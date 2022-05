Emocje w Formule 1: Najlepszy wyścig w Monako

Kiedy tor zaczął przesychać i jazda stawała się nieco łatwiejsza, sznurek kolorowych aut podążał za Eddiem Irvinem okupującym trzecią pozycję. Przed nim znajdował się Jean Alesi, a daleko z przodu - Damon Hill. Zmiana warunków na torze to zawsze okazja do próby przechytrzenia rywali strategią. W tej sytuacji wyjątkowo ważne stało się jak najlepsze wyczucie momentu zmiany opon. Z jednej strony nie można było czekać zbyt długo, bo jazda na slickach była szybsza od tej na oponach na deszcz. Z drugiej jednak deszczówki dawały większe bezpieczeństwo. Istotny był także układ aut na torze, tzn. ich kolejność i odstępy czasowe między nimi. Każdy chciał uniknąć sytuacji, w której zaraz po postoju wyjechałby za rywalem i utknął za nim na dłużej.

Kiedy tor zaczął przesychać i jazda stawała się nieco łatwiejsza, sznurek kolorowych aut podążał za Eddiem Irvinem okupującym trzecią pozycję. Przed nim znajdował się Jean Alesi, a daleko z przodu - Damon Hill. Zmiana warunków na torze to zawsze okazja do próby przechytrzenia rywali strategią. W tej sytuacji wyjątkowo ważne stało się jak najlepsze wyczucie momentu zmiany opon. Z jednej strony nie można było czekać zbyt długo, bo jazda na slickach była szybsza od tej na oponach na deszcz. Z drugiej jednak deszczówki dawały większe bezpieczeństwo. Istotny był także układ aut na torze, tzn. ich kolejność i odstępy czasowe między nimi. Każdy chciał uniknąć sytuacji, w której zaraz po postoju wyjechałby za rywalem i utknął za nim na dłużej.

Kiedy tor zaczął przesychać i jazda stawała się nieco łatwiejsza, sznurek kolorowych aut podążał za Eddiem Irvinem okupującym trzecią pozycję. Przed nim znajdował się Jean Alesi, a daleko z przodu - Damon Hill. Zmiana warunków na torze to zawsze okazja do próby przechytrzenia rywali strategią. W tej sytuacji wyjątkowo ważne stało się jak najlepsze wyczucie momentu zmiany opon. Z jednej strony nie można było czekać zbyt długo, bo jazda na slickach była szybsza od tej na oponach na deszcz. Z drugiej jednak deszczówki dawały większe bezpieczeństwo. Istotny był także układ aut na torze, tzn. ich kolejność i odstępy czasowe między nimi. Każdy chciał uniknąć sytuacji, w której zaraz po postoju wyjechałby za rywalem i utknął za nim na dłużej.