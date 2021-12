Czy Max Verstappen napisze historię? Najważniejsze podia Red Bull Racing

dołączył do Red Bulla w jednym celu – pomóc ekipie w walce o najwyższe laury, dowożąc lepsze wyniki i prezentując bardziej stabilną formę niż jego poprzednicy u boku

. Meksykanin dobrze wywiązuje się ze swojej roli, co pokazał już na początku sezonu. W swoim zaledwie szóstym starcie w barwach stajni z Milton Keynes stanął na podium – i to od razu na najwyższym jego stopniu. Popularny Checo bezpiecznie przejechał dużą część dystansy i idealnie trafił ze strategią, co w końcówce okazało się zbawienne. Po wypadku Verstappena Perez znajdował się na prowadzeniu, ale czekał go jeszcze pit-stop. Sędziowie zdecydowali się jednak wywiesić czerwoną flagę, co oznaczało dla niego darmową zmianę opon. Po uprzątnięciu miejsca wypadku zawodnicy ruszyli z pól startowych, rozpoczynając dwuokrążeniowy sprint. Meksykani wystartował słabo i Lewis Hamilton szybko się do niego zbliżył. Próbował zaatakować na dohamowaniu do pierwszego zakrętu, ale popełnił błąd, który kosztował go spadek na środek stawki. Checo dojechał na prowadzeniu i odniósł swoje pierwsze w Red Bullu i drugie w karierze zwycięstwo. Co ciekawe, drugą i trzecią pozycję zajęli odpowiednio Sebastian Vettel i Pierre Gasly – wychowankowie Red Bulla i jego dawni kierowcy.