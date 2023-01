Hype na rap: Tak się bawi/pracuje z raperami

Nosowska śpiewała z Heyem, że „piosenka musi posiadać tekst”. A czy twoim zdaniem każde muzyczne wideo wrzucane dzisiaj na YouTube, które nie jest np. spontanicznym klipem z koncertu, powinno posiadać scenariusz?

Hype: Uważam, że nie. Spontaniczność, przynajmniej w hip-hopie, jest nieodłącznym elementem układanki wielu hitów, w którego duży wkład miały m.in. proste produkcje, nazywane potocznie „machanką do kamery”. Paradoksalnie to właśnie ta spontaniczność obrazuje często prawdziwe emocje towarzyszące raperowi, gdyż wszystko tam przedstawione jest efektem spontanicznych bodźców. Teledyski wzbogacone o scenariusz i fabułę są oczywiście dla mnie ciekawsze i przyjemniejsze dla oka, aczkolwiek prostota jest również potrzebna w tej kulturze.

Zatem scenariusz to nie jest coś, co przekłada się jeden do jednego na to, co widzimy później, ale powinien stanowić inspirację – ramy, w których na planie trzeba się poruszać?

Myślę, że scenariusz powinien być jedynie przewodnikiem – naprowadzeniem dla artysty, aktora czy też prowadzącego – w jakiej „szacie” powinien podążać na czas trwania swojego „spektaklu”. Moim zdaniem powinien być inspiracją, a nie „wykutą na blachę” formułką, którą trzeba nauczyć się, jak na zaliczenie w liceum. Owszem, trzeba trzymać się w określonych ramach, ale najważniejsze są emocje osoby, która finalnie ten scenariusz realizuje. Idealnym przykładem jest Ras, który w Red Bull Rap & Mat pełni rolę prowadzącego i trzyma się schematu programu, ale nie brakuje mu spontaniczności i wtrącenia przysłowiowych trzech groszy od siebie. Co dobitnie pokazuje, że taki model daje najlepsze rezultaty.

W przypadku Red Bull Rap & Mat, przy którym pracujesz jako scenarzysta, na co kładziesz największy nacisk podczas przygotowywania kolejnych odcinków?

W głównej mierze na stworzenie quizów, które będą dobrą zabawą dla naszych gości, ale też dla mnie samego, na etapie ich realizacji. Staram się dostosowywać quizy tak, by każdy brał czynny udział w zabawie i przede wszystkim miał z tego fun.

Długo pracujesz nad scenariuszem do jednego odcinka? Jak wygląda ten proces?

Nie ukrywam, że na początku moja największą zagwozdką było: „ile może zająć mi stworzenie jednego scenariusza do odcinka?”. Może dlatego też wstawałem wcześnie rano, by nie zostać wchłonięty pisaniem przez resztę dnia. Ciężko mi oszacować, jak wyglądało to na początku przygody, ale wiem, że powstanie jednego odcinka trochę trwało. Nie wiedziałem jeszcze, z czym to się je, w którą stronę pójść, jak to wyjdzie na żywo. Na szczęście wystarczyło kilka odcinków, by znaleźć tę odpowiednią drogę. Dziś napisanie jednego epizodu Red Bull Rap & Mat zajmuje mi może 30-40 min. Jeśli chodzi o proces powstawania scenariusza, przed pisaniem staram się zawsze wrócić do dyskografii danego artysty, zrobić research wokół jego osoby, wygooglować parę ciekawostek i posłuchać wywiadu, aby znaleźć punkt zaczepienia. Następnie staram się wymyślić quizy w różnych kategoriach. Zabawne, oparte na wiedzy, zręcznościowe lub wszystko w jednym. Przy pisaniu często staram sobie zwizualizować, jak bohaterowie odcinka mogą zareagować na potencjalny quiz. Dodatkowo, na bieżąco oceniam swoje scenariusze - tak jakbym był widzem przed monitorem, a nie scenarzystą.

Ajgor Ignacy, Ras i Hype za kulisami Red Bull Rap & Mat © Karolina Wiorko

Jedni potrzebują do tego weny, inni odpowiedniego miejsca albo właściwej playlisty. Co tobie najlepiej pomaga w pisaniu scenariusza do takiego programu jak Red Bull Rap & Mat?

Scenariusze piszę zwykle z rana, więc koniecznie dobre śniadanie, kawa z mlekiem i.. mój e-papieros w trakcie pisania. Paradoksalnie rzadko słucham muzyki w trakcie realizacji scenariusza, a jeśli już coś wleci na słuchawki, to ściszone do minimum. Staram się też wtedy wyłączyć z „internetuf”, bo mój telefon notorycznie wibruje w innych tematach, które mnie dekoncentrują.

Gdzie szukasz pomysłów na różnego rodzaje zadania i wyzwania dla raperów?

Przy pisaniu scenariusza bazowałem m.in. na francuskiej serii Red Bull Rap & Mat, jednak był to jedynie element naprowadzający. Tamta scena rządzi się innymi prawami i też innym motywem przewodnim quizów. Razem z Igorem Leśniewskim, naszym reżyserem, jak i Tomkiem Ignatowiczem z Red Bulla, chcieliśmy wprowadzić coś, w czym odnajdą się nasi polscy raperzy/raperki, stąd też powstało wiele quizów opartych na różnych grach imprezowych, czy też konkurencjach zręcznościowych. Tworzenie dedykowanych zadań natomiast jest wynikiem spontaniczności i pomysłu w głowie. Gdy już taki przyjdzie, od razu go zapisuję i realizuję do scenariusza. W ten oto sposób, co jakiś czas powstają nowe pomysły, które w 99% zostają w naszym programie na dłużej. Jeśli natomiast chodzi o treść tych konkurencji, ciężko dokładnie mi określić, w jaki sposób one powstają. Zawsze, gdy piszę scenariusz, mam miliony pomysłów, które przychodzą tak po prostu, na pstryknięcie palcem. Ostatnio nawet miałem sytuację, kiedy przygotowałem do jednego odcinka osiem quizów i zostawiłem je ekipie do wyboru. Ciężko było mi zdecydować, który jest lepszy. W odcinkach lubię tworzyć konkurencje w dwóch formach: proste, zabawne oraz skomplikowane, zmuszające do dłuższej rozkminy.

Masz czasem przy tym ochotę, by wpuścić raperów w przysłowiowe maliny i sprawdzić, jak sobie z nimi poradzą?

Tak, robię to regularnie. Najlepszym przykładem jest quiz „Fake News”, gdzie odpowiada się źle, by odpowiedzieć dobrze. Kiedyś stworzyłem pytanie: „Jaki raper nie wydał płyty »Jarmark«?”, w którym do dziś nikt nie rozumie, o co chodzi. Nawet Ras podczas nagrywek powiedział na słuchawce: „Weź tu, ku*wa, przyjdź i wytłumacz”.

Dlatego, żeby ostatecznie tę kwestię wyjaśnić, zrobię ostatni raz rapowego Jacka Gmocha: w tym quizie odpowiadamy tylko źle. Błędna odpowiedź zostaje uznana za poprawną. Zatem jeśli na pytanie „Jaki raper nie wydał płyty »Jarmark«?” odpowiemy np. „Bilon”, to będzie to odpowiedź zgodna z prawdą, ponieważ Bilon faktycznie nie wydał płyty „Jarmark”, a w tej konkurencji chodzi o to, by powiedzieć nieprawdę. Jedyną punktowaną odpowiedzią jest tutaj Taco Hemingway, ponieważ jeśli powiemy, że to on nie wydał płyty „Jarmark”, to odpowiadamy błędnie, czyli dobrze. Proste, nie?

Jak analizy Jacka Gmocha. Powiedz w takim razie, które zadanie albo zwrot akcji z dotychczas wyemitowanych odcinków Red Bull Rap & Mat przyniosło ci najwięcej frajdy podczas oglądania?

O Jezu, ciężko wybrać jedno. Najszybciej do głowy wpadł mi odcinek Ero vs Włodi , w którym ostatni quiz, „Le Roland Gamos” trwał tak długo, że zdążyłem pójść do kuchni po jedzenie, porozmawiać parę minut, poszukać ładowarki do iPhone’a i jeszcze skoczyć do toalety. Z innych przypomniał mi się jeszcze Wini , który zaczął wymieniać randomowe ksywy raperów, uznając ich za freestyle’owców.

Twoja muzyczna przygoda przejawia się nie tylko w pisaniu scenariuszy, bo działasz na kilku polach. Co najbardziej motywuje cię w nich do działania?

Chyba świadomość swojego potencjału, dzięki któremu będę mógł zrealizować swoje wymarzone cele, jeśli będę ciężko pracował. Pomimo bycia w branży hiphopowej od lat, mimo posiadania na Facebooku największego rapowego kanału w Polsce , nigdy nie zderzyłem się tak naprawdę ze świadomością tego, co zrobiłem przez ostatnie lata i ilu ludzi docenia to, co robię. Dotychczas byłem dosyć aspołeczną osobą i nienawidziłem wychodzić ze swojej strefy komfortu. W tamtym roku, dzięki rozmowie z wieloma cenionymi przeze mnie osobami, w tym również moimi obserwatorami, w końcu pojąłem, ile jestem wart i ile mogę zrobić, jeśli będę wciąż się rozwijał. Moje dotychczasowe marzenia stały się już realnym celem, które wiem, że jestem w stanie osiągnąć, jeśli nie spocznę na laurach i nie powiem sobie: „nie no, jest już git, nie trzeba mi więcej”. Zamiast na innych, skupiłem się w końcu na sobie. Jak widać okazało się to złotym puzzlem w mojej układance.

Ajgor Ignacy, Hype i Ras za kulisami Red Bull Rap & Mat © Karolina Wiorko

Masz swoje codzienne rytuały, które pozwalają ci się skupić/być bardziej efektywnym w dążeniu do swoich celów?

Staram się zapisywać wszystkie moje codzienne rzeczy do realizowania i dać im tyle od siebie, ile jestem w stanie na dany dzień. Dawniej mój czas przed komputerem zamykał się w godzinach 11-23 z przerwami, dziś nauczyłem się doceniać swój organizm i dać mu „wyszaleć się” na tyle, ile można, w zdrowym tego pojęcia znaczeniu. Zawsze pierwszą godzinę dnia po wstaniu z łóżka poświęcam na siebie, śniadanie, odpoczynek, jakiś YouTube, serial. Obowiązkowo muszę jeszcze rozciągnąć kręgosłup na rollerze, bo bez tego to ani rusz.

A jedną ulubioną playlistę albo płytę, którą zawsze włączasz, gdy chcesz popracować?

Na co dzień tworzę własne playlisty „HYPE STREFA”, z których zwykle słucham muzyki, ale jeśli miałbym wybrać jakąś płytę, to będzie ich kilka: Quebonafide „Eklektyka”, Białas & Lanek „Polon” oraz Tede „Vanilla Hajs”. Często słucham też podcastów Macieja Wieczorka i duetu Wojewódzki & Kędzierski.

* * *

