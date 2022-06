Emocje w Formule 1: Najlepszy wyścig w Kanadzie

Kiedy rozpoczęło się prawdziwe ściganie, na dojeździe do pierwszego zakrętu Lewis Hamilton uderzył w bolid Marka Webbera, posyłając go na koniec stawki. Sam stracił kilka miejsc, które potem szaleńczo próbował odrobić. Jego pogoń skończyła się kilka okrążeń później, gdy próbował wcisnąć się między ścianę a Jensona Buttona, co przypłacił połamanym zawieszeniem. Button tymczasem musiał przejechać przez aleję serwisową w ramach kary za spowodowanie wypadku. W tym momencie uznał, że skoro i tak jest z tyłu, to nie ma nic do stracenia. Wiedziony tą myślą założył opony przejściowe w miejsce pełnych deszczówek.