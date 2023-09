Magiczni bracia Lawrence: Perfekcyjny Jett i mistrzowski Hunter

„Byłem bardzo podekscytowany przed wyścigami” – powiedział Jett. „Zarówno mój tata, mój menadżer Lucas i ja również, zawsze powtarzamy, że to nie mogło się udać. Przez to skąd pochodzę i jak żyliśmy w Australii nie powinniśmy wygrać mistrzowskiego tytułu, i to podczas debiutu w klasie 450 dodatkowo zaliczając perfekcyjny sezon. Nie mówiąc już o poprzednich tytułach w klasie 250. Jednak nigdy się nie poddawaliśmy i zawsze wytrwale brnęliśmy przed siebie. Zapisanie się na kartach historii, obok Rickiego Carmichaela i Jamesa Stewarta, to coś niesamowitego. Nawet w najskrytszych snach nie sądziłem, że może się to udać. Dlatego tak bardzo stresowałem się przed finałową rundą, ale na szczęście udało się dowieść zwycięstwo".