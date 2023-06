Historia Międzynarodowego Dnia Deskorolki

Go Skateboarding Day

to Międzynarodowy

21 czerwca to Międzynarodowy Dzień Deskorolki , a tego dnia przypada również letnie przesilenie, czyli najdłuższy dzień w roku.

Go Skateboarding Day

Czy jest lepszy dzień na świętowanie naszej ulubionej aktywności niż ten, w którym najdłużej możemy się nim cieszyć? Właśnie z tego wynika wybranie daty na ogólnoświatowe święto Go Skateboarding Day .

Ponadto wybranie 21 czerwca na Dzień Deskorolki rozpoczęło się też od zrozumienia, że w wielu regionach Stanów Zjednoczonych pogoda jest nieprzewidywalna przez cały rok, co sprawia, że lato jest najbardziej dostępnym okresem do jazdy na deskorolce w całym kraju.

Association of Skateboard Companies

Rozumiejąc potrzebę uczynienia skateboardingu bardziej widocznym, Dzień Deskorolki został stworzony przez Association of Skateboard Companies (IASC) w 2004 roku, aby promować wydarzenia w największych miastach na całym świecie i uczynić deskorolkę bardziej dostępną, a także pokazać ją szerszemu gronu ludzi.

Oczywiście większość skejtów nie potrzebuje powodu, by mieć motywację do jazdy, ale święto szybko stało się nieodzownym elementem naszej globalnej kultury.

Emerica rozpoczęła działalność od „Wild in the Streets", które zmobilizowało setki deskorolkowców do jazdy główną ulicą miasta 21 czerwca, dzięki czemu skateboarding stał się niezaprzeczalną i widoczną zajawką w wielu miastach świata.