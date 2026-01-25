Bohaterowie halfpipe'u: Zjazdy, które przeszły do historii freeski

Historia narciarskiego halfpipe’u jest ściśle związana z rozwojem snowboardingu, który sam czerpie inspiracje ze skateboardingu i surfingu. Oznacza to, że wykonywanie szalonych tricków na U-kształtnych ścianach śniegu sięgających nawet 7 metrów wysokości jest wpisane w samo DNA sportów ekstremalnych.

Od skromnych początków po nieustanne dążenie do tego, by było większej, wyżej i lepiej — to opowieść o freeskiingu w halfpipe’ie oraz o zawodnikach, którzy nieustannie rozwijają tę dyscyplinę i popychają ją w przyszłość.

01 Co sprawia, że przejazd jest legendarny?

Halfpipe freeskiing przesuwa granice © Miles Holden/Red Bull Content Pool

Trudno jest zdefiniować wielkość. Co sprawia, że przejazd staje się ikoniczny? Do pewnego stopnia jest to taki przejazd, który na zawsze pozostaje w pamięci tych, którzy widzieli go na żywo lub poznali go z drugiej ręki. Jest jednak w nim także element ulotnej, nieuchwytnej jakości, którą trudno jednoznacznie opisać.

Jedno jest pewne: legendarny przejazd narciarski w halfpipe’ie to idealne połączenie umiejętności, kreatywności i okoliczności. To moment, w którym narciarz przesuwa granice nie tylko samej dyscypliny, ale również własnych możliwości.

Zawodnicy oceniani są pod względem wysokości lotu (amplitude), trudności , różnorodności , wykonania oraz progresji . Poza tym halfpipe daje im dużą swobodę interpretacji przejazdu — i właśnie wtedy najsilniej ujawnia się prawdziwa osobowość zawodnika.

„Piękno tego sportu polega na tym, że nie ma w nim zasad! Na przykład nie obowiązuje limit czasu przejazdu. Chodzi raczej o to, by zamienić halfpipe w plac zabaw i robić w nim, co tylko chcesz” — mówi nowozelandzki mistrz freeskiingu Nico Porteous.

Czasem legendarne przejazdy rodzą się w momentach ogromnej presji, jak finał X Games. Czasem są dziełem legendarnych zawodników, takich jak David Wise czy Eileen Gu . Innym razem chodzi o pobicie rekordu — jak wtedy, gdy Joffrey Pollet-Villard zaskoczył wszystkich niewiarygodnym skokiem na wysokość 8 metrów.

„Powiedziałbym, że standardowym trikiem jest dziś Double Cork 1260 — czyli dwa salta w tył i trzy i pół obrotu w jednym skoku” — wyjaśnia Porteous. „A mój? Powiedzmy, że to prosty straight air, polegający wyłącznie na bardzo wysokim wybiciu. Kontrola takiego skoku sama w sobie jest trikiem, bo lądowanie wymaga ogromnej techniki i siły”.

02 Wcześni pionierzy halfpipe'u

Candide Thovex jest prawdziwym innowatorem w narciarstwie freestyle'owym © Red Bull Content Pool

Przepraszamy za to, ale przez chwilę musimy porozmawiać o snowboardingu. Pierwszymi pionierami halfpipe’u w latach 70. i na początku lat 80. byli snowboardziści tacy jak Bob Klein i Mark Anolik , którzy w dużej mierze zachowali halfpipe wyłącznie dla siebie. Dopiero pod koniec lat 90. narciarze tacy jak Tanner Hall , Simon Dumont i Candide Thovex — zainspirowani ówczesną sceną snowboardową — zaczęli zabiegać o włączenie narciarskiego halfpipe’u do najważniejszych zawodów.

Na początku lat 2000. halfpipe był już w zasadzie w pełni zintegrowany z rywalizacją freestyle’ową w narciarstwie, a pierwsze zawody zaczęły pojawiać się m.in. podczas Winter X Games. Dumont i Hall byli bez wątpienia jednymi z pierwszych pionierów — gdy tylko doprowadzili do włączenia halfpipe’u do programu zawodów, natychmiast zaczęli pokazywać, jak ogromny potencjał drzemie w tej konkurencji.

Hall jest uznawany za jednego z największych „kozaków” w historii tego sportu. Opisywany jako perfekcjonista, zdobywał złoto X Games w superpipe w latach 2003, 2004, 2006, 2007 i 2008, a do dziś pozostaje najbardziej utytułowanym narciarzem w historii X Games Aspen. Z kolei zwycięski przejazd Thovexa w SuperPipe w 2003 roku uważany jest za jeden z najlepszych w dziejach tej konkurencji. „On zdefiniował styl dla większości pozostałych zawodników… czy on jeszcze jeździ na nartach, czy już uprawia BASE jumping?” — pytali komentatorzy.

Następnie, w 2014 roku, narciarski halfpipe zadebiutował na igrzyskach olimpijskich w Soczi, po raz pierwszy pojawiając się na tak wielkiej międzynarodowej scenie. W dużej mierze było to zasługą determinacji kanadyjskiej narciarki freestyle’owej Sarah Burke — pionierki superpipe’u, która niestrudzenie walczyła o włączenie halfpipe’u do programu olimpijskiego. Burke osiągnęła swój cel, lecz niestety nigdy nie doczekała spełnienia marzeń na olimpijskiej arenie — zginęła w tragicznym wypadku treningowym w 2012 roku.

03 Era Amplitudy (The Amplitude Era)

Simon Dumont osiąga big air © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

Jak to często bywa w sportach przygodowych, dochodzimy do momentu, w którym hasło brzmi: „najpierw wysoko, potem jeszcze wyżej”. Można to nazwać Erą Amplitudy — okresem zdefiniowanym przez dążenie do jak największej wysokości lotu i wykonywanie ewolucji z możliwie największym airtime’em.

Wywodzi się to z ruchu new school w narciarstwie, który narodził się w latach 90. i miał na celu odejście od tradycyjnych form jazdy na rzecz stylu i innowacji. Gdy halfpipe na dobre zadomowił się w rywalizacji sportowej, naturalnym krokiem było przesuwanie granic jeszcze dalej i pokazanie pełni swoich możliwości. Triki wykonywane z ogromną amplitudą robiły ogromne wrażenie na sędziach, a dynamiczna, powietrzna jazda stała się symbolem odwagi i progresu.

„Amplituda to wysokość, na jaką wznosi się zawodnik. Trudność oznacza złożoność wykonywanych tricków. Różnorodność odnosi się do liczby i typu ewolucji zaprezentowanych w przejeździe. Wykonanie to jakość tricków — na przykład czy ręka dotknęła śniegu albo czy zawodnik nie usiadł przy lądowaniu. Na koniec progresja, czyli innowacyjność przejazdu i sposób, w jaki przesuwa on granice tej dyscypliny” — wyjaśnia Porteous.

Pchanie sportu do przodu wymaga ryzyka © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

Postęp w technologii narciarskiej — taki jak narty o parabolicznym kształcie oraz twin-tipy — sprawił, że wszystko to stało się możliwe. Ułatwiły one zachowanie równowagi i kontroli niezbędnych do lądowania skomplikowanych tricków oraz do jazdy i lądowań tyłem (w switchu).

Choć nie jest to stricte rekord halfpipe’u, duch wyczynu Simona Dumonta przy najwyższym wyskoku z quarter pipe’a pozostaje ten sam. Zwłaszcza że do dziś nikt nie pobił jego rekordu z 2008 roku, kiedy to podczas skoku na Sunday River w stanie Maine wzbił się na wysokość 10,08 metra.

Idąc o krok dalej, od 2002 roku superpipe na stałe zagościł w programie X Games, oferując jeszcze większy halfpipe, maksymalną wysokość lotu — i równie duże ryzyko. Dobitnym przykładem był groźny upadek Justina Doreya w halfpipe’ie podczas Winter X Games 2012.

04 Styl kontra technika

Mówiąc o legendarnych przejazdach, zarówno styl, jak i technika odgrywają kluczową rolę. Idealnie jest wtedy, gdy oba te elementy idą w parze, odważny i trudny trik wykonany z charakterem i polotem.

Pod względem technicznym sędziowie oceniają złożoność prezentowanych ewolucji, biorąc pod uwagę wszystko: od liczby i kierunku rotacji, przez grab’y, progresję, aż po linię przejazdu wybraną przez zawodnika. Jeśli chodzi o styl, uwagę zwraca się m.in. na jakość grabów, a także na unikalny charakter, płynność i lekkość jazdy, które podkreślają indywidualny styl danego narciarza.

Czy to ptak? Nie, po prostu Henrik Harlaut robi swoje © Judith Bergström/Red Bull Content Pool

Narciarze parkowi Jesper Tjäder i Henrik Harlaut są często uznawani za jednych z najbardziej stylowych narciarzy w historii. Ale styl może być kontrowersyjny.

"Nienawidzę, gdy ludzie próbują przyjąć jakiś styl. Na przykład, gdy próbują być naprawdę gangsterscy i próbują "afterbangować" wszystko. Wygląda to tak nienaturalnie, jeśli próbujesz to wymusić. Riderzy powinni znaleźć swój własny styl" - powiedział Tjäder w 2014 roku, po czym wymienił Toma Wallischa, Henrika Harlauta, Gusa Kentworthy'ego, Bobby'ego Browna i Russa Henshawa jako narciarzy, których podziwiał.

05 Definiowanie przejazdów

Jeśli chodzi o rozwój freeskiingu halfpipe zarówno pod względem stylu, jak i doskonałości technicznej, niektórzy sportowcy nadal znajdują się w czołówce tego ruchu.

15 min Eileen Gu Niezwykła historia utalentowanej narciarki, zdolnej studentki i ikony mody!

W wieku 22 lat urodzona w San Francisco Eileen Gu jest dominującą siłą w kobiecym narciarstwie halfpipe, wchodząc w szeregi seniorów w wieku 13 lat i zdobywając swoje pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata w FIS Freeski World Cup Slopestyle zaledwie dwa lata później. W 2022 roku zdobyła złote medale we Freeski Halfpipe i Freeski Big Air oraz srebro we Freeski Slopestyle w Pekinie, gdzie reprezentowała Chiny. W 2024 roku Gu zdobyła pierwsze miejsce w zawodach Halfpipe na Winter X Games. W tym samym roku zdobyła złoto w czterech zawodach Pucharu Świata FIS we Freeskiingu. W grudniu Gu odniosła swoje 16. zwycięstwo w Pucharze Świata FIS we Freeskiingu, remisując z Tess Ledeux pod względem największej liczby zwycięstw FIS wszechczasów.

Jest też twardą zawodniczką. "Kilka dni temu miałam dość ciężki slam podczas treningu i przez trzy dni dochodziłam do siebie sama w pokoju" - powiedziała Gu po zwycięstwie FIS w grudniu 2024 roku. "Wyszłam dzisiaj i miałam kolejny ciężki slam w pierwszej rundzie finałów, więc naprawdę przechodziłam przez to psychicznie, walcząc z wieloma demonami przez cały dzień".

Jeśli chodzi o chłopców, Birk Irving z Kolorado jest mistrzem zarówno w Halfpipe, jak i Slopestyle. Swoje pierwsze 360 wykonał w wieku pięciu lat, pierwszego sponsora pozyskał zaledwie dwa lata później, a w wieku 14 lat znalazł się w kadrze USA. W 2016 roku zdobył złoto na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, a w 2017 roku zajął trzecie miejsce w Aspen X Games i ponownie trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata FIS w narciarstwie dowolnym. Zdobył Kryształowy Globus halfpipe na sezon 2022-23, jest czterokrotnym zwycięzcą Pucharu Świata i dwukrotnie przywiózł do domu medale X Games w 2021 i 2023 roku.

"Hello I'm in da halfpipe", napisał Irving na Instagramie na początku 2025 roku, co w zasadzie podsumowuje jego podejście.

Nowozelandczyk Nico Porteous to kolejna legendarna postać i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy freeskiingu, wraz ze swoim bratem Miguelem . "Pamiętam, że Miguel został zainspirowany przez naszą babcię, która wysłała mu film z Chrisem Boothem wygrywającym Red Bull Big Air, kiedy był bardzo mały" - wspomina Porteous. "Nigdy nie oglądałem tego filmu, ale pamiętam, że Miguel mi o nim opowiadał. Zawsze uczyłem się od Miguela. Zachęcaliśmy się nawzajem do próbowania nowych trików".

"Jest perfekcjonistą" - dodaje jego trener, Tommy Pyatt, który po raz pierwszy zaczął z nim pracować jako sześciolatek. "Zawsze chce więcej. Jego najlepsze nigdy nie jest wystarczająco dobre. Nawet jeśli się boi, będzie robił coś tak długo, aż będzie idealne".

To się opłaciło. Porteous wziął udział w swoich drugich Zimowych Igrzyskach i zdobył złoty medal w zawodach Halfpipe w Pekinie oraz srebrny medal w zawodach SuperPipe i Halfpipe na Zimowych Igrzyskach X Games w Aspen w 2024 roku.

Nico Porteous zdecydowanie zna się na rzeczy, jeśli chodzi o halfpipe © Aaron Blatt/Red Bull Content Pool

Na froncie snowboardowym 20-letni Australijczyk Valentino Guseli przewodzi awangardzie najnowszego pokolenia. Znany ze swojej wysokiej amplitudy, innowacyjnych trików i umiejętności jazdy switch, jest nie tylko jedną z najmłodszych gwiazd tego sportu, ale już regularnie staje na podium podczas niektórych z największych wydarzeń sportowych. Na początku 2023 roku ustanowił rekordy jako pierwszy zawodnik w historii Pucharu Świata FIS w snowboardzie, który w tym samym sezonie stanął na podium w Slopestyle, Halfpipe i Big Air. Następnie, w 2024 roku, pobił rekord najwyższego snowboardu w powietrzu podczas Swatch Nines w Szwajcarii.

06 Jak rozwija się halfpipe

Na halfpipe w Kitzsteinhorn © Syo van Vliet/Red Bull Content Pool

Sędziowanie AI jest kontrowersyjną nowością w zawodach halfpipe i może wyznaczyć kolejny etap tego sportu, zwłaszcza jeśli chodzi o styl. Czy maszyna naprawdę potrafi rozpoznać sportowy talent? Czas pokaże, ale tak czy inaczej, z pewnością wymusi to ewolucję w sporcie.

Jeśli chodzi o sprzęt, nowe technologie w projektowaniu halfpipe'ów już mają wpływ, a modelowanie 3D i symulacja pomagają tworzyć większe, bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne halfpipe'y o wysokiej wydajności. Już teraz przyczynia się to do ciągłego dążenia do wykonywania trików na wyższym poziomie i amplitudy, co może prowadzić do podziału między elitarnymi narciarzami, którzy mają dostęp do najlepszego sprzętu, a początkującymi na poziomie podstawowym.

Z drugiej strony, prowadzi to już do dążenia do mniejszych rur treningowych na poziomie początkującym i ogólnego skupienia się na wykonaniu, a nie na liczbie obrotów, co sugeruje, że najnowsze pokolenie może okazać się jednymi z najbardziej technicznych i zorientowanych na szczegóły narciarzy.

Birk Irving w akcji podczas Red Bull Cascade © Kyle Lieberman/Red Bull Content Pool

A przede wszystkim, przyszłością progresji freeski możesz być właśnie Ty. "Tak, to przerażające, ale przyzwyczajasz się do tego. Im więcej ćwiczysz, tym bardziej staje się to normalne", mówi Porteous. "Ale żyjemy ze strachem - głównie dlatego, że zawsze przesuwamy granice dyscypliny".