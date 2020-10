Holak: W blasku na własnych zasadach

Długo musiałem cię namawiać na ten wywiad. A chciałem cię w końcu zapytać, czy po przeżyciu 27 lat chciałbyś coś jednak w swoim życiu zmienić.

Holak: Chyba problem tkwił w tym, że ja nigdy tak świadomie nie potrafiłem przygotować się do wywiadu. Gdyby można było cofnąć czas, i te wszystkie dotychczasowe wywiady, to najchętniej nigdy bym ich nie zrobił. Dzisiaj nawet się nad tym chwilę zastanawiałem i wiesz, akurat gadać z tobą to sama przyjemność, bo się znamy, ale... Jak tak sobie myślę na przykład w kontekście tego, jak postrzegam Franka Oceana, i tego, że w ogóle nie znam go z wywiadów, to chyba fajne mieć status artysty, o którym nie wie się wszystkiego, nie?

Rozmawiałem o tym niedawno ze Steezem z PRO8L3Mu – czy fajniejszy jest wykonawca, który ogranicza swój kontakt z odbiorcą tylko do swojej muzyki, czy ten, który mówi też o niej np. w wywiadach. Wybraliśmy wspólnie jednak tego drugiego.

OK, ale wypowiadanie się w kontekście własnej twórczości to nie jest moja najmocniejsza strona. I żeby było śmieszniej, kiedyś poszedłem z tym nawet do coacha, a wylądowałem u psychologa, żeby wyjaśnić, z czego wynika ten mój problem. Oczywiście dotarliśmy do odpowiedzi niezwiązanych bezpośrednio z wywiadami. Coś w tym jest, że ja nie czuję, by te chwilowe wypowiedzi były reprezentatywne i w moim przypadku to nie jest najlepsza promocja. Są ludzie, którzy potrafią wywiadami sprzedać się lepiej niż muzyką, ale ja tego nie mam.

Ty zastąpiłeś wywiady insta stories – jesteś bardzo aktywny na Instagramie, który jak rozumiem jest dla ciebie najlepszą formą kontaktu ze słuchaczem.

O, widzisz, moim zdaniem instytucja wywiadu została w jakimś stopniu zastąpiona wymianą informacji właśnie przez social media – vlogi, stories i inne takie. Sam bardzo lubię takie treści konsumować. Uwielbiam też słuchać wywiadów jako ścieżki dźwiękowej do pracy.

Skoro już jednak gadamy… Masz jakieś inne kompleksy, od których zacząłeś swoją ostatnią, bardzo dobrą płytę „Blask”?

Pozwoliłem sobie zrobić o tym piosenkę, bo to już nie jest u mnie bieżący temat. Ten numer wszedł na moją płytę jako pierwszy, bo wydawał mi się reprezentatywny, żeby odciąć się już na dobre od tego tematu…

Jakiego tematu?

Cała rzecz zaczęła się gdzieś na początku mojego – nazwijmy to – falstartu muzycznego. Nazywam to w ten sposób nie dlatego, że nie doceniam tego, co robiłem, ale wydaje mi się dość nienaturalnym fakt pisać muzykę i teksty, a potem wydawać je w majorsie, gdy ma się 14 lat. A ja tyle miałem, gdy robiłem pierwszą płytę Kumki Olik . Zrobiłem naprawdę wiele rzeczy jak na debiutanta i spotkałem się z wieloma opiniami, które później musiałem sobie w głowie uporządkować, a jeszcze nie miałem wtedy wiedzy na ten temat. Nie wiedziałem na przykład tego, żeby jednak nie słuchać ludzi, którzy nie są dla mnie punktem odniesienia i żeby wybierać tych, których opinia ma dla ciebie wartość. A w sumie na tym pierwszym etapie słyszałem dosyć jednoznaczne opinie, że naszej muzyki nie będzie w radiu, bo mój głos stanowi pewną barierę. Trochę się do tego wtedy dopasowałem, bo pamiętam, że gdy to usłyszałem, to razem z moim bratem staraliśmy się przez długi czas producencko działać na mój wokal, żeby go jakoś fajniej wtapiać w muzykę. I mam wrażenie, że apogeum tego podejścia słychać na płycie pierwszej Małych Miast, bo tam nagrania wokalu wręcz ociekają efektami. To już był moment, w którym zacząłem sobie myśleć, że warto zacząć się radykalizować, bo skoro mam nieradiową barwę, to w takim razie mogę sobie pozwolić na wszystko. Wcześniej moje płyty to była taka sinusoida. Albo siadałem z kimś i szukałem sposobu, żeby nagrać swój głos w jakiś najbardziej prosty sposób i oddać jego najmocniejsze punkty, albo żeby go schować i zniekształcić, by jednak nadal coś fajnego w tym wszystkim pozostało.

Na przykład przy krążku „The Introvert” nagrałem parę numerów z Mesem w roli realizatora , żeby dzięki jego obiektywnemu i fachowemu spojrzeniu – a wtedy nie znaliśmy się jeszcze za bardzo – zrobić coś dobrego rapowo. Mam wrażenie, że przy pisaniu i nagrywaniu „Blasku” udało mi się nie narzucać ograniczeń. Nie myślałem, że trzeba np. zrezygnować z efektów wokalnych, śpiewania albo rapowania, bo ludzie czegoś nie zaakceptują. Wcześniej zdarzało mi się z tym przeginać w obydwie strony. Teraz na szczęście pozbyłem się takich kajdanów, jakby to idiotycznie nie brzmiało.

Wyobrażam sobie teraz tych wszystkich raperów, którzy przejmują się tym, że coś będzie u nich „niepoprawne”...

No właśnie. Myślę, że zafiksowałem się na szczegółach. Przeszedłem przez kupno najróżniejszych mikrofonów i dziś mam wrażenie, że w dużej mierze to była strata czasu. Te wszystkie poszukiwania i lektura szóstej strony fachowego forum. (śmiech)

Czego jeszcze się dowiedziałeś?

Te wszystkie tzw. złote rady, że „jakbyś miał inną barwę, to by zadziało lepiej”, z perspektywy czasu oceniam jak coś totalnie niepotrzebnego. Prawda bowiem jest taka, i dziś to wiem, że choć nie wybierasz sobie przecież barwy głosu, i możesz czuć się w potrzasku, to jednak możesz coś z tym zrobić. Każda barwa może być dobrze wykorzystana. W tej chwili bardzo dobrze pokazuje to rap – często nietypowe głosy są najmocniej zapamiętywalne. I wręcz okazują się najbardziej radiowe. Kumka Olik oczywiście było w radiu, wręcz mogę powiedzieć, że byliśmy obecni w największych rozgłośniach, ale pamiętam takie momenty, że wszyscy byliśmy zaskoczeni tym, gdzie ta nasza muzyka się sprawdza. Pierwsza płyta miała być według naszej ówczesnej wytwórni Universal bardziej dla młodych, a okazało się, że mieliśmy lepszy posłuch w radiowej Trójce czy Czwórce. Nawet Tomek Doksa nas słuchał. (śmiech) Docieraliśmy zdecydowanie bardziej do starszych niż oczekiwała wytwórnia. Puenta więc jest taka, że nie należy ślepo słuchać i ufać tym, którym się wydaje, że mają na ciebie jakiś pomysł.

Brzmisz, jakbyś nie miał już problemu z mówieniem o Kumce Olik. Ale wcześniej niekoniecznie chciałeś to robić. Wzięło cię na nostalgię?

Tak, ostatnio lubię o Kumce mówić coraz bardziej. Nie nazwałbym tego nostalgią. Dzisiaj mniej utożsamiam się z jakimś konkretnym gatunkiem muzyki i często zaskakuje mnie gitara, w studiu i podczas słuchania muzyki. To się zmieniło, bo przez jakiś czas miałem dosyć gitar.

Ja ostatnio przypominając sobie moje ulubione płyty Kumki – „Podobno nie ma już Francji” oraz „Yoko Eno” – złapałem się na tym, że dziś brakuje mi takich młodych zespołów grających fajnego rocka. Być może gdzieś są, a ja nie umiem ich namierzyć, ale mam podejrzenie graniczące z pewnością, że to nie jest czas dla gitarowych ludzi.

Ostatnio znajomy pytał mnie o studio dla swojej dziewczyny, która swoją drogą robi muzykę gitarową w Stanach, i tak od słowa do słowa przeszliśmy w moje tłumaczenie jemu, dlaczego w Polsce kultura gitarowego grania jest na innym poziomie rozwoju. Doszliśmy wtedy do wniosku, że faktycznie jak jesteś w Londynie na targu to widzisz koszulki The Smiths. A jaką koszulkę zespołu gitarowego możesz kupić w Polsce na targu? Myślę, że takie granie to u nas nisza i wymaga dużego zaangażowania, jeśli chce się to śledzić. Sam to zresztą odczułem, gdy zacząłem robić bardziej eksperymentalno-elektroniczne rzeczy, powiedzmy Małe Miasta i Holaka . Mniej do noszenia i więcej ludzi zainteresowanych wokół.

Solowa płyta „Dożyłem 25 lat i nie będę nic zmieniał” – zgodnie z tytułem – była tą pierwszą, na której poczułeś się totalnie pewnie, i tak jak zawsze chciałeś się czuć jako muzyk?

W pewnym stopniu tak. Czuję się coraz pewniej i zdjąłem z siebie te wcześniej wspomniane kajdany. (śmiech) Z drugiej strony zrobiłem tę płytę we współpracy z Maxem Psują, a nie w pojedynkę. I kontynuując drogę obraną przy „The Introvert”, zrobiłem to według własnych pomysłów, jako zin, nie obliczeń wytwórni.

W pojedynkę jest fajnie, ale też niełatwo. Zwłaszcza, kiedy – tak jak ty – oprócz płyty wydajesz też drukowane magazyny, robisz teledyski...

Wiesz, ja mogłem usiąść przed „The Introvert” z chłopakami z Alkopoligamii i ustalić, ile mogę zrobić z budżetu wytwórni, ale ja chciałem zrobić dużo teledysków i nie oszczędzać na niczym. Zdawałem sobie oczywiście sprawę, że gdy jesteś samodzielnym wydawcą to faktycznie jest duża szansa, że twoje rzeczy będą pominięte. Że jak nie masz katalogu w Empiku oraz odpowiednio zmotywowanej dystrybucji to cię nie znajdą na półkach, ale cały czas wychodzę z założenia, że niezależnie od okoliczności trzeba po prostu cisnąć. Sam zresztą wiesz, jaki jest status niezależnego wydawnictwa, bo wydawałeś „Gazetę Magnetofonową”.

Tak, i musieliśmy ją po czterech latach zamknąć, bo jednak to była ciężka praca, a rynek nie ułatwiał.

Szkoda. Brakuje mi takich mediów i niekoniecznie mam na myśli tylko prasę. Portale zajmują się raczej podawaniem dalej popularnych rzeczy. Myślę, że nie ma dzisiaj dużo miejsca na muzykę alternatywną. Robiła to na pewno twoja „Gazeta Magnetofonowa”, może ktoś jeszcze.

A jak jest z tobą?

Czuję, że mam dzisiaj dużo większą odwagę, żeby znowu się konfrontować w takich sytuacjach jak wywiady, bo to jednak bywa jedyna okazja, żeby być w portalach muzycznych. (śmiech) Ale nie chciałbym absolutnie brzmieć jak ostatni maruda! Staram się tego unikać, tak samo jak w tekstach jestem zadowolony z tego, jak rozwija się mój biznesik wydawniczo-muzyczny. Natomiast muszę ci powiedzieć, że ostatni lockdown i ogólna sytuacja na świecie pokrzyżowały sporo moich planów. Liczyłem, że ta sytuacja okaże się bardziej inspirująca i że u ludzi aktywują się pokłady ciekawości na muzykę itp. Mam jednak wrażenie, ze najwięcej uwagi zebrał Netflix.

Holak w "Blasku" © Łukasz Dziewic, Julia Janulewicz

No faktycznie. Wysypu nowych płyt nie było.

Znalazłem jednego wykonawcę, w którego wierzę! Nazywa się Młody Leszcz i jest fajny nie tylko z nazwy. To jest moja ostatnia zajawa, czuję u niego miły powiew eksperymentu. Jak go poznałem, zaproponowałem mu wzięcie udziału w akcji, jaką przygotowuję razem z Mateuszem Gudlem z Małych Miast. Pamiętasz płytę „Molza”?

Oczywiście, że tak. Muzyczna pocztówka z Mazur od Alkopoligamii.

Mateusz miał dość duży wpływ na to, jak ta płyta brzmi i w tym momencie pracujemy wspólnie nad albumem, który w pewnym sensie jest analogicznym do „Molzy”, bo jest też efektem twórczej wycieczki. Nie jest jednak skupiony wokół jednego wyjazdu, a bardziej wspólnego podejścia do robienia alternatywno-rapowej muzyki. Nie mogę jeszcze zbyt wiele o tym mówić, ale biorę w czymś takim udział częściowo jako osoba koordynująca wydanie z ramienia naszej ekipy PENGA. Ten album zdefiniuje status Pengi jako ekipy, która może zrobić wspólnie coś dużego. Poza tym PNG to również znak, na który pracujemy z Mateuszem po odejściu z Alkopoligamii. Na pierwszy rzut zrobiliśmy merch i go sprzedaliśmy (zapraszam na stronę www.penga.online ), a potem daliśmy sobie trochę czasu na określenie, czym właściwie ta nasza PENGA jest. Uruchomiliśmy kanały społecznościowe, które przez długi czas żyły swoim życiem, mamy wokół nich społeczność zainteresowaną tematem, ale dopiero teraz będziemy się określać w pełni poprzez wspomnianą wcześniej płytę.

Zaciekawiło mnie stanowisko „koordynatora”. Jesteś w stanie mi powiedzieć, co dzisiaj, spośród tego, co robisz, wychodzi ci najlepiej?

O shit, mega trudne pytanie. I chyba łatwiej byłoby mi to określić u kogoś innego niż u siebie. U mojego taty na przykład bardzo cenię podejście do harmonii, bo potrafi wymyślić ciąg akordów, który z jednej strony jest nietypowy, a z drugiej fajnie pracuje się z takim akordem dalej. I teraz tak się zastanawiam, co on mógłby powiedzieć o mnie – jakiego ja mam skilla, który zasługuje na uznanie? I w gruncie rzeczy wydaje mi się, że wskazałby na topline, czyli ten element, który w piosence stanowi o jej przebojowości. Dużo ludzi zwracało mi na to wcześniej uwagę, sam się nad tym specjalnie nie zastanawiałem, ale chyba faktycznie jestem w tym dobry. Kluczem jest chyba to, że mam coraz więcej świadomości na ten temat, staram się nie rozpraszać i nie brać się za rzeczy, których nie czuje.

OK, a w jakiej roli jest ci najwygodniej? Muzyka, grafika, koordynatora?

Jakiś czas temu zacząłem robić swoje portfolio, czyli to coś, co jest przydatne w sytuacji, gdy chcesz współpracować z różnymi firmami. Wcześniej, mimo że jestem grafikiem od lat, nigdy czegoś takiego nie miałem. Teraz jednak czuję, że fajnie to wszystko zebrać w jednym miejscu. W tym całym portfolio też musiałem się jakoś określić i chyba najbardziej odpowiada mi określenie „art director”. Co prawda, gdy pracowałem w takiej właśnie roli w Alkopoligamii, to nie przechodziła mi ta nazwa przez gardło, aczkolwiek teraz chętnie bym się tak opisał. Na przykład jeśli chodzi o robienie okładek, to ja wcale nie jestem z tych osób, które chciałyby zajmować się każdym szczegółem swojego pomysłu, ale na pewno lubię pracować nad nim holistycznie. Ten art directing odnosi się też do muzyki, bo jak dla mnie określenie producent jest dzisiaj mocno rozmyte – nie każdy producent robi to, co Rick Rubin i nie każdy jest, wiesz, człowiekiem z wizją. Czasami mówimy tak na kogoś, kto zrobił bit. Ja na pewno lubię zajmować się albumami i szukać uzasadnień między dźwiękiem a rzeczami wizualnymi.

„Bo jak nie ustalisz se poprzeczki/ To masz szczęście tylko w demo wersji” - nawijasz w „W mojej roli”. Gdzie ta poprzeczka jest u ciebie teraz?