10 lat Wings for Life World Run na zdjęciach - sprawdź ikoniczne momenty

Miłośnicy biegania na całym świecie szybko pokochali unikalna formułę biegu - brak mety, a co za tym idzie, narzuconego z góry dystansu, luźne podejście oraz ruchomą metę. Jedną z ikon Wings for Life World Run od początku był też identyczny dla całego świata czas startu. Dla jednych, jak np. dla większości Europy, oznaczało to godzinę 13, ale np. dla Australijczyków w Sydney - środek nocy. Zdjęcia biegnących na Antypodach uczestników biegu z latarkami czołówkami ciemnymi ulicami miasta to jeden z symboli biegu.

Miłośnicy biegania na całym świecie szybko pokochali unikalna formułę biegu - brak mety, a co za tym idzie, narzuconego z góry dystansu, luźne podejście oraz ruchomą metę. Jedną z ikon Wings for Life World Run od początku był też identyczny dla całego świata czas startu. Dla jednych, jak np. dla większości Europy, oznaczało to godzinę 13, ale np. dla Australijczyków w Sydney - środek nocy. Zdjęcia biegnących na Antypodach uczestników biegu z latarkami czołówkami ciemnymi ulicami miasta to jeden z symboli biegu.

Miłośnicy biegania na całym świecie szybko pokochali unikalna formułę biegu - brak mety, a co za tym idzie, narzuconego z góry dystansu, luźne podejście oraz ruchomą metę. Jedną z ikon Wings for Life World Run od początku był też identyczny dla całego świata czas startu. Dla jednych, jak np. dla większości Europy, oznaczało to godzinę 13, ale np. dla Australijczyków w Sydney - środek nocy. Zdjęcia biegnących na Antypodach uczestników biegu z latarkami czołówkami ciemnymi ulicami miasta to jeden z symboli biegu.

Aby zorganizowanie tak skomplikowanego wydarzenia, jakim jest Wings for Life World Run było w ogóle możliwe, potrzebne jest centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia, gdzie setki ludzi koordynują biegi flagowe we wszystkich lokacjach, a na dodatek czuwają nad poprawnością działania aplikacji Wings for Life, która umożliwia start w imprezie każdemu w dowolnym miejscu na Ziemi.

Aby zorganizowanie tak skomplikowanego wydarzenia, jakim jest Wings for Life World Run było w ogóle możliwe, potrzebne jest centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia, gdzie setki ludzi koordynują biegi flagowe we wszystkich lokacjach, a na dodatek czuwają nad poprawnością działania aplikacji Wings for Life, która umożliwia start w imprezie każdemu w dowolnym miejscu na Ziemi.

Aby zorganizowanie tak skomplikowanego wydarzenia, jakim jest Wings for Life World Run było w ogóle możliwe, potrzebne jest centrum dowodzenia z prawdziwego zdarzenia, gdzie setki ludzi koordynują biegi flagowe we wszystkich lokacjach, a na dodatek czuwają nad poprawnością działania aplikacji Wings for Life, która umożliwia start w imprezie każdemu w dowolnym miejscu na Ziemi.