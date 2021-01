Jak robić triki na rowerze - zbiór poradników od braci Godziek

Chyba każdy z nas marzy o o freestyle'owej karierze i katowaniu stylowych trików na wielkich hopach. Żeby dojść do mistrzowskiego poziomu, trzeba jednak zacząć od podstaw - poprawnej techniki skakania i kilku numerów, które powinien ogarniać każdy ambitny rider! Dokładne instrukcje na temat poszczególnych numerów znajdziesz w poniższych videoporadnikach. Bierz się do roboty, forma sama się nie zrobi!

Mała powtórka ze skakania

Naukę skakania najlepiej rozpocząć na stosunkowo niewielkim stoliku (hopie, która nie ma dziury miedzy wybiciem a lądowaniem). Pierwsze najazdy należy wykonać spokojnie, z niewielką prędkością, nie odrywając się od ziemi. Gdy poczujesz się pewnie zacznij eksperymentować z wybijaniem. Pamiętaj o ugiętych rękach i nogach! Najeżdżaj coraz szybciej, i wybijaj się coraz wyżej, aż zaczniesz dolatywać do lądowania. Do dzieła!

Lekcja Stylu - whip i tabletop w 5 minut

Technika wykonywania tabletopa jest bardzo zbliżona. Po najeździe na hopę trzeba jednak pamiętać o przekręceniu nadgarstka, tak by wygodnie "schować kierownicę pod pachę". Szymon doradza również, by w kluczowej fazie lotu podciągnąć rower przednią stopą zablokowaną pod ramą. Dokładne instrukcje jak zwykle - w filmie powyżej.

Pierwszy "skateparkowy" trik - barspin