10 momentów w historii Wings for Life World Run, które chętnie wspominamy

To akurat nie jeden moment z historii biegu, ale jego ikona i wszystkie chwile z nią związane. Kiedy

gdzieś się pojawia, to zawsze dzieje się coś wielkiego. Tak samo jest w tym przypadku. Adam jest ambasadorem Wings for Life World Run od 2014 roku. Podczas pierwszego Biegu Flagowego w Poznaniu dotarł do 19. kilometra - zanim dogonił go kierowca rajdowy Michał Kościuszko. Rok później nie mógł pobiec, ale stanął na swoim 19. kilometrze i przybijał piątki wszystkim, którzy tam dotarli. Jego dłonie były potem jak bochny chleba! W 2016 roku po raz pierwszy sam usiadł

i tego fotela nie opuszcza do dziś. Uwielbia tę rolę i gdy to możliwe zawsze jest na Biegu Flagowym. Choć musi wytrzymać w aucie ponad 4 godziny, banan nie schodzi mu z twarzy. Uczestnicy biegu, mocno już zmęczeni czekają na niego, tak samo jak na jego skoki w czasach Małyszomanii. Gdy Biegów Flagowych nie było – z powodu pandemii w 2020 i w 2021 roku – znowu startował. Robił to tak, jak wszyscy wtedy, czyli z Aplikacją. Raz w Wiśle, a raz będąc na urlopie w Chorwacji. To, co wydało mu się wtedy najdziwniejsze, to słyszeć własny głos w słuchawkach. Adam Małysz jest także

w polskiej wersji Aplikacji. 7 maja 2023 ponownie zatrąbi – w realu i wirtualnie. Dziś wielu nie wyobraża sobie, żeby mogło być inaczej.