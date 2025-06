HYROX dąży do stania się globalną, zawodową ligą prosportową

Mat Lock: Częścią piękna wyścigów HYROX Elite jest to, że format się nie zmienia - to dokładnie ten sam wyścig, który widzisz w dywizji Pro. To samo miejsce, te same wagi, ten sam sprzęt. To, co sprawia, że jest tak inny - i tak wymagający - to poziom rywalizacji i sposób, w jaki wyścig jest zorganizowany. Ścigasz się na pustej trasie, więc jest to bezpośredni wyścig z najlepszymi na świecie. Każdy zawodnik jest tam, aby wygrać i zakwalifikować się do Mistrzostw Świata, więc nie ma na przykład możliwości wyprzedzania innych w swojej fali - od momentu opuszczenia tunelu startowego Red Bulla wszystko idzie na pełnych obrotach. To ten sam wyścig, w którym następnego dnia wystartują tysiące sportowców z różnych grup wiekowych, co sprawia, że można się do niego odnieść i aspirować. Możesz bezpośrednio porównać swój czas z zawodowcami. Kiedy wkraczasz do Elite 15, staje się to czymś zupełnie innym, sprawdzianem tego, kto jest w stanie cały czas przekraczać czerwoną linię swoich możliwości, przez prawie godzinę w wyścigu, w którym liczy się każda sekunda.