Historia polskiego breakingu, część 4 : Świat o nas usłyszał!

. Pamiętam, że chłopaki z Azizi rozmawiali przed laty z różnymi ludźmi na scenie o kwestiach finansowych. Mówili, że całe środowisko zyska na tym, jeśli nie będziemy zaniżać stawek za sędziowanie czy pokazy. Zwróciłem na to uwagę. Uznałem, że nie tylko nie będę ich zaniżał, ale wręcz zawyżał. Wolałem robić mniej rzeczy, ale za te wybrane dostawać konkretny hajs. Nie chciałem rozmieniać się na drobne. Duży wpływ miała na mnie także polska odsłona imprezy Battle of the Year, na której byłem dawno temu. Miałem nawet na VHS-ie walki z tego wydarzenia.

. Pojawienie się breakingu na takiej imprezie wpłynie bezpośrednio na zwiększenie popularności tańca, a co za tym idzie, zwiększą się możliwości na zdobycie hajsu. Więc on pewnie stopniowo będzie się pojawiał. Czuję, że tak właśnie się stanie. Już widać to w innych krajach, bo tam pieniędzy w świecie breakingu jest coraz więcej. Żebyś mnie dobrze zrozumiał - ja utrzymuję się z b-boyingu jakoś od 2008 roku. Oczywiście nie utrzymuję się z samych występów na zawodach, ale z iluś tam projektów na raz. Mam na myśli dille z markami, pokazy, zajęcia z dzieciakami czy po prostu tańczenie na rynku w Krakowie. Często jestem też zapraszany na imprezy za granicą, gdzie jestem sędzią czy prowadzącym warsztaty. Z czasem zaczęliśmy też sami organizować eventy.

Jest go coraz więcej, ale jeśli mam być szczery to... wciąż nie ma go konkretnego. W porównaniu do innych krajów nadal tu odstajemy, ale już nie tak bardzo jak miało to miejsce jeszcze 10 lat temu.

Walka z Machinem była dla mnie wielką sprawą. On był b-boyem, którym przez lata na maksa się jarałem. Na początku nie wiedziałem, że będę z nim wałczył. Dostałem tylko zaproszenie do Los Angeles. Mimo wszystko zgodziłem się, bo chciałem polecieć do Stanów na takie wydarzenie. Po tygodniu okazało się, że moim rywalem będzie właśnie Machine. Tak naprawdę on jest starym wyjadaczem na scenie i nie musiał godzić się na bitwę. Już swoje zrobił. Nie musiał niczego udowadniać. To nie były zawody, tylko exhibition battle. Różni się to między innymi tym, że nie mieliśmy sędziów, ani werdyktu. Sami sprawdzaliśmy swoje umiejętności i wymienialiśmy się rundami. W sumie to taka forma treningu tylko z publicznością. Cieszę się, że miałem możliwość kolejny raz zmierzyć się z osobą, którą podziwiam i szanuję.

Walka z Machinem była dla mnie wielką sprawą. On był b-boyem, którym przez lata na maksa się jarałem. Na początku nie wiedziałem, że będę z nim wałczył. Dostałem tylko zaproszenie do Los Angeles. Mimo wszystko zgodziłem się, bo chciałem polecieć do Stanów na takie wydarzenie. Po tygodniu okazało się, że moim rywalem będzie właśnie Machine. Tak naprawdę on jest starym wyjadaczem na scenie i nie musiał godzić się na bitwę. Już swoje zrobił. Nie musiał niczego udowadniać. To nie były zawody, tylko exhibition battle. Różni się to między innymi tym, że nie mieliśmy sędziów, ani werdyktu. Sami sprawdzaliśmy swoje umiejętności i wymienialiśmy się rundami. W sumie to taka forma treningu tylko z publicznością. Cieszę się, że miałem możliwość kolejny raz zmierzyć się z osobą, którą podziwiam i szanuję.

Walka z Machinem była dla mnie wielką sprawą. On był b-boyem, którym przez lata na maksa się jarałem. Na początku nie wiedziałem, że będę z nim wałczył. Dostałem tylko zaproszenie do Los Angeles. Mimo wszystko zgodziłem się, bo chciałem polecieć do Stanów na takie wydarzenie. Po tygodniu okazało się, że moim rywalem będzie właśnie Machine. Tak naprawdę on jest starym wyjadaczem na scenie i nie musiał godzić się na bitwę. Już swoje zrobił. Nie musiał niczego udowadniać. To nie były zawody, tylko exhibition battle. Różni się to między innymi tym, że nie mieliśmy sędziów, ani werdyktu. Sami sprawdzaliśmy swoje umiejętności i wymienialiśmy się rundami. W sumie to taka forma treningu tylko z publicznością. Cieszę się, że miałem możliwość kolejny raz zmierzyć się z osobą, którą podziwiam i szanuję.

Z Machinem nie, ale z jego nauczycielem - Alien Nessem. Cetowy ściągnął go kiedyś do Polski na warsztaty w Ornecie (okolice Olsztyna). Przyjechało tam wielu polskich b-boyów. Warsztaty rozwaliły wszystkim po prostu głowy. Ness na maksa zmienił świadomość polskich graczy. Wiesz, rozwalił mnie już sam fakt, kiedy zobaczyłem go na mazurskiej wsi, stojącego przed domkiem w tych swoich łańcuchach i nowojorskiej stylówce. (śmiech) Na warsztatach pokazywał proste ruchy, którym nadawał zupełnie inny sens. Pisał np. litery ZULU podczas robienia top rocka. Wyglądało to naprawdę stylowo i oryginalnie. Takimi smaczkami pokazywał zupełnie inną głębię tańca. Dosadnie pokazywał nam, że w breaku nie chodzi o akrobatykę, tylko o charakter, styl i kształt ruchów. Ness przez chwilę mieszkał nawet w Polsce, bo bardzo poczuł nasz klimat. Powiedział mi kiedyś, że nasi b-boye

Breaking the Beat: In the Bronx

i Jarkiem do Tokio. W Japonii bitwa, bitwa, kolejna bitwa i okazuje się, że jesteśmy w finale. Byłem trochę w szoku. Wiadomo, nastawiliśmy się na wygrana, ale nie spodziewaliśmy, że to przyjdzie tak naturalnie. Z jednej strony chcieliśmy zgarnąć, ale z drugiej poszło nadzwyczaj gładko. Pamiętam, że podczas pierwszej bitwy nie mogłem się wyluzować, nie czułem eventu. Dotarliśmy do finału, ale niestety musieliśmy uznać wyższość chłopaków ze Squadronu.

Pierwszy, jaki przychodzi mi na myśl, to Circle Prinz w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wtedy miał miejsce chyba mój najbardziej znany set - „kill the beat”. Byłem wtedy w duecie z ChuChem i mieliśmy dogrywkę w półfinale z Piratem i Dep One z Kingz of Warsaw.

Chyba dopiero w momencie, kiedy pojechaliśmy na Silverback i doszliśmy do finału. Te wszystkie rzeczy docierały do mnie bardzo powoli. Do dzisiaj mam tak, że momentami nie jestem w stanie tego do końca pojąć. To taka trochę abstrakcja. Trudno to zrozumieć, bo jestem normalnym ziomkiem, który chodzi sobie po ulicach i nikt mnie nie zaczepia. W świecie b-boyowym znają nas wszyscy, ale na co dzień nie czuć tej popularności.

Chyba dopiero w momencie, kiedy pojechaliśmy na Silverback i doszliśmy do finału. Te wszystkie rzeczy docierały do mnie bardzo powoli. Do dzisiaj mam tak, że momentami nie jestem w stanie tego do końca pojąć. To taka trochę abstrakcja. Trudno to zrozumieć, bo jestem normalnym ziomkiem, który chodzi sobie po ulicach i nikt mnie nie zaczepia. W świecie b-boyowym znają nas wszyscy, ale na co dzień nie czuć tej popularności.

Chyba dopiero w momencie, kiedy pojechaliśmy na Silverback i doszliśmy do finału. Te wszystkie rzeczy docierały do mnie bardzo powoli. Do dzisiaj mam tak, że momentami nie jestem w stanie tego do końca pojąć. To taka trochę abstrakcja. Trudno to zrozumieć, bo jestem normalnym ziomkiem, który chodzi sobie po ulicach i nikt mnie nie zaczepia. W świecie b-boyowym znają nas wszyscy, ale na co dzień nie czuć tej popularności.

Dobre pytanie. Cetowy był gościem, który pomagał mi negocjować stawki z dużymi firmami i rozmawiać z organizatorami z innych krajów. On żył hip-hopem 24 godziny na dobę. Wiele zyskiwał swoim charakterem. Polska scena powinna mu zawdzięczać bardzo wiele, ale chyba nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Miał duży wpływ na rozwój polskiego b-boyingu, bo organizował ważne eventy przy współpracy z największymi światowymi, breakingowymi markami - Freestyle Session, Circle Prinz, czy Mighty 4. Współpracował z ludźmi, którzy na świecie robili największe zamieszanie. On wpadł też na pomysł organizacji międzynarodowej edycji obozu Catch the Flava. Ogarniał również autobusy dla Polaków na zagraniczne wyjazdy np. na Outbreak czy IBE. A moim zdaniem największą nauką i rozwojem dla b-boya są właśnie imprezy, konfrontacja i przebywanie z innymi ludźmi.

Dobre pytanie. Cetowy był gościem, który pomagał mi negocjować stawki z dużymi firmami i rozmawiać z organizatorami z innych krajów. On żył hip-hopem 24 godziny na dobę. Wiele zyskiwał swoim charakterem. Polska scena powinna mu zawdzięczać bardzo wiele, ale chyba nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Miał duży wpływ na rozwój polskiego b-boyingu, bo organizował ważne eventy przy współpracy z największymi światowymi, breakingowymi markami - Freestyle Session, Circle Prinz, czy Mighty 4. Współpracował z ludźmi, którzy na świecie robili największe zamieszanie. On wpadł też na pomysł organizacji międzynarodowej edycji obozu Catch the Flava. Ogarniał również autobusy dla Polaków na zagraniczne wyjazdy np. na Outbreak czy IBE. A moim zdaniem największą nauką i rozwojem dla b-boya są właśnie imprezy, konfrontacja i przebywanie z innymi ludźmi.

Dobre pytanie. Cetowy był gościem, który pomagał mi negocjować stawki z dużymi firmami i rozmawiać z organizatorami z innych krajów. On żył hip-hopem 24 godziny na dobę. Wiele zyskiwał swoim charakterem. Polska scena powinna mu zawdzięczać bardzo wiele, ale chyba nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Miał duży wpływ na rozwój polskiego b-boyingu, bo organizował ważne eventy przy współpracy z największymi światowymi, breakingowymi markami - Freestyle Session, Circle Prinz, czy Mighty 4. Współpracował z ludźmi, którzy na świecie robili największe zamieszanie. On wpadł też na pomysł organizacji międzynarodowej edycji obozu Catch the Flava. Ogarniał również autobusy dla Polaków na zagraniczne wyjazdy np. na Outbreak czy IBE. A moim zdaniem największą nauką i rozwojem dla b-boya są właśnie imprezy, konfrontacja i przebywanie z innymi ludźmi.