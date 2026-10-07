Czego uczy HYROX?

Hidde Weersma: Cóż, teraz, kiedy to już za mną, łatwo o tym mówić. Startuję w HYROX od około pięciu lat, a rok temu zacząłem walczyć o miejsce w grupie Elite. Ponieważ wcześniej pracowałem na pełny etat, miałem naturalne ograniczenia co do liczby godzin, które mogłem poświęcić na treningi. Ale odkąd w styczniu przestałem pracować na pełny etat, mogę trenować jak zawodowy sportowiec.

Na początku było super. Miałem więcej czasu na treningi i odpoczynek, co świetnie się sprawdziło przed Mistrzostwami Europy w Londynie. Ale po tym wyścigu bardzo się rozkręciłem i pomyślałem: „OK, zwiększę objętość, intensywność, więcej treningów w upale, a jeśli trochę schudnę, to w Sztokholmie będę nie do pokonania”.

To był błąd nowicjusza, bo sam będąc trenerem, wiem, że nie powinno się próbować poprawiać wszystkiego naraz. Wpadłem w tę pułapkę i w końcu zachorowałem trzy tygodnie przed Sztokholmem. Zignorowałem wszystkie sygnały z mojego ciała i trenowałem zbyt ciężko. Nie byłem więc w najlepszej formie na Sztokholm i wiem, że stać mnie na znacznie więcej.