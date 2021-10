10 najlepszych piosenek o miłości. Bez „Baśki” i Dżemu

Nie wyobrażam sobie muzyki bez Beatlesów. Bardzo lubię wracać do ich nagrań, a zwłaszcza do płyty „Abbey Road”, na której jest ten właśnie kawałek. Frank Sinatra powiedział o tym numerze, skomponowanym zresztą przez George'a Harrisona, że to najpiękniejsza piosenka o miłości. I ja to podtrzymuję. Kiedy siadam do pianina najczęściej gram sobie otwierające akordy z tego utworu. To bardzo prosta, ale ujmująca kompozycja o tym, jak „Something” może w twoim życiu znaczyć wszystko.

Nie wyobrażam sobie muzyki bez Beatlesów. Bardzo lubię wracać do ich nagrań, a zwłaszcza do płyty „Abbey Road”, na której jest ten właśnie kawałek. Frank Sinatra powiedział o tym numerze, skomponowanym zresztą przez George'a Harrisona, że to najpiękniejsza piosenka o miłości. I ja to podtrzymuję. Kiedy siadam do pianina najczęściej gram sobie otwierające akordy z tego utworu. To bardzo prosta, ale ujmująca kompozycja o tym, jak „Something” może w twoim życiu znaczyć wszystko.

Nie wyobrażam sobie muzyki bez Beatlesów. Bardzo lubię wracać do ich nagrań, a zwłaszcza do płyty „Abbey Road”, na której jest ten właśnie kawałek. Frank Sinatra powiedział o tym numerze, skomponowanym zresztą przez George'a Harrisona, że to najpiękniejsza piosenka o miłości. I ja to podtrzymuję. Kiedy siadam do pianina najczęściej gram sobie otwierające akordy z tego utworu. To bardzo prosta, ale ujmująca kompozycja o tym, jak „Something” może w twoim życiu znaczyć wszystko.