Historia polskiego breakingu, część 3: Przeddzień wielkiej rewolucji

Wiedziałem, że o to zapytasz. (śmiech) Breaking podobnie jak: graffiti, rap i didżejing mają najważniejszą, niezaprzeczalną cechę -

. I to jest czymś, co determinuje jakość, sposób wyrażania się, ale i nakłada również pewne ramy. Nie chciałbym tego nazwać granicami. Specjalnie używam sformułowania „ramy”, bo - co do zasady - stoję na stanowisku, że

, ale odniósłbym to do sposobu wyrażania, ekspresji czy też tworzenia nowych ruchów. Jeśli idzie zaś o ramy, to posiada on pewne fundamenty, które niejako kodyfikują jego przynależność i sprawiają, że w bardzo prosty sposób możesz odróżnić go od gimnastyki artystycznej. Dzięki tym cechom można także zrozumieć, dlaczego breaking nie jest sportem. Stąd też pozwalam sobie używać sformułowania, że dawniej tylko część ekip robiła to w sposób prawidłowy. Tylko część rozumiała, czym są owe fundamenty i w ogóle rozumiała to, iż breaking jest częścią hip-hopu. Wiem, że może to brzmieć kuriozalnie, ale naprawdę wtedy istniały ekipy, dla których hip-hop to był co najwyżej MC Hammer, a breaking to był jakiś tam taniec bez hiphopowego dna. Co najgorsze – ci ludzie naprawdę uważali się za takich, którzy trzęsą sceną. Z drugiej jednak strony faktycznie tak mogli o sobie myśleć, bo przecież zdobywali mistrzostwa świata

. (śmiech) Byli oczywiście i tacy, którzy szybko się uczyli i chcieli poznać historię - przyjmowali do siebie, że ich dotychczasowe myślenie nie było do końca dobre. Ale i tacy, którzy obrażali się na zmieniającą się rzeczywistość i zostali gdzieś w tyle, aż w końcu przepadli wraz z początkiem zmian. Wyobraź sobie, że do dziś są tacy „mistrzowie”, którzy chwalą się tym, że wygrali kiedyś mistrzostwa świata w b-boyingu. (śmiech) Jest 2021 rok, a oni nadal nie wyszli z tej bańki.