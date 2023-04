Hugh Bird – inżynier wyścigowy Sergio Pereza w F1

Kiedy przed sezonem 2021 Sergio Perez dołączył do Red Bulla, Hugh Bird objął stanowisko jego inżyniera wyścigowego. Był to pierwszy raz w karierze Meksykanina, kiedy funkcję tę pełni osoba młodsza od niego. Panowie szybko jednak dogadali się i poznali na tyle dobrze, że ich współpraca od początku układa się bardzo dobrze. Checo nadał mu nawet nowe przezwisko – Pajarito. Wyraz ten w meksykańskiej odmianie języka hiszpańskiego oznacza „wielki ptak” i jest nawiązaniem do wzrostu inżyniera oraz do tego, że jego imię i nazwisko – Hugh Bird – brzmi podobnie do angielskiego „Huge Bird”, czyli „Wielki Ptak”. Doskonała komunikacja między kierowcą i inżynierem jest niezbędnym warunkiem osiągania dobrych wyników. Nowy przydomek, choć na pierwszy rzut oka wydawać się nieco zabawny, w rzeczywistości jest dowodem na więź, jaka pojawiła się między nimi i zapowiedzią wielu wspólnych sukcesów.

Kiedy przed sezonem 2021 Sergio Perez dołączył do Red Bulla, Hugh Bird objął stanowisko jego inżyniera wyścigowego. Był to pierwszy raz w karierze Meksykanina, kiedy funkcję tę pełni osoba młodsza od niego. Panowie szybko jednak dogadali się i poznali na tyle dobrze, że ich współpraca od początku układa się bardzo dobrze. Checo nadał mu nawet nowe przezwisko – Pajarito. Wyraz ten w meksykańskiej odmianie języka hiszpańskiego oznacza „wielki ptak” i jest nawiązaniem do wzrostu inżyniera oraz do tego, że jego imię i nazwisko – Hugh Bird – brzmi podobnie do angielskiego „Huge Bird”, czyli „Wielki Ptak”. Doskonała komunikacja między kierowcą i inżynierem jest niezbędnym warunkiem osiągania dobrych wyników. Nowy przydomek, choć na pierwszy rzut oka wydawać się nieco zabawny, w rzeczywistości jest dowodem na więź, jaka pojawiła się między nimi i zapowiedzią wielu wspólnych sukcesów.

Kiedy przed sezonem 2021 Sergio Perez dołączył do Red Bulla, Hugh Bird objął stanowisko jego inżyniera wyścigowego. Był to pierwszy raz w karierze Meksykanina, kiedy funkcję tę pełni osoba młodsza od niego. Panowie szybko jednak dogadali się i poznali na tyle dobrze, że ich współpraca od początku układa się bardzo dobrze. Checo nadał mu nawet nowe przezwisko – Pajarito. Wyraz ten w meksykańskiej odmianie języka hiszpańskiego oznacza „wielki ptak” i jest nawiązaniem do wzrostu inżyniera oraz do tego, że jego imię i nazwisko – Hugh Bird – brzmi podobnie do angielskiego „Huge Bird”, czyli „Wielki Ptak”. Doskonała komunikacja między kierowcą i inżynierem jest niezbędnym warunkiem osiągania dobrych wyników. Nowy przydomek, choć na pierwszy rzut oka wydawać się nieco zabawny, w rzeczywistości jest dowodem na więź, jaka pojawiła się między nimi i zapowiedzią wielu wspólnych sukcesów.