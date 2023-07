Ucieczka od rzeczywistości. Jak streamerka "Tiffae" odnalazła cel w grach

Rok 2012 -- studentka college'u Tiffanie Hsu wychodzi w pośpiechu z zajęć na uniwersytecie, jednocześnie sprawdzając wiadomości i nieodebrane połączenia od rodziny i przyjaciół. To moment, gdy zaczyna przygotowywać się do mentalnej zmiany z bycia studentką prosto w tryb kelnerki. Przez cały ten czas ciągłej pracy, nie było zbyt wiele do momentów, by nad tym wszystkim pomyśleć. Każdego dnia pojawiało się za to poczucie zagubienia i niezadowolenia z jej obecnej drogi.