Gdy porządek jest Twoim wrogiem. Jonas Neubauer - król Tetrisa

W pracy perfekcjonizm jest tym, co nazywamy „wadą jakościową”. Jest to cecha osobowości, która zarówno motywuje, jak i paraliżuje. Przy tym jest to cecha, którą chętnie pokazujesz rekruterom, aby udowodnić, że będziesz wzbić się na wyżyny. W esporcie, środowisku zasadniczo konkurencyjnym, w którym gracze poświęcają wiele godzin na treningi, nawet jeśli cecha ta oznacza ryzyko wypalenia, perfekcjonizm jest powszechnie uważany za cnotę.

Ale nie w Tetrisie, legendarnej grze opracowanej przez Alekseia Pajitnova w 1984 roku. W tej grze, której esportowa scena od 2010 roku przeżywa swój renesans, perfekcjonizm jest wręcz wadą. Takiego zdania był przynajmniej Jonas Neubauer (1981-2021), legenda tej dyscypliny. „Perfekcjoniści, czyli osoby potrafiące idealnie uporządkować szafę, nie osiągną niczego w Tetrisie, ponieważ zbyt długo zastanawiają się nad każdym ruchem” – wyjaśnia portal Kotaku. "Nie mogą pogodzić się z faktem, że aby gra działała, trzeba stworzyć bałagan”.

Neubauer od 2010 roku wygrał siedem z ośmiu edycji Mistrzostw Świata w Tetrisie Klasycznym, a tytuł stracił tylko w 2014 roku na rzecz Harry'ego Honga, jedynego gracza, który był w stanie z nim konkurować.

Jonas Neubauer zakochał się w Tetrisie po obejrzeniu okładki jednego z czasopism w 1990 roku i od tego czasu nigdy nie porzucił tej gry. W wieku 9 lat uzyskał swój pierwszy maksymalny wynik (176 000) i osiągnął poziom 19. To było objawienie. Neubauer ćwiczył dalej, aż w liceum doszedł do psychicznego wyczerpania: „To było tak intensywne, że płakałem” – opowiadał magazynowi RollingStone. „Na kontrolerze, którego używałem podczas turnieju w 2010 roku, były ślady ugryzień, ponieważ w wieku 12 lat doszedłem do punktu, w którym gryzłem własny kontroler. Byłem masochistą”.

Przez wiele lat Amerykanin nie był świadomy swojego talentu. Od czasu mistrzostw świata Nintendo World Championship zorganizowanych w 1989 roku, w których zwyciężył Thor Aackerlund, scena turniejowa Tetrisa była praktycznie nieobecna. Podobnie jak tysiące innych graczy, walczył sam ze sobą, zawsze próbując pobić własne rekordy i przekraczać własne granice. „Bardzo podobało mi się to, że grałem przeciwko grze, a nie przeciwko graczowi. Moi starsi bracia byli bardzo dobrzy w szachy i nigdy nie lubiłem z nimi grać” – wyjaśniał na oficjalnej stronie internetowej Tetris. „Ekscytujące jest to, że rozgrywka zawsze kończy się 'śmiercią', więc starasz się poprawić swoje wyniki, aby umierać rzadziej, ale nie da się opanować tej gry do perfekcji”.

Kiedy widzisz mnie grającego, masz wrażenie, że popełniam wiele błędów, podczas gdy w rzeczywistości zamierzam je później poprawić. Jonas Neubauer

Publikując swoje osiągnięcia na forach, Jonas stopniowo przestawał być anonimowy. „Moje filmy pojawiły się w sieci na początku XXI wieku. W tamtych czasach nie istniała scena do rywalizacji, więc gracze ograniczali się do robienia zrzutów ekranu i dzielenia się nimi z innymi”. Jego rosnąca popularność sprawiła, że skontaktował się z nim Adam Cornelius, reżyser filmu Ecstasy of Order: The Tetris Masters, dokumentu przedstawiającego codzienne życie graczy przygotowujących się do pierwszej edycji Mistrzostw Świata w Tetrisie Klasycznym. Ostatecznie Neubauer wygrał cały turniej, pomimo swojego statusu underdoga. Był to początek jego panowania.

Jednak, jak sam przyznawał, nie był najlepszym graczem na świecie. Nie był tak szybki jak jego przeciwnicy, którzy „potrafią przesuwać klocki w lewo i prawo szybciej niż on”, ale wyróżniał się umiejętnością podejmowania decyzji szybciej niż przeciętny człowiek. To była ogromna zaleta. „Mam specyficzny styl gry” – mówił. „Kiedy patrzysz, jak gram, masz wrażenie, że popełniam wiele błędów, podczas gdy w rzeczywistości zamierzam je później naprawić. Musisz pogodzić się z tym, że nie będziesz grać idealnie”.

W grudniu 2017 roku Amerykanin poszedł o krok dalej w koncepcji „zorganizowanego chaosu”, przypadkowo bijąc rekord. Początkowo zamierzał jak najszybciej przekroczyć sto linii, ale ostatecznie stał się pierwszym graczem, który przekroczył barierę 300 000 punktów w mniej niż 2 minuty. Dla porządku, następnego dnia pobił rekord, który sobie wyznaczył.

21 października następnego roku, Neubauer przekazał swoją koronę Josephowi Saelee, 16-letniemu geniuszowi, który pokonał go, stosując technikę „hiper-tappingu”. Technika ta polega na „gorączkowym naciskaniu przycisku w odpowiednich odstępach czasu, aby przesuwać pionki w różne pozycje bez utraty prędkości”, jak podaje Kotaku.

Zobacz wyjątkowy finał pomiędzy Josephem Saelee i Jonasem Neubauerem w Mistrzostwach Świata w Tetrisie Klasycznym i śledź z bliska ruchy „hiper-tapping” Josepha Saelee.

Czy mógł stać się bardziej metodycznym graczem? Czy mógł zmienić swój styl gry, aby pokonać nowe pokolenie? Być może, ale nie był pewien, czy po tylu latach dominacji, chce cokolwiek zmieniać. „Często się do mnie śmieją: Hej, potrzebuję pomocy przy pakowaniu mojej furgonetki do przeprowadzki, jesteś odpowiednią osobą do tego zadania. To zdanie nie mogłoby być jednak dalsze od prawdy” – zapewniał ironicznie Jonas.