Historia polskiego breakingu, część 5: Trzeba cisnąć do przodu

i pojedynczymi spotkaniami z osobami z innych krajów. Inaczej sytuacja wyglądała w Niemczech, Francji czy w Skandynawii. Tam dostęp do informacji o kulturze hiphopowej był o wiele prostszy. Mam duży szacunek do ludzi, którzy tańczyli nad Wisłą w latach 80. i 90. To były szalone czasy z ograniczonym dostępem do wszystkiego. Pamiętam, że jako młodzi b-boye wielokrotnie krytykowaliśmy zastany breaking i podważaliśmy status quo wczesnych lat 2000. Niemniej jednak, z perspektywy czasu mam więcej zrozumienia i wiem, że generacja przed nami nie miała łatwo. Urodziłem się w roku 1987, więc pamiętam jeszcze czasy przegrywanych VHS-ów. Wiem, jak to jest, kiedy jeden teledysk ściągało się na dysk kilkanaście godzin. Dlatego potrafię sobie wyobrazić, z czym mierzyli się pionierzy naszej sceny.

. Dlatego tak stosunkowo często pojawialiśmy się poza granicami naszego kraju. Nieraz rzucaliśmy na stół wszystkie oszczędności po to, by jechać na zagraniczną imprezę. Zależało nam, by mierzyć się z lepszymi od nas. Jeśli mieliśmy do wyboru imprezę lokalną - którą zapewne wygralibyśmy i zgarnęlibyśmy trochę hajsu - i wydarzenie w Europie, na którym mogliśmy walczyć z ludźmi ze Stanów i odpaść w pierwszej rundzie, to zawsze wybieraliśmy tę drugą opcję. (śmiech) Od początku chcieliśmy toczyć bitwy z lepszymi i się od nich uczyć. Wracaliśmy pokornie do domu i cisnęliśmy dalej swoje. Pamiętam, że podczas tych podróży nazywaliśmy siebie Grey Stones, czyli „szare kamienie” - śmialiśmy się z naszych, polskich kompleksów. Dopiero z czasem, kiedy się przełamaliśmy i byliśmy bardziej pewni swego, to te kamienie stały się kolorowe. Również inni zaczęli doceniać nasz styl. Chciałbym podkreślić, że nim cokolwiek osiągnęliśmy na scenie międzynarodowej, to z reguły zaliczaliśmy porażki i odpadaliśmy już na początku imprez. To właśnie ukształtowało nasz charakter.

, bo widzę, że są tak samo głodni breakingu, jak my kilka lat temu. Będziemy z nich dumni. Jestem zajarany tym, co robią i jak nas reprezentują w Europie. Mam nadzieję, że już za chwilę wypłyną również na świecie. Powiem ci szczerze, że nim oni się pojawili, to nie czułem takiej ekscytacji żadna inną młodą, polską ekipą. Nieraz zastanawiałem się, czym było to spowodowane i doszedłem do wniosku, że... Widzisz, ja wywodzę się z czasów, kiedy liczyły się ekipy, a nie pojedyncze jednostki. Myślę, że to jest właśnie powód, dlaczego po nas nie było b-boyów, którzy osiągali sukcesy na arenie międzynarodowej. Po nas nie było w Polsce ekipy, która była tak bardzo zdeterminowana i konsekwentna, jak dziś są - i mam nadzieję będą - Cool Kidz Flavour. Były oczywiście pojedyncze osoby, które się wyróżniały i do dziś konsekwentnie zaznaczają swoją obecność. Uważam jednak, że w ekipie jest największa siła. Jeden przesiąka drugim i jeden drugiego popycha do dalszego rozwoju. Bandą zawsze można zrobić więcej niż w pojedynkę. Dziś breaking jest bardzo solowym tańcem - jest mnóstwo solowych imprez i rankingów. Teraz każdy pracuje na swoje imię i tak dalej. Kolektywizm w brekingu gdzieś trochę zanika. Szkoda.