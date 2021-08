Historia polskiego breakingu cz.2: Najntisowa radość z małych rzeczy

To były dla nas ikony. Szanowaliśmy ich. Byliśmy w nich zapatrzeni, inspirowali nas, więc siłą rzeczy bezkrytycznie patrzyliśmy też na to, co robią na parkiecie. Mieliśmy w sobie duże pokłady pokory, której dzisiaj trochę brakuję młodym ludziom względem pionierów, ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Byliśmy świadomi tego, jak ten taniec wyglądał w Polsce i na świecie w latach 80., bo oni z chęcią przekazywali nam swoją wiedzę i dzielili się doświadczeniami. Spędzaliśmy wspólnie czas na treningach.

na początku nie było za dużo, tańczyło tylko kilka osób. Breaking zaczął się tam bardziej pojawiać dopiero wtedy, gdy zjechały się osoby z innych miast Polski. Wiem coś na ten temat, bo długo mieszkałem w stolicy. W Kielcach często jedna osoba malowała graffiti i tańczyła. Zajka ze Wzgórza Ya-Pa 3 był np. raperem i b-boyem. Chłopaki próbowali rozwijać się w różnych dziedzinach i na końcu zajmowali się tym, co sprawiało im największą radość. Ja tańczę od 25 lat, ale od ponad 20 zajmuję się też malowaniem. Specyfiką tamtych lat było też to, że ludzie nie wiedzieli, co dzieje się w innym mieście. Wiadomości docierały dopiero po latach. Pamiętam, jak poznaliśmy Sira i Asha z Warszawy - którzy już wtedy byli fejmowymi graficiarzami - i zaczęliśmy im opowiadać, że Baton malował u nas obrazki już pod koniec lat 80. Kompletnie nie chcieli nam uwierzyć. (śmiech) Takich sytuacji było sporo. Ludzie żyli w niewiedzy, bo nie mogli wejść na Instagrama i sprawdzić, co słychać np. w Białymstoku czy w Rzeszowie. Inną sprawą jest to, że nie zależało nam na tym, by hip-hopem się chwalić. Robiliśmy go lokalnie. To była nasza pasja i odskocznia od szarej rzeczywistości.

Osoby, z którymi trzymam, od zawsze idą hiphopową drogą. Ale są też tacy, którzy robią coś od 20 lat i nie mają nawet w 10 procentach tej świadomości na temat tańca, którą mam na przykład ja. Nie mam z nimi o czym rozmawiać, bo dawno temu zatrzymali się w rozwoju. Mentalnie i świadomościowo nie poszli do przodu. Nie zebrali wiedzy, która w międzyczasie zaczęła się pojawiać i stała się coraz bardziej dostępna. Zostali przy tym, czego nauczyli się w latach 90. Nie poszli już do przodu. Nie rozumieją, że to, co robią, to element kultury hiphopowej... Tak też się zdarza.

Osoby, z którymi trzymam, od zawsze idą hiphopową drogą. Ale są też tacy, którzy robią coś od 20 lat i nie mają nawet w 10 procentach tej świadomości na temat tańca, którą mam na przykład ja. Nie mam z nimi o czym rozmawiać, bo dawno temu zatrzymali się w rozwoju. Mentalnie i świadomościowo nie poszli do przodu. Nie zebrali wiedzy, która w międzyczasie zaczęła się pojawiać i stała się coraz bardziej dostępna. Zostali przy tym, czego nauczyli się w latach 90. Nie poszli już do przodu. Nie rozumieją, że to, co robią, to element kultury hiphopowej... Tak też się zdarza.

Osoby, z którymi trzymam, od zawsze idą hiphopową drogą. Ale są też tacy, którzy robią coś od 20 lat i nie mają nawet w 10 procentach tej świadomości na temat tańca, którą mam na przykład ja. Nie mam z nimi o czym rozmawiać, bo dawno temu zatrzymali się w rozwoju. Mentalnie i świadomościowo nie poszli do przodu. Nie zebrali wiedzy, która w międzyczasie zaczęła się pojawiać i stała się coraz bardziej dostępna. Zostali przy tym, czego nauczyli się w latach 90. Nie poszli już do przodu. Nie rozumieją, że to, co robią, to element kultury hiphopowej... Tak też się zdarza.

Impreza stała się dla nas ważna około 1994 roku. Czyli w momencie, kiedy pojawiały się tam osoby spoza Niemiec. Z roku na rok pojawiało się tam coraz więcej zajebistych ekip z całego świata. W 1997 roku imprezę wygrali Amerykanie ze Style Elements Crew, którzy zaprezentowali totalnie odjechany, nieznany tu wówczas, westcoastowy styl. Gospodarze z South Side Rockers zostali po prostu zrównani z ziemią. Nie podjęli za bardzo walki. (śmiech) Ta bitwa to też symbol pewnych przemian w breakingu, bo Style Elements pokazali światu inny styl niż nowojorski. Polacy też oczywiście się tam pojawiali. W 1995 roku chłopaki ze Szczecina połączyli się z ekipą z Włocławka i wypadli na evencie naprawdę bardzo dobrze. W późniejszych latach pojechali tam też b-boye z Koszalina. Zawsze byliśmy tam reprezentowani przez ludzi, którzy pokazywali kawał dobrego breakingu. Impreza do Polski po raz pierwszy zawitała w 2001 roku. Reprezentowałem wtedy Nontoper Mielonkę - czyli ekipę, która tego dnia okazała się w Szczecinie najlepsza. Wracając do lat 90. - oczywiście rozmawiałem nieraz z ludźmi od nas, którzy jeździli do Niemiec na „BOTY”. Wszyscy mówili, że była to najlepsza międzynarodowa impreza na Starym Kontynencie. Stuprocentowy hip-hop na każdym kroku. Organizatorzy dbali o to, by odbywały się również jamy graffiti i występowali raperzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

Impreza stała się dla nas ważna około 1994 roku. Czyli w momencie, kiedy pojawiały się tam osoby spoza Niemiec. Z roku na rok pojawiało się tam coraz więcej zajebistych ekip z całego świata. W 1997 roku imprezę wygrali Amerykanie ze Style Elements Crew, którzy zaprezentowali totalnie odjechany, nieznany tu wówczas, westcoastowy styl. Gospodarze z South Side Rockers zostali po prostu zrównani z ziemią. Nie podjęli za bardzo walki. (śmiech) Ta bitwa to też symbol pewnych przemian w breakingu, bo Style Elements pokazali światu inny styl niż nowojorski. Polacy też oczywiście się tam pojawiali. W 1995 roku chłopaki ze Szczecina połączyli się z ekipą z Włocławka i wypadli na evencie naprawdę bardzo dobrze. W późniejszych latach pojechali tam też b-boye z Koszalina. Zawsze byliśmy tam reprezentowani przez ludzi, którzy pokazywali kawał dobrego breakingu. Impreza do Polski po raz pierwszy zawitała w 2001 roku. Reprezentowałem wtedy Nontoper Mielonkę - czyli ekipę, która tego dnia okazała się w Szczecinie najlepsza. Wracając do lat 90. - oczywiście rozmawiałem nieraz z ludźmi od nas, którzy jeździli do Niemiec na „BOTY”. Wszyscy mówili, że była to najlepsza międzynarodowa impreza na Starym Kontynencie. Stuprocentowy hip-hop na każdym kroku. Organizatorzy dbali o to, by odbywały się również jamy graffiti i występowali raperzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

Impreza stała się dla nas ważna około 1994 roku. Czyli w momencie, kiedy pojawiały się tam osoby spoza Niemiec. Z roku na rok pojawiało się tam coraz więcej zajebistych ekip z całego świata. W 1997 roku imprezę wygrali Amerykanie ze Style Elements Crew, którzy zaprezentowali totalnie odjechany, nieznany tu wówczas, westcoastowy styl. Gospodarze z South Side Rockers zostali po prostu zrównani z ziemią. Nie podjęli za bardzo walki. (śmiech) Ta bitwa to też symbol pewnych przemian w breakingu, bo Style Elements pokazali światu inny styl niż nowojorski. Polacy też oczywiście się tam pojawiali. W 1995 roku chłopaki ze Szczecina połączyli się z ekipą z Włocławka i wypadli na evencie naprawdę bardzo dobrze. W późniejszych latach pojechali tam też b-boye z Koszalina. Zawsze byliśmy tam reprezentowani przez ludzi, którzy pokazywali kawał dobrego breakingu. Impreza do Polski po raz pierwszy zawitała w 2001 roku. Reprezentowałem wtedy Nontoper Mielonkę - czyli ekipę, która tego dnia okazała się w Szczecinie najlepsza. Wracając do lat 90. - oczywiście rozmawiałem nieraz z ludźmi od nas, którzy jeździli do Niemiec na „BOTY”. Wszyscy mówili, że była to najlepsza międzynarodowa impreza na Starym Kontynencie. Stuprocentowy hip-hop na każdym kroku. Organizatorzy dbali o to, by odbywały się również jamy graffiti i występowali raperzy ze Stanów Zjednoczonych i Europy.

Znów muszę wspomnieć o Szczecinie i klubie „Oszołom”, ponieważ organizowane tam imprezy, wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Jeździliśmy do nich na jamy 2-3 razy w roku. Jechaliśmy przez cały kraj (niejednokrotnie na kredytowych biletach), by przez chwilę potańczyć. Żyliśmy tymi wydarzeniami już trzy miesiące wcześniej. Taki wyjazd zawsze był dla nas wielkim przeżyciem i inspiracją do dalszych działań. Można powiedzieć, że mieliśmy wtedy mini „Battle of the Year”, ale w bardziej jamowym klimacie. Przyjeżdżali ludzie z całej Polski, ale też z Berlina i innych europejskich krajów. Jamy nauczyły mnie bardzo dużo na temat kultury hiphopowej. Poznałem na nich ludzi z legendarnej szczecińskiej ekipy Broken Steps, którzy już wtedy robili breaking na zajebistym poziomie. Oczywiście były organizowane też imprezy w innych częściach Polski, ale nie miały już tak niesamowitego, hiphopowego klimatu. Były bardziej oficjalne i skupiały się stricte na rywalizacji. Na takich imprezach bywali często przypadkowi sędziowie z jakichś śmiesznych federacji. Nie brakowało tam kabaretowych sytuacji. (śmiech)

Znów muszę wspomnieć o Szczecinie i klubie „Oszołom”, ponieważ organizowane tam imprezy, wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Jeździliśmy do nich na jamy 2-3 razy w roku. Jechaliśmy przez cały kraj (niejednokrotnie na kredytowych biletach), by przez chwilę potańczyć. Żyliśmy tymi wydarzeniami już trzy miesiące wcześniej. Taki wyjazd zawsze był dla nas wielkim przeżyciem i inspiracją do dalszych działań. Można powiedzieć, że mieliśmy wtedy mini „Battle of the Year”, ale w bardziej jamowym klimacie. Przyjeżdżali ludzie z całej Polski, ale też z Berlina i innych europejskich krajów. Jamy nauczyły mnie bardzo dużo na temat kultury hiphopowej. Poznałem na nich ludzi z legendarnej szczecińskiej ekipy Broken Steps, którzy już wtedy robili breaking na zajebistym poziomie. Oczywiście były organizowane też imprezy w innych częściach Polski, ale nie miały już tak niesamowitego, hiphopowego klimatu. Były bardziej oficjalne i skupiały się stricte na rywalizacji. Na takich imprezach bywali często przypadkowi sędziowie z jakichś śmiesznych federacji. Nie brakowało tam kabaretowych sytuacji. (śmiech)

Znów muszę wspomnieć o Szczecinie i klubie „Oszołom”, ponieważ organizowane tam imprezy, wyglądały tak, jak wyglądać powinny. Jeździliśmy do nich na jamy 2-3 razy w roku. Jechaliśmy przez cały kraj (niejednokrotnie na kredytowych biletach), by przez chwilę potańczyć. Żyliśmy tymi wydarzeniami już trzy miesiące wcześniej. Taki wyjazd zawsze był dla nas wielkim przeżyciem i inspiracją do dalszych działań. Można powiedzieć, że mieliśmy wtedy mini „Battle of the Year”, ale w bardziej jamowym klimacie. Przyjeżdżali ludzie z całej Polski, ale też z Berlina i innych europejskich krajów. Jamy nauczyły mnie bardzo dużo na temat kultury hiphopowej. Poznałem na nich ludzi z legendarnej szczecińskiej ekipy Broken Steps, którzy już wtedy robili breaking na zajebistym poziomie. Oczywiście były organizowane też imprezy w innych częściach Polski, ale nie miały już tak niesamowitego, hiphopowego klimatu. Były bardziej oficjalne i skupiały się stricte na rywalizacji. Na takich imprezach bywali często przypadkowi sędziowie z jakichś śmiesznych federacji. Nie brakowało tam kabaretowych sytuacji. (śmiech)

W latach 90. zobaczyłem chyba ze trzy kasety VHS i to mi wystarczyło. Materiały miałem od Cerbera z Broken Steps. On wtedy na parkiecie robił naprawdę świetne i stylowe rzeczy. Cerber przegrywał nam kasety z zapisem imprez ze Stanów (m.in. odbywające się w Los Angeles wydarzenie „Radiotron” czy „B-Boy Summit” z 1996 roku), kiedy byliśmy w Szczecinie. Zapisy tych zawodów robiły nam naprawdę rewolucje w głowach. Ciężko mi to nawet dziś opisać. Niekiedy odkupywaliśmy od nich koszulki, które gdzieś tam sobie kupili w Berlinie. Albo jakiś VHS-ik z oryginalną okładką. Obecnie jest to nie do pomyślenia, ale wówczas cieszyły nas właśnie takie małe rzeczy. Fajne było też to, że z ludźmi - których uważałem za gości z totalnie innej planety - których widziałem na tych VHS-ach, kilkanaście lat później tańczyłem albo sędziowałem. Mam na myśli chociażby Alien Nessa czy Ken Swifta.

W latach 90. zobaczyłem chyba ze trzy kasety VHS i to mi wystarczyło. Materiały miałem od Cerbera z Broken Steps. On wtedy na parkiecie robił naprawdę świetne i stylowe rzeczy. Cerber przegrywał nam kasety z zapisem imprez ze Stanów (m.in. odbywające się w Los Angeles wydarzenie „Radiotron” czy „B-Boy Summit” z 1996 roku), kiedy byliśmy w Szczecinie. Zapisy tych zawodów robiły nam naprawdę rewolucje w głowach. Ciężko mi to nawet dziś opisać. Niekiedy odkupywaliśmy od nich koszulki, które gdzieś tam sobie kupili w Berlinie. Albo jakiś VHS-ik z oryginalną okładką. Obecnie jest to nie do pomyślenia, ale wówczas cieszyły nas właśnie takie małe rzeczy. Fajne było też to, że z ludźmi - których uważałem za gości z totalnie innej planety - których widziałem na tych VHS-ach, kilkanaście lat później tańczyłem albo sędziowałem. Mam na myśli chociażby Alien Nessa czy Ken Swifta.

W latach 90. zobaczyłem chyba ze trzy kasety VHS i to mi wystarczyło. Materiały miałem od Cerbera z Broken Steps. On wtedy na parkiecie robił naprawdę świetne i stylowe rzeczy. Cerber przegrywał nam kasety z zapisem imprez ze Stanów (m.in. odbywające się w Los Angeles wydarzenie „Radiotron” czy „B-Boy Summit” z 1996 roku), kiedy byliśmy w Szczecinie. Zapisy tych zawodów robiły nam naprawdę rewolucje w głowach. Ciężko mi to nawet dziś opisać. Niekiedy odkupywaliśmy od nich koszulki, które gdzieś tam sobie kupili w Berlinie. Albo jakiś VHS-ik z oryginalną okładką. Obecnie jest to nie do pomyślenia, ale wówczas cieszyły nas właśnie takie małe rzeczy. Fajne było też to, że z ludźmi - których uważałem za gości z totalnie innej planety - których widziałem na tych VHS-ach, kilkanaście lat później tańczyłem albo sędziowałem. Mam na myśli chociażby Alien Nessa czy Ken Swifta.