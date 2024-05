Historia League of Legends. Ponad dekada dominacji

W League of Legends grają miliony osób na całym świecie. Dla wielu z nich była to pierwsza styczność z tym gatunkiem. Nie był to jednak oryginalny pomysł, a tym bardziej nie była to gra, która wprowadziła ten gatunek na scenę. Podsyciła jednak płomień zainteresowania i spowodowała, że gatunek MOBA, jak i cały esport, przejęły świat gier.

W League of Legends grają miliony osób na całym świecie. Dla wielu z nich była to pierwsza styczność z tym gatunkiem. Nie był to jednak oryginalny pomysł, a tym bardziej nie była to gra, która wprowadziła ten gatunek na scenę. Podsyciła jednak płomień zainteresowania i spowodowała, że gatunek MOBA, jak i cały esport, przejęły świat gier.

W League of Legends grają miliony osób na całym świecie. Dla wielu z nich była to pierwsza styczność z tym gatunkiem. Nie był to jednak oryginalny pomysł, a tym bardziej nie była to gra, która wprowadziła ten gatunek na scenę. Podsyciła jednak płomień zainteresowania i spowodowała, że gatunek MOBA, jak i cały esport, przejęły świat gier.

Red Bull Solo Q is one of the many LoL tournaments that take place

Idea League of Legends pojawiła się, gdy oryginalny twórca moda Defence of the Ancients do Warcrafta 3, bardziej znanego jako DOTA, Steve „Guinsoo” Feak i administrator bazy wsparcia moda Steve „Pendragon” Mescon spotkali się z nowo powstałą firmą Riot Games w 2005 roku. Feak i Mescon chcieli stworzyć samodzielną grę MOBA, niezależną od starzejącego się silnika Warcraft 3. Założyciele Riot Games, Brandon Beck i Marc Merrill, sami będący fanami popularnego moda DOTA, od jakiegoś czasu mieli natomiast na oku tę odnoszącą sukcesy parę.

Idea League of Legends pojawiła się, gdy oryginalny twórca moda Defence of the Ancients do Warcrafta 3, bardziej znanego jako DOTA, Steve „Guinsoo” Feak i administrator bazy wsparcia moda Steve „Pendragon” Mescon spotkali się z nowo powstałą firmą Riot Games w 2005 roku. Feak i Mescon chcieli stworzyć samodzielną grę MOBA, niezależną od starzejącego się silnika Warcraft 3. Założyciele Riot Games, Brandon Beck i Marc Merrill, sami będący fanami popularnego moda DOTA, od jakiegoś czasu mieli natomiast na oku tę odnoszącą sukcesy parę.

Idea League of Legends pojawiła się, gdy oryginalny twórca moda Defence of the Ancients do Warcrafta 3, bardziej znanego jako DOTA, Steve „Guinsoo” Feak i administrator bazy wsparcia moda Steve „Pendragon” Mescon spotkali się z nowo powstałą firmą Riot Games w 2005 roku. Feak i Mescon chcieli stworzyć samodzielną grę MOBA, niezależną od starzejącego się silnika Warcraft 3. Założyciele Riot Games, Brandon Beck i Marc Merrill, sami będący fanami popularnego moda DOTA, od jakiegoś czasu mieli natomiast na oku tę odnoszącą sukcesy parę.

The League of Legends World Championship was held in Seoul in 2023