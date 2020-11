F1: Odliczanie do 300 – milowe kroki w historii Red Bull Racing

Wyścig 1. – debiut

Wyścig 26. – pierwsze podium

Monako jest jednak takim torem, gdzie szybki samochód nie wystarczy. Nie bez powodu kierowcy F1 mówią, że można tam jechać tak wolno, jak się chce i jeśli tylko nie popełni się błędu, to dojedzie się do mety przed rywalami. Coulthard potrafił wykorzystać cechy ciasnego, krętego obiektu i dał swojemu zespołowi pierwsze podium w jego historii.

Wyścig 75. – pierwsze pole position i zwycięstwo

W kwalifikacjach do GP Chin 2009 Red Bull zdobył za sprawą Sebastiana Vettela swoje pierwsze pole position. RB5 miał w treningach problemy techniczne. Kierowcy nie chcieli wyjaśnić, co dokładnie się dzieje. Reporterów zbywali stwierdzeniem, że chodzi o półosie. W czasówce Red Bull okazał się jednak najszybszy i Sebastian Vettel mógł z całym zespołem cieszyć się z pierwszego pola. Niedzielny wyścig odbywał się w strugach deszczu, a wielu kierowców zwiedzało pobocza.

który skompletował tym samym pierwszy dublet dla swojego zespołu. Co ciekawe, na podium odegrano wtedy hymny Niemiec i Wielkiej Brytanii, bowiem Red Bull startował wtedy na brytyjskiej licencji. Był to początek fascynującej drogi, której cel został osiągnięty w wyścigach numer 107 i 108.

Wyścig 107. – pierwsze mistrzostwo konstruktorów

Wyścig 108. – pierwszy tytuł wśród kierowców