w indywidualnych konkurencjach biegowych, odnoszący szczególne sukcesy biegacze stawali się coraz bardziej widoczni, dzięki czemu poprzez swoje osiągniecia, sami popularyzowali swój sport. W Polsce lekkoatletyka rozwijała się na przełomie IXX i XX wieku dzięki towarzystwom sportowym. Pierwsze złote medale igrzysk dla Polski w konkurencjach biegowych, w 1932 roku w Los Angeles zdobyli Stanisława Walasiewicz na 100 m i Janusz Kusociński na 10 000 m. No i na początku XX wieku zaczęły powstawać kluby piłkarskie - nie zapominajmy, że za piłką też trzeba pobiegać. Za to pod koniec lat 50-tych, według niektórych popularniejsze od meczy piłkarskich były międzynarodowe mecze lekkoatletyczne. To era Wunderteamu trenera Jana Mulaka, który przez całą dekadę odnosił duże sukcesy - na tle polskich reprezentacji narodowych w innych dyscyplinach.

Wraz z rosnącą popularnością i specjalizacją zawodników w indywidualnych konkurencjach biegowych, odnoszący szczególne sukcesy biegacze stawali się coraz bardziej widoczni, dzięki czemu poprzez swoje osiągniecia, sami popularyzowali swój sport. W Polsce lekkoatletyka rozwijała się na przełomie IXX i XX wieku dzięki towarzystwom sportowym. Pierwsze złote medale igrzysk dla Polski w konkurencjach biegowych, w 1932 roku w Los Angeles zdobyli Stanisława Walasiewicz na 100 m i Janusz Kusociński na 10 000 m. No i na początku XX wieku zaczęły powstawać kluby piłkarskie - nie zapominajmy, że za piłką też trzeba pobiegać. Za to pod koniec lat 50-tych, według niektórych popularniejsze od meczy piłkarskich były międzynarodowe mecze lekkoatletyczne. To era Wunderteamu trenera Jana Mulaka, który przez całą dekadę odnosił duże sukcesy - na tle polskich reprezentacji narodowych w innych dyscyplinach.

Wraz z rosnącą popularnością i specjalizacją zawodników w indywidualnych konkurencjach biegowych, odnoszący szczególne sukcesy biegacze stawali się coraz bardziej widoczni, dzięki czemu poprzez swoje osiągniecia, sami popularyzowali swój sport. W Polsce lekkoatletyka rozwijała się na przełomie IXX i XX wieku dzięki towarzystwom sportowym. Pierwsze złote medale igrzysk dla Polski w konkurencjach biegowych, w 1932 roku w Los Angeles zdobyli Stanisława Walasiewicz na 100 m i Janusz Kusociński na 10 000 m. No i na początku XX wieku zaczęły powstawać kluby piłkarskie - nie zapominajmy, że za piłką też trzeba pobiegać. Za to pod koniec lat 50-tych, według niektórych popularniejsze od meczy piłkarskich były międzynarodowe mecze lekkoatletyczne. To era Wunderteamu trenera Jana Mulaka, który przez całą dekadę odnosił duże sukcesy - na tle polskich reprezentacji narodowych w innych dyscyplinach.