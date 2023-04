Wings For Life World Run 2023. 10 nieoczywistych faktów o Porsche

Wprowadzenie aut z linii modelowej Taycan to największy przełom Porsche w ostatnich latach. Marka udowodniła, że można pozostać wiernym swojemu DNA i jednocześnie wpisać się w aktualne trendy. To samochody, które zmieniły postrzeganie tego, czego można oczekiwać od samochodu elektrycznego. Idealne połączenie dużego zasięgu z osiągami prawdziwie sportowych pojazdów i charakterystyką prowadzenia nie do pomylenia z żadnym innym autem. Trzy wersje nadwoziowe, pięć wersji napędowych, z których najmocniejsza jest w stanie rozpędzić auto od 0 do 100 km/h w 2,8 sekundy, architektura 800-woltowa, która pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii, a to wszystko zamknięte w nadwoziu, które kryje aż dwa bagażniki (z przodu i z tyłu) i komfortową przestrzeń dla pasażerów. To wzorcowy samochód trzeciej dekady XXI wieku.

W 1948 roku rozpoczęła się budowa renomy marki Porsche jako producenta prawdziwie sportowych samochodów. Model 356 miał silnik montowany z tyłu, który napędzał tylne koła, dwudrzwiowe nadwozie z dachem lub bez, a przez pierwsze dwa lata produkowany był w austriackim Gmünd w budynkach dawnego tartaku. – Nie mogłem znaleźć samochodu, o jakim marzyłem, więc musiałem zbudować go sobie sam – mówił potem jego twórca Ferry Porsche, W tych spartańskich warunkach powstały przez dwa lata 52 egzemplarze, a górskie, kręte drogi pomogły dopracować zawieszenie, układy kierownicze i zespoły napędowe pierwszego auta marki. To tam wykuwał się wzór tego, jak powinno prowadzić się sportowe auto, z którego można korzystać na co dzień.

Porsche 917 to jedno z najbardziej nietuzinkowych aut wyścigowych w historii i o fundamentalnym znaczeniu dla motorsportowej historii marki. A niewiele zabrakło, by z powodu niespełnienia homologacyjnych wymogów auto nie zostało w ogóle dopuszczone do ścigania. Zamiast wymaganych przepisami 25 samochodów, Porsche w pierwszym terminie złożyło tylko sześć sztuk. Ponaglenie ze strony FIA poskutkowało. Legenda głosi, że do składania aut zagoniono nawet sekretarki, byle tylko wyrobić się w terminie.

917 jest odpowiedzialne za pierwsze w historii zwycięstwo Porsche w 24-godzinnym wyścigu w Le Mans w 1970 roku oraz powtórzenie tego wyczyny rok później. To od tego auta zaczęła się dominacja Porsche w wyścigach długodystansowych. Lekka karoseria skrywała rurową konstrukcję, którą napędzał potężny, 12-cylindrowy silnik o mocy ponad 500 KM w pierwszych egzemplarzach. Przy 800 kg masy własnej czynił z tego auta prawdziwy pocisk, który rozpędzał się do 100 km/h w 2,7 sekundy, a opanować go umieli tylko najbardziej śmiali i opanowani kierowcy wyścigowi lat 70. XX wieku. Powstało około 50 egzemplarzy 917 wszystkich generacji, a auto wygrało ponad 30 prestiżowych zawodów. Stało się też ikoną popkultury za sprawą Steve'a McQueena i filmu „Le Mans”.

