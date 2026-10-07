Czego uczy HYROX?
Opublikowałeś filmik, w którym wyjaśniasz, że twój wyścig w kategorii Elite 15 mężczyzn na Mistrzostwach Świata HYROX w Sztokholmie nie poszedł zgodnie z planem. Co poszło nie tak?
Cóż, teraz, kiedy to już za mną, łatwo o tym mówić. Startuję w HYROX od około pięciu lat, a rok temu zacząłem walczyć o miejsce w grupie Elite. Ponieważ wcześniej pracowałem na pełny etat, miałem naturalne ograniczenia co do liczby godzin, które mogłem poświęcić na treningi. Ale odkąd w styczniu przestałem pracować na pełny etat, mogę trenować jak zawodowy sportowiec.
Na początku było super. Miałem więcej czasu na treningi i odpoczynek, co świetnie się sprawdziło przed Mistrzostwami Europy w Londynie. Ale po tym wyścigu bardzo się rozkręciłem i pomyślałem: „OK, zwiększę objętość, intensywność, więcej treningów w upale, a jeśli trochę schudnę, to w Sztokholmie będę nie do pokonania”.
To był błąd nowicjusza, bo sam będąc trenerem, wiem, że nie powinno się próbować poprawiać wszystkiego naraz. Wpadłem w tę pułapkę i w końcu zachorowałem trzy tygodnie przed Sztokholmem. Zignorowałem wszystkie sygnały z mojego ciała i trenowałem zbyt ciężko. Nie byłem więc w najlepszej formie na Sztokholm i wiem, że stać mnie na znacznie więcej.
W końcu pobiłeś rekord świata w Londynie, więc ten entuzjazm jest zrozumiały. Co zamierzasz zmienić przed następnym sezonem?
Kiedy pracowałem na pełny etat, z konieczności sam byłem swoim trenerem. Nie chciałem mieć surowego trenera, bo potrzebowałem elastyczności i dostosowywania treningów do tego, co w danym momencie było dla mnie najlepsze. Ale teraz, po powrocie ze Sztokholmu, zdecydowałem, że potrzebuję kogoś, kto będzie mnie pilnował, bo szczerze mówiąc, nie ufam sobie, że nie będę się przetrenowywał!
Teraz mam trenera – fizjologa wysiłkowego, który pracuje też dla holenderskiej reprezentacji olimpijskiej. Nie układa mi programów, ale co tydzień sprawdza, co robię, i pomaga mi z periodyzacją. Rano sprawdza też kilka wskaźników, jak zmienność rytmu serca, żeby upewnić się, że znowu się nie przetrenuję. Bardzo mu ufam.
Czy twoje przygotowania do Londynu wpłynęły na to nowe podejście?
Zastanawiam się nad różnicami między tym, jak trenowałem do Londynu, a tym, jak trenuję do Sztokholmu. Staram się, żeby to, co robiłem przed Londynem, stało się wzorem na następny sezon. To trudne, bo HYROX rozwija się tak szybko, że trzeba trochę eksperymentować i podjąć pewne ryzyko, żeby nadążyć. To gra, w którą wszyscy gramy, dostosowując nasze plany treningowe.
Przed startem w Londynie robiłem dużo treningów o niskiej intensywności. A jakieś pięć tygodni przed startem pojechałem na Teneryfę, gdzie dużo biegałem i jeździłem na rowerze, z jedną ciężką sesją treningową w tygodniu. Skupiłem się na zbudowaniu największej wydolności tlenowej, jaką kiedykolwiek miałem. I zapewniłem sobie mnóstwo czasu na regenerację. Kiedy już to osiągnąłem, zauważyłem, że każda sesja treningowa szła mi coraz lepiej, a moja sprawność sportowa wzrosła.
Przed maratonem w Sztokholmie były to dwa miesiące bardzo ukierunkowanych treningów o sporej objętości. Teraz na pewno wrócę do dwutygodniowego bloku aerobowego na sześć do ośmiu tygodni przed dużym biegiem – czego nie robiłem przed maratonem w Sztokholmie.
Czy treningi o niskiej intensywności będą teraz twoim priorytetem?
Niektóre stacje HYROX są naprawdę trudne do wykonania podczas treningu o niskiej intensywności. Pchanie i ciągnięcie sań, burpees, rzuty piłką o ścianę – prawie niemożliwe jest trenowanie ich z niską intensywnością. Myślę, że wielu zawodników HYROX-u przesadza, bo w tej dyscyplinie trzeba dawać z siebie wszystko na treningach. Wszyscy chcemy też poprawić swoje wyniki w bieganiu, więc zanim się zorientujesz, połowa treningu staje się intensywna, nawet w „łatwe” dni.
Czy zdarza ci się przeglądać treningi rywali albo czerpać inspirację z mediów społecznościowych do własnych treningów?
Nie chodzi o to, że śledzę konkurentów w mediach społecznościowych, ale kiedy tak przewijam, może mi się zdarzyć, że zobaczę kogoś wykonującego trening i czerpię z tego inspirację. Ale szczerze mówiąc, nigdy nie przejmuję się zbytnio tym, co robią inni, bo widziałem już tak wielu sportowców, którzy wrzucają na media społecznościowe rzeczy, po których myślę: „Jeśli na treningu dajesz z siebie tyle, to w wyścigu na pewno mnie zmiażdżysz” – a często tak się nie dzieje. Myślę, że ludzie nie zawsze mówią całą prawdę o swoich treningach. Dlatego nie przejmuję się zbytnio tym, co publikują.
HYROX rozwija się tak szybko, że musisz trochę eksperymentować i podjąć pewne ryzyko, żeby nadążyć. To gra, w którą wszyscy gramy, dostosowując nasze plany treningowe
Lubisz trenować osobiście z innymi zawodnikami HYROX?
Tak. Holenderska i belgijska elita starają się trenować razem. W zeszłym roku mieliśmy pięć wspólnych weekendów treningowych. Znałem już Louisa Osselaera [jednego z najlepszych belgijskich zawodników HYROX i kwalifikanta do Elite 15 w 2026 roku]. Podoba mi się jego filozofia treningowa. Mam doświadczenie w triatlonie, a on w CrossFicie, więc możemy uczyć się od siebie nawzajem.
Oglądam też w sieci Dylana Scotta [znanego na Instagramie jako „The Hybrid Racoon”]. Nic dziwnego, że został mistrzem świata. Jego treningi są zupełnie inne od tego, co sam bym robił, i to mnie naprawdę interesuje. Charlie Botterill ma podobne doświadczenie jak ja – zaczynał od kolarstwa. To właśnie tych trzech obserwuję, patrzę na ich plany treningowe i myślę: „hmm, może spróbuję tego”.
Mówisz tu o zawodowcach i byłych rekordzistach świata. Czy to jest twój cel?
Bardziej interesuje mnie wygrywanie wyścigów. Gdybyś zapytał mnie: „Wolałbyś wygrać mistrzostwa świata, czy odzyskać rekord świata?”, wybrałbym zwycięstwo w dużym wyścigu albo mistrzostwa świata. Ale jeśli pobiję rekord podczas wyścigu, będę bardzo szczęśliwy. Bycie znanym jako najszybszy to super sprawa, ale z drugiej strony już to osiągnąłem – nawet jeśli mój rekord przetrwał tylko trzy tygodnie, zanim ktoś go pobił.
Masz już na oku jakiś wyścig?
Na początku grudnia w Londynie odbędą się zawody z serii Major, co da mi czas na solidny blok treningowy, więc ludzie mogą się spodziewać, że będę tam w dobrej formie. Geograficznie to idealna lokalizacja dla zawodnika HYROX.
Wygląda na to, że masz teraz dobrą równowagę między startami a czasem wolnym? Co robisz, kiedy nie trenujesz?
Właściwie nadal pracuję dwa i pół dnia w tygodniu jako trener siłowy i kondycyjny holenderskiej reprezentacji olimpijskiej. Kiedyś pracowałem na pełny etat, ale teraz zajmuję się tylko paraolimpijską drużyną kolarską, co jest świetne, bo kolarstwo to jeden z moich ulubionych sportów. Dzięki temu spędzam dużo czasu na rowerze. Poza tym oglądam mnóstwo wyścigów kolarskich. Naprawdę lubię tę pracę; daje mi coś innego poza HYROX, a do tego mam kolegów i sportowców, których mogę prowadzić. To bardziej przypomina hobby niż pracę!
Czas wolny i regeneracja są mega ważne. Lubię też grać w gry wideo, czytać i spacerować na świeżym powietrzu. Z mediami społecznościowymi mam stosunek typu „miłość-nienawiść”, ale naprawdę lubię korzystać z nich po swojemu. Na szczęście mój partner w doubles, Thierry Willigenburg, i ja mamy podobne poczucie humoru, więc kiedy robimy podsumowania wyścigów, świetnie się uzupełniamy, jest fajnie i będziemy to robić dalej w przyszłym roku!
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