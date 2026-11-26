Zbyt intensywny trening to jeden z największych błędów, jakie popełniają początkujący zawodnicy HYROX – twierdzi Piers Plowman, kierownik ds. edukacji w HYROX Academy. Chociaż intensywność jest kluczowa w dniu zawodów, równie ważne jest, żeby wiedzieć, kiedy trochę zwolnić podczas treningów.

Plowman wie, jak ważny jest zrównoważony trening. Ukończył studia podyplomowe z treningu sportowego na Uniwersytecie w Loughborough i trenował zawodników w ramach programu Olympic Pathway oraz programu paraolimpijskiego British Triathlon. Podczas obozu trenerskiego Red Bull HYROX spotkaliśmy się z Plowmanem, żeby dowiedzieć się, dlaczego mądrzejszy trening, a nie cięższy, może być kluczem do lepszych wyników.

Czy intensywność twoich treningów cię hamuje? © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

01 Co właściwie oznacza „zbyt duża intensywność”?

Dla Plowmana oznacza to trening, który nie daje sportowcom wystarczającej okazji do rozwijania szerokiego zakresu umiejętności i możliwości fizycznych. Zauważył to nie tylko podczas szkolenia trenerów w ramach Akademii HYROX, ale też jako doświadczony sportowiec. Jego podejście do poprawy efektywności biegania w HYROX również podkreśla znaczenie jakości ruchu, a nie samej intensywności.

„Potrzebujemy zarówno niskiej, jak i wysokiej intensywności. Potrzebujemy różnych form bodźców, jeśli chodzi o siłę i kondycję, ale przede wszystkim w odniesieniu do ruchu. HYROX naprawdę docenia i promuje wiele kompetencji w zakresie funkcjonalnych umiejętności motorycznych, a my musimy starać się rozwijać wszystkie te kompetencje jednocześnie” – wyjaśnia Plowman.

„Zauważamy, że sportowcy nie pracują nad szerokim zakresem umiejętności ruchowych, których mogliby się nauczyć, by poruszać się bardziej efektywnie” – dodaje.

Piers Plowman na obozie trenerskim Red Bull HYROX w 2026 roku © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation Brak równowagi często prowadzi do słabszych wyników w dniu zawodów Piers Plowman

02 Dlaczego zbyt duża intensywność to problem?

Plowman wyjaśnia, że trenowanie wyłącznie z dużą intensywnością może powodować brak stabilizacji.

„Ta nierównowaga często sprawia, że w dniu zawodów nie dajesz z siebie wszystkiego, chyba że wcześniej celowo wystawiałeś się na… różne sytuacje”.

03 Na czym więc powinno się skupiać podczas treningów pod HYROX?

Plowman uważa, że sportowcy powinni urozmaicać zarówno rodzaj treningu, jak i poziom intensywności. Należy skupić się na budowaniu wydolności tlenowej i wytrzymałości mięśniowej , poprawianiu VO2 max oraz utrzymywaniu dobrej techniki i jakości ruchów nawet w stanie zmęczenia. Trening powinien też być podzielony na kolejne, stopniowo nasilające się etapy.

04 Czy ćwiczenia na stacjach powinny być podstawą treningu?

Nie pozwól, żeby ćwiczenia na stacjach zdominowały twój trening HYROX © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Plowman często widzi, jak początkujący skupiają się wyłącznie na wymaganiach zawodów HYROX – ośmiu stacjach treningowych i bieganiu – ale takie podejście może być szkodliwe.

„Podstawowe umiejętności ruchowe, rozwijanie stabilności i umożliwienie naprawdę wydajnego poruszania się to jeden z kluczowych elementów, od których początkujący powinien zacząć. Częstym błędem jest rzucanie się na stacje treningowe z ogromną intensywnością” – mówi Plowman.

„Prawdziwe zrozumienie podstaw wzorców ruchowych, zakresu intensywności, z którym możemy pracować, oraz rozwijanie zdolności do wysiłku w odpowiednim momencie – właśnie o tym powinien myśleć początkujący” – dodaje.

Niezależnie od poziomu zaawansowania sportowca sugeruje on podzielenie przygotowań na kolejne etapy, w których stopniowo zwiększa się obciążenie i uwzględnia dni odpoczynku. Osoby dopiero zaczynające trening HYROX mogą szczególnie skorzystać z 8–12-tygodniowego bloku treningowego skupionego na rozwijaniu jakości ruchów i podstawowych umiejętności.

05 Dlaczego jakość ruchów i umiejętności motoryczne są ważne?

Skup się na tym, jak się poruszasz, a nie tylko na tym, jak mocno trenujesz © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Plowman wyjaśnia, że sportowcy „w zależności od ich dotychczasowego doświadczenia w sporcie i aktywności fizycznej, mogą nie mieć jeszcze wszystkich umiejętności motorycznych, które chcielibyśmy zobaczyć podczas wyścigu HYROX”.

Zachęca sportowców, by najpierw poprawili zakres ruchomości i jakość ruchów, zanim przejdą do bardziej specyficznego dla wyścigu treningu o wysokiej intensywności.

„Na początek” – sugeruje Plowman – „warto, żeby początkujący skupili się na jakości ruchów i zakresie ruchomości, a także dodali intensywność dostosowaną do ich indywidualnych potrzeb. Trenerzy muszą zidentyfikować, jakie to są potrzeby i jak skutecznie zaplanować treningi pod ich kątem”.

Zachęca sportowców, by przechodzili przez „lejek zmienności”, zaczynając od kontrolowanych ćwiczeń, które pomogą opanować prawidłową technikę na poszczególnych stacjach, a dopiero potem dodawać zmęczenie i presję tempa podobne do tych w wyścigu, które mogą być wykonywane na zbyt dużej intensywności.

06 Czy warto co tydzień przeprowadzać pełną symulację HYROX?

Symulacje wyścigu mają swoje zalety, ale musi być zaplanowana © Tomás Fernandes/Red Bull Content Pool

Według Plowmana kolejnym częstym błędem jest włączanie pełnej symulacji wyścigu do cotygodniowego treningu.

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„Pełna symulacja wiąże się z wysokim poziomem obciążenia i nie zapewni odpowiedniego przyrostu formy ani adaptacji, z których sportowcy mogliby czerpać korzyści. Musimy bardzo uważnie rozważać, gdzie w planie treningowym umieścić pełną symulację”.

Plowman sugeruje zamiast tego wybierać „odcinki lub fragmenty pełnego formatu wyścigu i wykonywać powtórzenia lub serie o wysokiej intensywności. Nie powinno się tego traktować jako stałego elementu. Trzeba to bardzo starannie zaplanować i strategicznie wkomponować w plan treningowy”.

07 Jak ważne są redukcja obciążenia i regeneracja przed wyścigiem?

Dla Plowmana jest to kluczowe.

„Chcemy, żeby zawodnik przystąpił do wyścigu w jak najlepszej formie. Często zdarza się jednak, że niektórzy zawodnicy niekoniecznie ufają procesowi zaplanowanemu w ciągu ostatnich kilku makro- i mikrocyklów… i mogą w panice wykonywać treningi HIIT, próbując osiągnąć jak najwięcej korzyści przed wyścigiem” – mówi.

Florian Mesaros świętuje zwycięstwo na zawodach HYROX w Wiedniu © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool Quotation Musimy dać im czas, którego potrzebują na regenerację Piers Plowman

W tygodniu przed wyścigiem nie ma jednak sensu wciskać dodatkowych treningów o wysokiej intensywności. Zamiast tego trzeba skupić się na regeneracji i przygotowaniach do dnia wyścigu .

„Musimy skupić się na regeneracji i zmniejszeniu obciążenia. Trzeba nieco zmniejszyć ogólną objętość i intensywność treningów, zachowując jednak ich regularność i częstotliwość”.

Podaje przykład: „Jeśli sportowiec ma 5–6 sesji tygodniowo, możemy nadal utrzymać 4 lub 5 z nich, ale czas trwania i ogólne obciążenie podczas tych sesji znacznie się zmniejszą, żeby sportowiec mógł zachować świeżość i energię. Musimy jednak dać im czas, którego potrzebują na regenerację”.

Co z tego wynika?

Cięższe treningi nie zawsze są mądrzejsze. Sesje o wysokiej intensywności to kluczowa część programu treningowego HYROX, ale trzeba je starannie zaplanować. Zrównoważone podejście, które rozwija wytrzymałość, siłę, jakość ruchów i wydajność, a jednocześnie zapewnia czas na regenerację, jest kluczem do osiągnięcia najlepszych wyników w dniu zawodów.

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Kim jest Piers Plowman? Piers Plowman to były brytyjski trener triathlonu wyczynowego, nauczyciel wychowania fizycznego, zawodnik HYROX oraz kierownik ds. edukacji w HYROX Academy. Ma też tytuł magistra w dziedzinie trenowania sportowego. Nicky Freymond Nicky Freymond to niezależna autorka z Boise w stanie Idaho. Pasjonuje się wszystkim, co wiąże się z wyczynową sprawnością fizyczną, a także bieganiem trailowym. Pisała dla takich magazynów jak „Red Bulletin” i „Barbend”, a obecnie pracuje jako dziennikarka dla serwisu Morning Chalk Up