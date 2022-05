Historia F1: Jak Formuła 1 trafiła do USA

Wyścig Indy 500 był obecny w kalendarzu Formuły 1 od 1950 do 1960 r. W tamtym okresie za każdym razem wygrywali go lokalni zawodnicy, którzy tym sposobem weszli do annałów F1 jako zwycięzcy jej wyścigów, choć w rzeczywistości wielu z nich nie startowało w żadnych innych zawodach królowej sportów motorowych. Mistrzowie F1 jak Giuseppe Farina czy Juan Manuel Fangio zaliczyli jazdy testowe na amerykańskim „Brickyard”, jednak z uwagi na całkowicie odmienną od europejskich charakterystykę obiektu, brak obeznania z nim oraz, ogólnie mówiąc, zupełnie inny świat prezentowali tak słabe tempo, że nie zdecydowali się nawet walczyć o udział w głównym wyścigu. Był to jeden z gwoździ do trumny pomysłu, który przetrwał 11 lat. Jednak jeszcze zanim runda na słynnym owalu zniknęła z kalendarza F1, pojawił się w nim kolejny wyścig w USA. Sezon 1959 zamykało bowiem Grand Prix Stanów Zjednoczonych na torze Sebring. Na obiekt w Indianapolis Formuła 1 powracała jeszcze w latach 2000-2007, jednak był to już zupełnie inny tor – okrążenie wiodło jedynie przez niewielki fragment legendarnego owalu, by następnie biec po płaskim podłożu wewnątrz jego pętli.