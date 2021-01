Rajd Dakar: polskie ślady na pustyni

zameldował się na mecie 14 stycznia 1979 roku. W klasyfikacji samochodów terenowych triumfował wtedy Francuz, Alain Genestier. Rok później wygrał… Freddy Kottulinsky! Prawda, że to znajomo brzmiące nazwisko? Nic dziwnego. Kotulińscy przez wieki żyli w majątku pod Gliwicami na Śląsku. Freddi startował z licencją szwedzką i fińską, a jego wnuczka, Mikaela, była partnerką gwiazdy F1, Maxa Verstappena. Wróćmy jednak do Polaków!

W 1989 roku na starcie stanęły dwie polskie załogi. Ciężarówki Jelcz prowadzili Adam Chmielewski i Feliks Gaca. Oba pojazdy całkiem nieźle wypadły na europejskich odcinkach specjalnych, ale afrykańskie bezdroża bezlitośnie zweryfikowały potencjał polskiej myśli technicznej. W obu Jelczach szybko padły przednie mosty i choć ciężarówki doczłapały do mety czwartego etapu, nie ruszyły dalej. W kolejnej edycji udział wzięły cztery nasze ciężarówki. Dwa nasze Jelcze, tym razem pod dowództwem Gacy i Jana Kornickiego, i znów nie przetrwały próby na Czarnym Lądzie. Załogi wycofały poważnie uszkodzone auta po dwóch etapach. Dwa Stary, prowadzone przez Jerzego Mazura i Tomasza Sikorę, dojechały do mety z potężnymi stratami i nie zmieściły się w limicie czasowym, przez co nie zostały sklasyfikowane. Pierwszym Polakiem, który ukończył rajd, był Andrzej Koper. Czterokrotny rajdowy mistrz Polski jechał Land Roverem Defender i po pokonaniu aż osiemnastu odcinków specjalnych dotarł na metę w Dakarze.

Zadebiutował na motocyklu w 2009 roku, w pierwszej południowoamerykańskiej edycji. Zajął bardzo dobre, 11. miejsce, a pięć lat później ukończył Dakar na 6. pozycji, co do dziś pozostaje najlepszym w historii wynikiem polskiego motocyklisty w tym rajdzie. Od 2016 roku „Przygon" startuje samochodem, w którym przed dwoma laty ukończył rywalizację tuż za podium.