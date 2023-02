Historia zatoczyła koło - Ford wraca do Formuły 1

Podczas prezentacji w Nowym Jorku Red Bull ogłosił, że na mocy nowo nawiązanej współpracy od sezonu 2026 Ford powróci do Formuły 1 jako partner "Czerwonych Byków". Zakończy się więc trwający od 2004 r. 22-letni okres nieobecności amerykańskiej marki w królowej sportów motorowych. Porozumienie najprawdopodobniej dotyczyć będzie współpracy w zakresie elektrycznej części jednostki napędowej, którą dostarczać będzie amerykańska firma mająca doświadczenie w tworzeniu i eksploatacji systemów hybrydowych. Jest ono tym cenniejsze, że elektryczne elementy, takie jak MGU-K będą jeszcze ważniejsze niż dotychczas. Będzie to wynikać z faktu, że zostaną one jednocześnie uproszczone (wprowadzony będzie zakaz stosowania MGU-H) oraz wzmocnione (moc MGU-K wzrośnie z ok. 150 do ok. 450 KM). Z punktu widzenia Red Bulla bardzo korzystne było nawiązanie współpracy z firmą, która potrafi w praktyce wykorzystać potencjał układu hybrydowego.