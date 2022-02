5 wskazówek dla przyszłych mistrzów miejskiego zjazdu

Poza wielkimi, spektakularnymi imprezami, w ostatnich latach zaczęto również organizować mniejsze, lokalne wydarzenia. W ten sposób, wyścigi w miejskim zjeździe pojawiły się również w Polsce. Organizatorzy doskonale wiedzieli, że tak efektowne imprezy, muszą zostać pozytywnie odebrane w środowisku rowerowym, które ciągle domaga się nowych tras i nietypowych rozwiązań. Zawody w urban downhillu natychmiast podbiły serca zawodników i kibiców. Nietypowy format wymagał jednak od riderów specjalistycznego przygotowania i nieco "innego" podejścia. Na lokalnej scenie dominowali doświadczeni, wszechstronni zjazdowcy, ale do czołówki, zaczęli się też przebijać specjaliści, którzy w mieście radzą sobie zdecydowanie lepiej niż w lesie.

Jeśli zastanawiasz się, jak przygotować się do ścigania po miejskiej dżungli, to mamy dla Ciebie dobre informacje.

Łatwiej powiedzieć niż zrobić - wiadomo, ale wbrew pozorom to bardzo praktyczna wskazówka. Gdy trenujesz swój przejazd musisz obrać linię, której będziesz w 100% pewny. Na miejskich trasach zjazdowych bardzo często budowane są wielkie dropy i techniczne skocznie, które wymagają świetnych umiejętności. Jeśli nie jesteś pewny z jaką prędkością na nie najechać, jak mocno się wybić, wykorzystaj doświadczenie bardziej doświadczonych kolegów i najedź na przeszkodę za nimi. Gdy staniesz w bramce startowej, masz myśleć jedynie o tym gdzie "dołożyć korbę", a nie zastanawiać się czy na pewno skakać największego dropa.

Pedro Burns: "Musisz być w 100% pewny tego co zamierzasz zrobić. Na miejskich trasach napotkasz mnóstwo dropów i skoków, przez które nie da się przejechać. Trzeba je przeskoczyć! Moment zawahania i gleba gotowa..."

To dużo bardziej skomplikowane, niż może Ci się początkowo wydawać. Oczywiście, w lesie czekają na Ciebie korzenie, kamienie, gleba o różnej sypkości, błoto i cała reszta, ale z drugiej strony w przypadku miejskiego zjazdu wcale nie jest łatwiej. Beton, asfalt, trawa, drewniane konstrukcje pokryte antypoślizgową siatką - złapanie dobrej przyczepności przy dużej prędkości to prawdziwa sztuka. Gdy rozpoczniesz treningi staraj się zapamiętać kluczowe sekcje i przed samym startem "powtarzaj w głowie" opracowaną linię przejazdu.

"Trzeba też odpowiednio wyważyć nastawienie psychiczne. W lesie, na typowych zawodach jest dużo stromiej, więc łatwiej nadrobić prędkość, a błędy mają mniejsze znaczenie. W mieście płynna jazda, szanowanie hamulców i dopasowanie się do trasy to absolutna podstawa."

"Do miejskiego ścigania potrzebujesz zdecydowanie więcej ciśnienia w kołach. Przydadzą się też opony z innym (niż typowo zjazdowy) bieżnikiem, który zmniejszy opory przy toczeniu po ulicy i zagwarantuje lepsze trzymanie na asfalcie."

"Uważam, że warto też nieco usztywnić zawieszenie. Zwiększenie ciśnienia w zawieszeniu, wsadzenie twardszej sprężyny - takie działania zdecydowanie nie zaszkodzą. Na trasie czekają Cię przecież naprawdę konkretne przeszkody i same twarde lądowania. Rower musi być przygotowany na przyjęcia naprawdę konkretnych "strzałów".

Zazwyczaj kibice pojawiają się przy trasach po to żeby pomagać i wspierać swoich zawodników. No właśnie. Zazwyczaj...

"Gdy ścigasz się po miejskiej trasie, ufasz, że żaden kibic nie wpadnie na genialny pomysł, polegający na przebiegnięciu na drugą stronę trasy tuż przed Twoim nosem. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest raczej niewielkie, ale prawda jest taka, że musisz mieć oczy dookoła głowy. Przy trasie poprowadzonej w mieście często gromadzą się widzowie, którzy (w przeciwieństwie do klasycznych zawodów) często nie kumają, o co tak naprawdę chodzi w tej dyscyplinie. Trafiają na imprezę z przypadku i nie wiedzą, że bardzo łatwo mogą sprawić sobie i przede wszystkim zawodnikowi poważny kłopot. Organizatorzy zawsze dbają o bezpieczeństwo i porządek, ale statystycznie, raz na jakiś czas, kibic, pies, kot lub chomik jednak pojawi się na trasie. Tak już po prostu jest."

