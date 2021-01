Freeride - ujście dla wyrażania samego siebie. Bez szachownicy na mecie. Prosta idea poszukiwania granic człowieka i maszyny. Czasami dla kamery, czasami po prostu dla duszy. Wystarczy zapomnieć o rzeczywistości i dać się ponieść wyobraźni: dla freeridera wzgórze to puste płótno, a łopata to pędzel. Wiemy, że freeride motocross zainspirowany został surfingiem, deskorolką, czy snowboardem i nartami. Pytanie pozostaje jednak aktualne - gdzie tak naprawdę rozpoczął się motocyklowy freeride?

Początki freeride'u motocyklowego

, który doskonale znał się na nagrywaniu surfingu, dostrzegł, że motocykliści przejawiają taki sam rodzaj pasji, jaki można zobaczyć w filmach "Slippery When Wet" i "Endless Summer". Bruce dostrzegł, że motocykliści poświęcają swoje zdrowie i życie, by doświadczyć tego trudnego do opisania błogostanu podczas jazdy motocyklem. Postanowił to uchwycić. W ten sposób powstał legendarny

Supergwiazdy biorą się za freeride

często szlifowali swoje umiejętności poza torami. Często byli tam również fotografowie i filmowcy, którzy chętnie uwieczniali to na taśmie. Chandler, który znany był z tego, że nie robiły na nim wrażenia skoki na torach, jeździł w góry, aby znajdywać potężne hopy i dawać na nich upust swojej wyobraźni. To zainspirowało takich zawodników jak

Gdy kamery i filmowcy pojawili się w świecie motocrossu i motocykli, machina ruszyła. Poza sławą, pieniędzmi i presją bycia zawodowym motocrossowcem, zawodnicy tacy jak Danny "Magoo" Chandler często szlifowali swoje umiejętności poza torami. Często byli tam również fotografowie i filmowcy, którzy chętnie uwieczniali to na taśmie. Chandler, który znany był z tego, że nie robiły na nim wrażenia skoki na torach, jeździł w góry, aby znajdywać potężne hopy i dawać na nich upust swojej wyobraźni. To zainspirowało takich zawodników jak Jeff Emig , Jeremy McGrath , Guy Cooper i wielu, wielu innych, którzy chętnie robili sobie przerwę od monotematycznej sceny wyścigowej w zawodowym motocrossie i chętnie jeździli po pustyni, wydmach i na wzgórzach w towarzystwie kamer i filmowców.

Freeride'owe filmowe perełki

Z tak wieloma supergwiazdami nie stroniącymi od freerideingu, między późnymi latami 90., a wczesnami 2000 - powstała cała masa filmów. "Steel Roots", "Crusty Demons of Dirt", czy "Terrafirma" to serie filmowe, które zdefiniowały dzisiejszy freeriding. Te filmy pomogły również wielu nieznanym zawodnikom wyjść z cienia supergwiazd wyścigowych. Jeźdźcy tacy, jak

Z tak wieloma supergwiazdami nie stroniącymi od freerideingu, między późnymi latami 90., a wczesnami 2000 - powstała cała masa filmów. "Steel Roots", "Crusty Demons of Dirt", czy "Terrafirma" to serie filmowe, które zdefiniowały dzisiejszy freeriding. Te filmy pomogły również wielu nieznanym zawodnikom wyjść z cienia supergwiazd wyścigowych. Jeźdźcy tacy, jak Seth Enslow – regularnie pojawiali się w najsłynniejszych produkcjach i zaliczali największe skoki w historii.

Przełomowy, pierwszy backflip na X-Games

pokazał światu backflipa podczas X-Games w 2002 roku, zawodnicy zostali zmuszeni do wyjścia ze strefy komfortu i podniesienia poprzeczki, żeby startować w FMX'ie. Ci, którzy nie byli zainteresowani podjęciem ryzyka i zaliczania backflipów, czy 360-tek na zawodach, musieli wrócić do ścigania się, albo usiąść w domu na kanapie.

Jednak w pierwszych latach nowego tysiąclecia, dzięki popularności X-Games, freestyle motocross przejął scenę freeridingu. Kiedy Mike Metzger pokazał światu backflipa podczas X-Games w 2002 roku, zawodnicy zostali zmuszeni do wyjścia ze strefy komfortu i podniesienia poprzeczki, żeby startować w FMX'ie. Ci, którzy nie byli zainteresowani podjęciem ryzyka i zaliczania backflipów, czy 360-tek na zawodach, musieli wrócić do ścigania się, albo usiąść w domu na kanapie.

Ostatecznie ci freeriderzy, którym po prostu się chciało – desperacko potrzebowali miejsca, w którym mogliby pokazać swoje umiejętności poprzez filmy i zrobić z tego karierę. Podobnie zresztą, jak w przemyśle deskorolkowym, surfingowym, czy snowboardowym. Na początku lat dwutysięcznych zawodowcy w przemyśle deskowym robili karierę tylko poprzez kręcenie projektów filmowych, nie startując nawet w zawodach. Publiczność freeride'owa widziała, jak fajny jest styl życia polegający na podróżowaniu po świecie w poszukiwaniu nowych spotów do filmowania i chodzenia przy tym do pracy.

W poszukiwaniu najlepszej miejscówki