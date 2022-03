Historia pewnej znajomości: Crookers & Mr. Oizo

Ich wspólna płyta nazywa się „Voilà” i jest w zasadzie wynikiem pomysłu francuskiego producenta i reżysera, który pewnego dnia zagaił włoskiego muzyka na WhatsAppie. Francesco „Phra” Barbaglia, czyli połowa włoskiego duetu Crookers, nad propozycją Quentina Dupieux, czyli Mr. Oizo, nie zastanawiał się długo. Dzięki temu powstał naładowany pozytywną energią (i też osobliwą przeróbką „Hot In Her”) album, który spodoba się nie tylko fanom wakacji na południe Włoch. Już od odsłuchu na ulubionym streamingu.

Jak doszło do waszego spotkania?

Już kilka lat temu mieliśmy okazję współpracować przy numerze „No Tony” – Mr. Oizo chciał wtedy, żebym go współprodukował. Ale zamiast tego dograłem mu się rapując po włosku. Trochę go to zaskoczyło i musiało się spodobać, skoro wrócił po czasie z pomysłem na całą płytę. 2 lub 3 stycznia 2021 roku dostałem od niego wiadomość z tekstem: „Zróbmy album”. A ja na to: „Album? W jakim sensie?”. Okazało się, że miał ten pieprzony pomysł na zrobienie rapowego albumu w całości po włosku.

Mieliście okazję przeciąć się na żywo?

Tak. Jeszcze jak działałem w Crookers słyszałem od znajomych Francuzów, że „Oizo nikogo nie lubi, ale o tobie mówi całkiem dobrze”. Potem miałem okazję być na festiwalu Melt , gdzie on także występował i nastawiłem się na to spotkanie. Byłem nawet trochę zestresowany. Ale udało nam się przeciąć tylko na chwilę o… 6 rano. Stanął przede mną, zasalutował, spojrzał na mnie i poszedł. Pomyślałem: „Oczywiście, że tak. Jak mogłem sądzić, że będzie inaczej?”. (śmiech)

W tekstach na „Voilà” rapujesz po włosku o kobietach, o seksie… Czy Oizo pytał cię o ich znaczenie?

W zasadzie ma to chyba w nosie. Kiedyś poprosił mnie o tłumaczenie tekstów, ale wysłałem mu coś zupełnie innego. Wiesz, piękne historie miłosne zamiast właściwego tłumaczenia. Chyba się z tym pogodził. Ale cóż, zrobiliśmy ten album dla zabawy. To, jest naprawdę w jakich warunkach powstał. Przypomnieliśmy sobie, jak to jest robić muzykę dla zabawy, bez kalkulacji i zastanowienia. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo chciałem być raperem. Ale mierzyłem się z trudną rzeczywistością, w której coś mnie cały czas blokowało i nie czułem, że mogę pisać rap. Dziś nie chcę się nad tym zastanawiać. Chcę robić fajne rzeczy i chcę się nimi bawić. Muzyka to rozrywka , powinna ci upiększać życie.

Kiedyś, żeby być raperem, trzeba było swoje przeżyć.

I przeżyłem! Kiedyś rap wiązał się z naprawdę ciemniejszą stroną życia. Pamiętam lata 2002-2003, kiedy to była mega zamknięta i trudna nisza. Sam byłem rapowym talibem przez kilka lat, liczyły się tylko skrecze i werble. Dopiero w wieku 18 lat kupiłem sobie brzydkiego zielonego Golfa GL, który nie jeździł, ale miał fajne nagłośnienie Bose, dzięki któremu tak naprawdę odkryłem, co to znaczy rozumieć muzykę, jak ona w ogóle brzmi. W tym aucie otworzyły mi się oczy, od tego momentu poświęciłem swoją karierę, by robić jak najlepiej brzmiącą muzę.

Na „Voilà” nie tylko rapujesz, ale i śpiewasz refreny.

Działało to tak: Oizo wysyłał mi bit, po czym śpiewałem do niego trochę po włosku, trochę po angielsku. Co mi przyszło do głowy. Przesyłałem mu potem takie nagranie, moje flow, a on mówił, że to jest ładne, to trochę mniej. Wszystko szło bardzo naturalne.

Sam wspomniałeś, że Mr. Oizo to dość osobliwa postać. Jak ci się z nim pracowało?

Zaskoczyło mnie to, że prawie w ogóle nie słucha muzyki, jeśli akurat jej nie produkuje! Wysyłałem mu na przykład kawałki, które mi się podobały z komentarzem: „Moglibyśmy coś takiego zrobić”. A on na to: „Nie dam rady posłuchać, nie mam Spotify”. Nie rozumiałem tego, przecież jest jeszcze YouTube! Ale nie. On włącza muzykę tylko wtedy, gdy trzeba coś przyciąć, coś wyprodukować.

A jak jest z tobą?

Z wiekiem staram się coraz bardziej utrzymywać pewien rodzaj rutyny, o której wiem, że może wpłynie na to, że poczuję się dobrze. Kiedyś było inaczej – to inni dyktowali mi, jak mam żyć. Bo musiałem mieć samolot o tej godzinie, kierowca czekał na mnie o tamtej. OK, może staję się powoli zrzędliwym staruszkiem, ale teraz wolę żyć na własnych zasadach.

