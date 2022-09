Emocje w Formule 1: Najbardziej zacięte GP Włoch

Gdy zgasły czerwone światła, kierowcy popędzili przed siebie, a najszybszym okazał się Clay Regazzoni, choć niektórzy obserwatorzy dopatrywali się w jego manewrze falstartu. Tak czy inaczej, Szwajcar prowadził, przynajmniej na tym etapie. Błyskawicznie jednak dogonili go rywale korzystający z cienia aerodynamicznego za jego samochodem i wyprzedzili, spychając z powrotem w głąb stawki. Na czoło wysunął się natomiast Ronnie Peterson. Helmut Marko tymczasem zakończył swoją jazdę już na trzecim okrążeniu z powodu awarii wyjątkowo mocno obciążanego na Monzy silnika. Szwed z kolei liderował, jednak musiał oglądać się za siebie. Wykorzystujący slipstream rywali byli tuż za nim, przez co wielokrotnie prowadzenie przechodził z rąk do rąk. Na chwilę trafiło nawet do debiutującego Mike’a Hailwooda, który ruszał z 17. pola. W międzyczasie z rywalizacji odpadli m.in. obaj kierowcy Ferrari oraz Jackie Stewart.

Gdy zgasły czerwone światła, kierowcy popędzili przed siebie, a najszybszym okazał się Clay Regazzoni, choć niektórzy obserwatorzy dopatrywali się w jego manewrze falstartu. Tak czy inaczej, Szwajcar prowadził, przynajmniej na tym etapie. Błyskawicznie jednak dogonili go rywale korzystający z cienia aerodynamicznego za jego samochodem i wyprzedzili, spychając z powrotem w głąb stawki. Na czoło wysunął się natomiast Ronnie Peterson. Helmut Marko tymczasem zakończył swoją jazdę już na trzecim okrążeniu z powodu awarii wyjątkowo mocno obciążanego na Monzy silnika. Szwed z kolei liderował, jednak musiał oglądać się za siebie. Wykorzystujący slipstream rywali byli tuż za nim, przez co wielokrotnie prowadzenie przechodził z rąk do rąk. Na chwilę trafiło nawet do debiutującego Mike’a Hailwooda, który ruszał z 17. pola. W międzyczasie z rywalizacji odpadli m.in. obaj kierowcy Ferrari oraz Jackie Stewart.

Gdy zgasły czerwone światła, kierowcy popędzili przed siebie, a najszybszym okazał się Clay Regazzoni, choć niektórzy obserwatorzy dopatrywali się w jego manewrze falstartu. Tak czy inaczej, Szwajcar prowadził, przynajmniej na tym etapie. Błyskawicznie jednak dogonili go rywale korzystający z cienia aerodynamicznego za jego samochodem i wyprzedzili, spychając z powrotem w głąb stawki. Na czoło wysunął się natomiast Ronnie Peterson. Helmut Marko tymczasem zakończył swoją jazdę już na trzecim okrążeniu z powodu awarii wyjątkowo mocno obciążanego na Monzy silnika. Szwed z kolei liderował, jednak musiał oglądać się za siebie. Wykorzystujący slipstream rywali byli tuż za nim, przez co wielokrotnie prowadzenie przechodził z rąk do rąk. Na chwilę trafiło nawet do debiutującego Mike’a Hailwooda, który ruszał z 17. pola. W międzyczasie z rywalizacji odpadli m.in. obaj kierowcy Ferrari oraz Jackie Stewart.

Brytyjczyk wychodził z Paraboliki jako lider, podczas gdy Szwed wyprzedził Francuza i załapał się w cień aerodynamiczny poprzedzającego go rywala. W ostatniej chwili podjął próbę ataku, jednak okazała się ona nieskuteczna. Gdyby linia mety znajdowała się kawałek dalej, najprawdopodobniej manewr wyprzedzania by się powiódł. Ostatecznie jednak z pierwszego zwycięstwa w karierze mógł cieszyć się Peter Gethin, który pokonał Petersona o 0,01 s, czyli w przybliżeniu pół długości samochodu. Pierwsza czwórka zmieściła się w 0,18 s, a więc w mniejszym przedziale czasu niż wyniosła przewaga Maxa Verstappena nad Charlesem Leclerkiem w kwalifikacjach do tegorocznego GP Holandii.

Brytyjczyk wychodził z Paraboliki jako lider, podczas gdy Szwed wyprzedził Francuza i załapał się w cień aerodynamiczny poprzedzającego go rywala. W ostatniej chwili podjął próbę ataku, jednak okazała się ona nieskuteczna. Gdyby linia mety znajdowała się kawałek dalej, najprawdopodobniej manewr wyprzedzania by się powiódł. Ostatecznie jednak z pierwszego zwycięstwa w karierze mógł cieszyć się Peter Gethin, który pokonał Petersona o 0,01 s, czyli w przybliżeniu pół długości samochodu. Pierwsza czwórka zmieściła się w 0,18 s, a więc w mniejszym przedziale czasu niż wyniosła przewaga Maxa Verstappena nad Charlesem Leclerkiem w kwalifikacjach do tegorocznego GP Holandii.

Brytyjczyk wychodził z Paraboliki jako lider, podczas gdy Szwed wyprzedził Francuza i załapał się w cień aerodynamiczny poprzedzającego go rywala. W ostatniej chwili podjął próbę ataku, jednak okazała się ona nieskuteczna. Gdyby linia mety znajdowała się kawałek dalej, najprawdopodobniej manewr wyprzedzania by się powiódł. Ostatecznie jednak z pierwszego zwycięstwa w karierze mógł cieszyć się Peter Gethin, który pokonał Petersona o 0,01 s, czyli w przybliżeniu pół długości samochodu. Pierwsza czwórka zmieściła się w 0,18 s, a więc w mniejszym przedziale czasu niż wyniosła przewaga Maxa Verstappena nad Charlesem Leclerkiem w kwalifikacjach do tegorocznego GP Holandii.