Home Ground by Red Bull: Oglądaj turniej Valoranta z polskim komentarzem!

to nowe rozgrywki dla najlepszych zespołów na europejskiej scenie

Co ważne, z perspektywy polskich kibiców, w turnieju będziemy mogli oglądać dwójkę Polaków . Patryk “paTiTek” Fabrowski oraz Aleksander “zeek” Zygmunt postarają się doprowadzić do triumfu G2 Esports - jak do tej pory najbardziej utytułowanej drużyny na scenie.