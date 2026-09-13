Odżywianie w HYROX-ie: porady od ekspertów

Od Alexandra Rončevicia i Lucy Proctor po Joannę Wietrzyk – każdy zawodnik HYROX wie, że sposób odżywiania podczas przygotowań jest równie ważny, jak pot i łzy, które wylewasz w dniu zawodów. Zadbaj o odpowiednie odżywianie, a nie tylko zapewnisz swojemu ciału wszystko, czego potrzebuje, by osiągnąć najlepsze wyniki, ale też utwierdzisz swój umysł w przekonaniu, że dasz radę, nawet gdy każda cząstka ciebie będzie chciała się poddać.

„Jednym z największych błędnych przekonań jest to, że HYROX to przede wszystkim zawody siłowe, a zdrowe odżywianie oznacza po prostu jedzenie wystarczającej ilości jedzenia” – mówi Natalie Exeter , specjalistka ds. żywienia w Red Bull Athlete Performance Centre w Austrii. „Niestety oznacza to, że zawodnicy mogą być niedożywieni, co negatywnie wpływa zarówno na wyniki, jak i na regenerację”.

Quotation Jednym z największych nieporozumień jest przekonanie, że HYROX to przede wszystkim zawody siłowe, a zdrowe odżywianie oznacza po prostu jedzenie wystarczającej ilości jedzenia Natalie Exeter, specjalistka ds. żywienia w Red Bull Athlete Performance Centre

01 Odżywianie pod kątem całego wysiłku, a nie poszczególnych stacji HYROX

Podczas gdy niektóre wyścigi fitness skupiają się na sile, a inne na wytrzymałości, HYROX to połączenie obu tych elementów. Zrozumienie, że musisz dostarczyć organizmowi energii, by poradzić sobie z bieganiem i funkcjonalnymi stacjami treningowymi, to podstawa dobrego planu żywieniowego.

Dla sportowców takich jak Alexander Rončević odżywianie jest bardzo istotne © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Jak ujęła to Exeter: „To zawody wytrzymałościowe o wysokiej intensywności, na które nakładają się powtarzające się serie ćwiczeń siłowych. Twoja zdolność do pchania sań, skoków z burpee czy rzutów piłką zależy w dużej mierze od tego, ile masz dostępnej energii”.

Innymi słowy, energia to wszystko. „Twoje ciało działa dzięki energii, niezależnie od tego, czy biegasz, podnosisz ciężary, czy pchasz sanie” – dodaje Dan Sargeant , szef kuchni specjalizujący się w odżywianiu sportowców i dietetyk, który współpracował z piłkarzami Harrym Kane’em i Jackiem Grealish’em, a także z bokserem Conorem Bennem. „To, co wyróżnia HYROX, to ciągłe przełączanie się między wytrzymałością, siłą i mocą, często z bardzo krótką przerwą na regenerację”.

„Kalorie mają znaczenie, ale odżywianie podczas HYROX wykracza daleko poza zwykły bilans kalorii” – dodaje Exeter. Wymagania HYROX są wyjątkowe, bo sportowcy nieustannie przechodzą między bieganiem a ćwiczeniami wytrzymałościowymi. Ta kombinacja w dużym stopniu opiera się na glikogenie mięśniowym, który jest w zasadzie zmagazynowanymi węglowodanami.

Uzupełnianie tych zapasów nie zaczyna się rano w dniu zawodów. Według Exeter musisz zacząć się odżywiać już 24–48 godzin wcześniej. „Sportowcy powinni skupić się na odpowiednim dziennym spożyciu węglowodanów, żeby utrzymać zapasy glikogenu, a także na stałym spożyciu białka, które wspiera regenerację i adaptację mięśni” – mówi.

Jak to wygląda w praktyce? Zależy to od osoby, dlatego trzeba eksperymentować podczas treningów, żeby w dniu zawodów nie zabrakło sił.

02 Czy zawodniczki muszą się odżywiać inaczej przed zawodami HYROX?

Sportowczynie mogą być bardziej narażone na niedobór energii © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Chociaż główne zasady zawodów HYROX są takie same niezależnie od płci, Exeter wyjaśnia, że „sportowczynie są bardziej narażone na niedostateczne odżywianie, zwłaszcza jeśli jednocześnie dążą do osiągnięcia określonych celów związanych ze składem ciała”. Dodaje, że długotrwały niedobór energii może nie tylko wpływać na regenerację, adaptację i wyniki, ale też negatywnie oddziaływać na cykl menstruacyjny.

„Kobiety mogą zwracać większą uwagę na takie czynniki, jak poziom żelaza, zmiany apetytu związane z cyklem miesiączkowym oraz zapotrzebowanie na węglowodany – wszystko to może wpływać na jakość treningu, regenerację i długoterminowe wyniki” – dodaje Sargeant.

Sargeant twierdzi też, że niezależnie od płci czy poziomu zaawansowania, największą zmianą w odżywianiu, jaką możesz wprowadzić, jest „zacząć myśleć i jeść jak sportowiec”.

Oznacza to spożywanie wystarczającej ilości białka, by wspomóc regenerację, oraz dostosowanie spożycia węglowodanów do intensywności treningu. Obejmuje to również wysokiej jakości tłuszcze, dbanie o odpowiednie nawodnienie oraz poświęcanie regeneracji tyle samo uwagi, co samemu treningowi.

03 Co powinienem jeść podczas przygotowań do wyścigu HYROX?

To właśnie podczas treningów dopracowujesz swoje odżywianie, udoskonalasz strategię nawadniania i odkrywasz, jakie pokarmy najlepiej działają na Twój organizm. Dzień zawodów to nie czas na eksperymenty – to czas, by zaufać pracy, którą już włożyłeś.

Hidde Weersma to były triatlonista, który nadal pracuje jako trener © HYROX Quotation Najważniejsze, żeby w dniach poprzedzających wyścig dobrze zadbać o spożycie węglowodanów. HYROX to zawody o bardzo wysokiej intensywności, więc spalisz mnóstwo kalorii Hidde Weersma

W przypadku sesji trwających dłużej niż 60–90 minut Exeter zaleca spożywanie 30–60 g węglowodanów na godzinę w postaci napojów sportowych, żeli lub batoników, które pomagają utrzymać poziom energii, opóźniają zmęczenie i poprawiają jakość treningu. „Podczas krótszych treningów siłowych zazwyczaj wystarcza woda, ale napoje węglowodanowo-elektrolitowe mogą być przydatne podczas dłuższych treningów hybrydowych” – mówi.

„Dla mnie odżywianie zaczyna się około 48 godzin przed wyścigiem” – mówi Hidde Weersma, pierwszy mężczyzna, który ukończył HYROX w czasie poniżej 53 minut. „Najważniejsze jest, żeby w dniach poprzedzających zawody zadbać o spożycie węglowodanów. HYROX to bardzo intensywny wysiłek, podczas którego spalisz mnóstwo kalorii”.

Zadbaj o to, a będziesz czuć się pewnie, nie martwiąc się, czy w połowie nie zabraknie ci paliwa.

Co warto zjeść na śniadanie przed wyścigiem HYROX?

Exeter twierdzi, że dobre śniadanie przed wyścigiem powinno składać się z dużej ilości węglowodanów, umiarkowanej ilości białka i niewielkiej ilości tłuszczu. „Trzy do czterech godzin przed startem sportowcy powinni spożyć około jednego do czterech gramów węglowodanów na kilogram masy ciała, w zależności od tego, ile czasu pozostało do startu” – mówi.

Lucy Procter w akcji w Sztokholmie © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Zawodniczka Elite 15, Lucy Procter , woli śniadanie składające się z owsianki, bajgli i dżemu. „Na śniadanie staram się zjeść tylko 400 gramów węglowodanów – wszystko, co jest naprawdę łatwe i szybko się trawi” – mówi. „Nie skupiam się na białku i staram się ograniczać tłuszcze. Nie stosuję ładowania węglowodanów. Wiele osób to robi, ale osobiście nie widzę w tym wielkiej korzyści”.

Hidde ma nieco inne preferencje. „Najważniejszy dla mnie posiłek to ten około trzy godziny przed rozpoczęciem rozgrzewki. To biały ryż z keczupem, nic więcej. I to jest idealne, bo to węglowodany, cukier i sól. To wszystko, czego potrzebujesz. Na godzinę przed wyścigiem zjadam przekąskę – bajgla z miodem albo banana z miodem”.

04 Ograniczenie błonnika przed wyścigiem HYROX

Na 48 godzin przed wyścigiem Hidde stara się ograniczyć spożycie tłuszczu i błonnika (nie rezygnując z nich całkowicie). „Woda wiąże się z błonnikiem, więc jeśli zmniejszysz jego ilość przed wyścigiem, będziesz trochę lżejszy” – mówi Hidde. „To fajne, bo dzięki temu nie musisz nosić tego ciężaru podczas biegu”.

Sargeant zasadniczo się z tym zgadza. „Ograniczenie błonnika w ciągu ostatnich 24–48 godzin przed wyścigiem pomaga zmniejszyć obciążenie jelit i obniżyć ryzyko dolegliwości żołądkowych podczas biegu” – mówi.

To, co zjesz przed zawodami HYROX, może wpłynąć na twoje wyniki © Lauri Vuorinen/Red Bull Content Pool

Chodzi o to, żeby nieść mniej treści pokarmowej, co jest czymś, co praktykują sportowcy uprawiający sztuki walki. Nie chodzi o to, żeby schudnąć, ale żeby czuć się bardziej komfortowo, dając z siebie wszystko.

„To powiedziawszy, na pewno nie wyeliminowałbym błonnika całkowicie. To wciąż ważny element zdrowej diety, więc chodzi raczej o drobne dostosowania niż radykalne zmiany” – dodaje Sargeant.

05 Odżywianie wspomagające regenerację po HYROX

Utrzymanie wysokiego poziomu energii jest niezwykle ważne © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

HYROX bardzo mocno wyczerpuje zapasy glikogenu, więc uzupełnienie węglowodanów zaraz po wyścigu jest kluczowe dla regeneracji, przywrócenia poziomu energii i wsparcia przyszłych wyników. „Białko nadal odgrywa ważną rolę w regeneracji mięśni, ale regeneracja przebiega najlepiej, gdy spożywasz je razem” – dodaje Exeter.

„Twoje priorytety są proste” – mówi Sargeant. „Uzupełnij zapasy glikogenu, dostarcz mięśniom wysokiej jakości białka, żeby mogły zacząć się regenerować, oraz uzupełnij płyny i elektrolity utracone wraz z potem”.

Exeter zazwyczaj zaleca 20–40 g wysokiej jakości białka i solidne źródło węglowodanów, a także płyny i elektrolity. Może to wyglądać na przykład tak: koktajl regeneracyjny i owoce; kurczak, ryż i warzywa; łosoś z ziemniakami; albo jogurt grecki, granola i jagody.

Powtórzmy – to, co jesz, zależy od ciebie i od tego, co najlepiej ci służy. Musisz też czerpać z tego przyjemność. Po wyścigu jedzenie służy regeneracji. Ale to też „nagroda” za to, że dajesz z siebie wszystko. Wybierz coś, co ci smakuje.

06 Jak powinno wyglądać odżywianie podczas typowego dnia treningowego przed zawodami HYROX?

Exeter mówi, że przeciętny dzień treningu do HYROX powinien opierać się na zasadzie „paliwa odpowiedniego na wymagany wysiłek”.

W zawodach HYROX energia to wszystko © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Oznacza to dostosowanie spożycia energii i węglowodanów do wymagań danego dnia – więcej paliwa przed i po cięższych biegach, sesjach specyficznych dla HYROX lub dłuższych treningach, a nieco mniej w lżejsze dni regeneracyjne.

Ostatecznie nie ma jednego uniwersalnego podejścia do tego, co jeść w dzień treningowy, ale poniższe wskazówki powinny posłużyć jako przewodnik, jeśli dostosujesz je do własnych potrzeb i upodobań.

Śniadanie

Musli z płatków owsianych, jagód, nasion i odrobiny miodu z dodatkiem jogurtu greckiego,

Obiad

Kurczak lub tofu po marokańsku podane z kuskusem, ziołami i kolorową mieszanką sałat.

Kolacja

Kurczak lub tofu w tajskim curry z mlekiem kokosowym light, dużą ilością warzyw i ryżem jaśminowym.

I pamiętaj – odżywianie sportowe nie musi być nudne. Jak zgodnie twierdzą wszyscy eksperci, jedzenie powinno być czymś, co naprawdę sprawia ci przyjemność, bo kiedy posiłki są pełne smaku, o wiele łatwiej jest trzymać się diety.

O autorze Kim jest Tom Ward? Tom Ward pisze o sporcie, kulturze i klimacie dla takich magazynów jak GQ, Esquire, Wired i Sunday Times. Jest autorem powieści „TIN CAT” oraz „The Lion And The Unicorn”.