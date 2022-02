Horizon Forbidden West - sentymentalna podróż do świata przyszłości

Rok growych premier dopiero się zaczął, jednak już teraz mogę powiedzieć, że Horizon Forbidden West jest mocnym kandydatem na GOTY. Guerilla Games podniosło wysoko poprzeczkę nie tylko pod względem mistrzowskiej grafiki. Nowe dzieło zachwyca wizualnie zarówno na konsoli nowej generacji, jak i na PS4, a fabuła sprawiła, że ciężko mi było oderwać się od konsoli .

Horizon Forbidden West poza standardowymi poziomami trudności gry, daje nam dodatkowe ustawienia, by dopasować do siebie styl rozgrywki - wskazywanie ścieżki do misji i wskazywanie punktów nawigacyjnych. Mamy tam dwie opcje "eksploracja" lub "po sznurku", dzięki której będziemy mieć więcej znaczników ułatwiających odnalezienie drogi do celu misji. Wszystkie te ustawienia możecie swobodnie zmieniać podczas gry, w razie zagubienia się w terenie, by przyspieszyć bieg fabuły nie skupiając się już na walce.

Na samym początku w ciągu kilku minut odświeżymy pamięć z wydarzeń z Horizon Zero Dawn w formie opowieści o dzieciństwie i dokonaniach Aloy, by dotrzeć do czasów obecnej historii - mającej miejsce pół roku później.

Stoją przed nami kolejne wyzwania, gdy śmiercionośna rdza pustoszy ziemię, a jedynie Aloy może przywrócić równowagę w nowym, postapokaliptycznym świecie. By to spełnić musi uzyskać dostęp do GAI, sztucznej inteligencji stworzonej przez Elisabeth Sobeck, by w ten sposób zwieńczyć jej dzieło życia i spełnić marzenie.

Horizon: Forbidden West © Playstation Store

W drodze na Zakazany Zachód

Znając Horizon Zero Dawn oraz dodatek Frozen Wild, zapewne pamiętacie jak długą drogę przebyła Aloy. Nie tylko by ratować rodzime tereny przed maszynami. Przede wszystkim była to jej podróż w głąb siebie, podczas której poznała swoją siłę, słabości i limity. Była to podróż w przeszłość w celu odkrycia własnej tożsamości, którą chciała poznać już od najmłodszych lat.

Jako wybawicielka, bohaterka, która doczekała się nawet swojego pomnika, Aloy nadal pozostaje sobą, nie przywiązując się do łatki wybrańca. Tym razem nie szuka już swojej drogi, a pomaga odnaleźć ją swoim towarzyszom i sojusznikom. Uparcie dąży do nowego celu, jakim jest ocalenie życia na obecnej ziemi, która zdążyła zmienić się od czasu ostatniej bitwy. A dzięki swojej szczerości, w połączeniu z temperamentem i nieustępliwością, przekazuje innym swoją wizję nowego świata i zyskuje sprzymierzeńców.

Jeśli nie przepadacie za rozwleczonymi wątkami, plusem jest to, że możemy śledzić poczynania protagonistki i jej bliskich towarzyszy bez zbędnego zagłębiania się w szczegóły konfliktów między plemionami zamieszkującymi zachodnie tereny (nie są one w moim odczuciu aż tak istotne dla głównej fabuły). Oczywiście nie mogło być idealnie. Podczas rozgrywki spotykamy się z kilkoma nieuniknionymi, dość nudnymi zadaniami, które na szczęście rekompensuje dalszy bieg akcji.

Wracając do towarzyszy protagonistki, w porównaniu z Zero Dawn, twórcy wykreowali wyraziste postaci, zapadające w pamięć. Towarzyszą nam podczas misji, ukazując swój indywidualny charakter, a gra dodatkowo daje nam możliwość poznać lepiej ich historie w opcjonalnych wątkach, co od razu przywiodło mi na myśl kompanów Sheparda w Mass Effect. Przy okazji warto wspomnieć o tym, jak zmieniły się same dialogi. Mimika bohaterów i ich ruchy dają wrażenie naturalności, co w połączeniu ze swobodną pracą kamery jest przyjemnym kontrastem do dość sztywnych póz i dialogów znanych z wielu gier z poprzednich lat.

Horizon: Forbidden West © Playstation Store

Krajobrazy... ile bym dała, żeby móc zobaczyć takie miejsca na żywo. Widoki w grze zapierają dech w piersiach. Chwilami chciałoby się zatrzymać, by zawiesić wzrok na górzystym pejzażu, czy na plaży, gdzie niemal można poczuć bryzę i na chwilę zapomnieć o zagrożeniach z którymi przyjdzie nam się zmierzyć, co jest doskonałą oprawa naszych przygód. Twórcy zadbali o każdy detal natury, rozpieszczając nas dając nową jakość rozgrywki, ale też, nie będę ukrywać, przez to chwilami odpuszczałam sobie szybką podróż między ogniskami, by przebyć drogę na śmigaczu zwiedzając okolicę (przy okazji oczywiście skanując nowe napotkane maszyny, podejmując walkę, lub ucieczkę). W moim odczuciu ta mapa była ciekawsza i lepiej przemyślana i zbudowana niż w Horizon Zero Dawn, a Aloy otrzymała nowe gadżety ułatwiające przemieszczanie się w terenach Zakazanego Zachodu.

Minigra, areny i nowe maszyny

Ciągła pogoń za maszynami, ratowanie świata, negocjacje z przywódcami... czasem przydałaby się jakaś rozrywka.

W Horizon Forbidden West, w wolnych chwilach możemy podjąć się rozgrywki w Napad Maszyn. Przypomina to bardziej rozbudowane szachy, w których pionkami są maszyny. W pierwszej chwili minigra wydaje się skomplikowana, jednak po krótkim tutorialu możemy podjąć się rundy z różnymi postaciami, zaczynając od Erenda, który jako początkujący gracz, będzie dorównywać nam poziomem. Dodatkowo Aloy ma możliwość sprawdzenia swoich sił w prawdziwych bitkach na arenach, podejmując się treningowej walki. Dzięki temu możemy doskonalić swoje umiejętności, bez frustracji która towarzyszy porażkom w potyczkach z prawdziwymi wrogami.

Nowe maszyny... długo by można było o nich opowiadać, jak i wymieniać ich nazwy wraz z wariantami. Niektóre z nich mogą się śnić po nocach, jeśli podejmiecie się rozgrywki na najtrudniejszym poziomie. Walki są wymagające, ale tak, jak poprzednio, większość z maszyn ma swoje wyraźne słabe punkty. Niektóre przypominają zwierzęta, które są nam doskonale znane, a inne są niczym prehistoryczne dinozaury i tak samo, jak widoki, zachwycają detalami i animacją.

A skoro o tym mowa, przyznajcie się, ile czasu spędziliście w trybie foto w Horizon Zero Dawn? Mogę wam gwarantować, że w nowej części też będziecie go nadużywać. Oczywiście jest w nim bardziej rozbudowany interfejs, więcej opcji, póz i min dla Aloy, dając pole do popisu dla fanów. Niestety na dzień dzisiejszy, tuż po premierze, stroje bohaterki często gliczują się przy niektórych pozach, co mam nadzieję, będzie w najbliższym czasie naprawione. Z kolei dużym plusem są jej włosy, które nie wchodzą w tekstury zbroi, a zwróciłam na to szczególną uwagę, bo zazwyczaj było to moją wizualną zmorą w wielu grach.

Horizon: Forbidden West © Playstation Store

"Wspomnienia zawsze wracają. Przynajmniej te ważne"

Wiele przedmiotów z "naszego świata" pozostało aż do czasów mających miejsce w grze. Nie zdradzając fabuły, powiem, że były to nie tylko rzeczy codziennego użytku czy pojazdy. Horizon Forbidden West w ten sposób pokazuje, jak ważne jest nasze dziedzictwo, że wszystko miało gdzieś swój początek, że mamy swoje korzenie. Wszystko to można dostrzec też na ruinach, w strojach bohaterów czy różnych pamiątkach sprzed wieków.

Może to zmusić do refleksji gdzieś między kolejnymi potyczkami z gigantycznymi maszynami.

