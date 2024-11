HYROX w Poznaniu. Debiuty, życiówki i rekordy świata

Słyszeliście o HYROX ? To zawody łączące bieganie i jednostki treningu sprawnościowego - zyskują popularność na całym świecie, także w Polsce. HYROX to wyzwanie dla każdego - od początkujących po elitę. Każdy może zmierzyć się z tym wyzwaniem w swoim tempie, bez presji limitu czasowego. Niedawno w Poznaniu, można było sprawdzić swoje siły i kondycję. W tym wyścigu fitness wystartowało ponad 3600 zawodników! Kolejne przystanki HYROX w Katowicach i Warszawie w 2025 roku – to szansa na zaplanowanie swojego debiutu i podjęcia się nowego wyzwania sportowego.

Na początek, o co chodzi w HYROX?

Czy wyobrażasz sobie, że po 1 kilometrze biegu musisz przepchać sanki ważące 125 kilogramów na dystansie 50 metrów? Albo znów biec po serii burpee z wyskokiem wykonywanych na dystansie 80 metrów? Czy Twoje tętno mogłoby szaleć? Czy w głowie pojawiałyby się kryzysy i chęć odpuszczenia? A po 7 takich kilometrach i 6 ćwiczeniach, gdy robisz pięćdziesiąty, poprawny wykrok z 20-kilogramowym workiem na barkach... ? Jeśli chcesz dowiedzieć się w praktyce, dołącz do zawodów HYROX, które składają się z ośmiu takich konkurencji, oddzielonych kilometrowymi odcinkami biegu. W tym formacie biegniesz kilometr, wykonujesz jedno z ćwiczeń funkcjonalnych i kontynuujesz bieg do kolejnego przystanku. W sumie mamy do pokonania 8 kilometrów biegu oraz 8 stacji treningowych. Jakie są to ćwiczenia? Zaczynamy:

od trenażera narciarskiego (SkiErg),

pchanie sanek (Sled Push),

ciągnięcie sanek (Sled Pull),

pokonanie określonego dystansu za pomocą burpee (Burpee Broad Jump),

wiosłowanie (Rowing),

spacer farmera (Farmers Carry),

wykroki z ciężarem na plecach (Sandbag Lunges),

do przysiadu i wyrzutu piłki lekarskiej na określoną wysokość (Wall Balls).

HYROX Poznań 2024 © Pamela Gudzińska

W zależności od kategorii, ciężary na stacjach różnią się – dla kobiet i mężczyzn mają inną wagę. Czy brzmi to jak prawdziwa sportowa przygoda? Czy wydaje się to trudne, a może łatwe i wykonalne? Jeśli chcesz wiedzieć więcej i przygotować się poprawnie do pierwszego HYROX, polecamy nasze materiały „Wszystko, co musisz wiedzieć o HYROXie” oraz „Gotowi do wyścigu? Nie popełniaj typowych błędów w HYROX”

HYROX jest dla każdego! To główne hasło zawodów

Jeśli po zapoznaniu się z elementami zawodów czujesz przerażenie – to niepotrzebnie! Każdy debiutant ma pewne wątpliwości, ale tak naprawdę liczy się tutaj zabawa. Najlepsze, co daje HYROX to właśnie dostępność, a finalnie możliwość uwierzenia w swoje możliwości. Nie musisz przechodzić kwalifikacji ani spełniać określonych wymagań, aby wziąć udział. Nie obowiązują także żadne limity czasowe – kończysz zawody we własnym tempie.

HYROX Poznań 2024 © Pamela Gudzińska

Na początku, wcale nie trzeba stawać do wyzwania HYROX samodzielnie, jeśli jeszcze nie czujemy się w pełni gotowi - można spróbować swoich sił w formacie HYROX Doubles (w towarzystwie, w parze) lub w 4-osobowej sztafecie. W drużynie siła!

HYROX jest dla każdej osoby, która lubi sport – odnajdą się tutaj zarówno biegacze, którzy w przygotowaniach zwrócą większą uwagę na siłownię i oczywiście ci lubiący siłownię, którzy wcześniej nie biegali, ale zaczną realizować takie jednostki treningowe.

HYROX Poznań 2024 © Pamela Gudzińska HYROX Poznań 2024 © Pamela Gudzińska

Co się działo podczas HYROX w Poznaniu?

W pierwszy weekend listopada, w Poznaniu na linii startu w zawodach HYROX stanęło ponad 3600 zawodników z Polski i z zagranicy, a ponad 2200 kibiców im dopingowało. Dla wielu był to debiut, a dla innych po prostu kolejny start.

Piosenka „Hells Bells” zespołu AC/DC towarzyszyła każdemu zawodnikowi i zawodnicze w pierwszych sekundach! Już wtedy wiedzieli, że zaczyna się przygoda, która będzie sprawdzianem ich siły i wytrzymałości. Nie można też zapomnieć o kibicach. Ich dopingu też nie zabrakło - czasami wystarczyło jedno zdanie: „dasz radę”, „jeszcze trochę" i można było na nowo odzyskać motywację. Bo przy takim wysiłku, kryzysów pojawiało się sporo. Tyle samo ile myśli: „nigdy więcej”. Za to na upragnionej mecie wielu już szukało zapisów na kolejne starty. O to chodzi w sporcie. Wiele emocji i satysfakcję na mecie. To sprawia, że mimo wysiłku chcemy więcej.

HYROX Poznań 2024 © Pamela Gudzińska

W Poznaniu padło wiele rekordów HYROX

Zacznijmy od rekordu wiekowego – 88-letni Jeremi wystartował w parze ze swoim synem – zostając najstarszym zawodnikiem w historii HYROXa.

To również trzy rekordy świata w kategoriach Women Open 40-44, Men Open 40-44 oraz sztafecie mężczyzn.

Gratulujemy zawodnikom debiutów, nowych życiówek i sportowych doświadczeń! Mamy nadzieję, że jesteście już po dobrej regeneracji i odkryliście dla siebie nową pasję sportową!

„HYROX Poznań przechodzi do historii polskich edycji! Z ponad 3600 uczestników, wydarzenie przerosło nasze oczekiwania. Atmosfera była niesamowita, a kibice dodali energii i wsparcia na każdym kroku. Po takiej imprezie w Poznaniu chyba już nikt nie ma wątpliwości, dlaczego warto wziąć udział… To prawdziwie wyjątkowe doświadczenie. Kolejny przystanek to HYROX Katowice, gdzie będziemy rywalizować w rewelacyjnym obiekcie MCK, a w kwietniu czeka nas PGE Narodowy w Warszawie! Liczba biletów jest ograniczona, więc nie warto czekać” – podsumowuje Kuba Jandura, Country Manager Hyrox Poland.

HYROX Poznań 2024 © Pamela Gudzińska

Czym jest dla nich HYROX? Perspektywa uczestników

W Hyrox wzięli udział doświadczeni sportowcy, ale też ci debiutujący – dla wielu start był pierwszą próbą zmierzenia się z tą formułą zawodów.

„HYROX Poznań był moim piątym startem w tej imprezie, ale drugim, jeśli chodzi o start indywidualny - pierwszy raz podjęłam te próbę ponad rok temu na debiutującym w Polsce evencie w Warszawie. Jestem bardzo zadowolona z wyniku, udało mi się poprawić o prawie 20min, co dało ostatecznie miejsce 4 w mojej kategorii wiekowej. To pokazuje, że treningi, które planuję idą dobrze, wiem nad czym dalej pracować i w Katowicach spróbuję wycisnąć jeszcze więcej! HYROX uwielbiam za to, że czuję jak w trakcie startu moje ciało zamienia się w sportową maszynę - skupioną na zadaniu i słyszę ciągłe „keep going” w głowie! Ale to moja wersja tej imprezy i cudne jest w HYROX też to, że każdy może traktować go po swojemu. Bo HYROX jest dla każdego, kto tylko odważy się spróbować. Kilka formuł pozwala dopasować start do swoich możliwości, a standaryzacja daje szansę realnego porównywania swoich wyników. Jako ambasadorkę HYROX napawa mnie to dumą i daje nadzieję, że kolejne eventy w naszym kraju będą przyciągać coraz to więcej zainteresowanych i Polska zyska status wartego odwiedzenia miejsca na HYROX-owej mapie" – opowiada Justyna Garlacz, która zajęła 4. miejsce w kategorii Women Open 35-39.

„W Poznaniu brałam udział w każdym dniu zawodów, w trzech konkurencjach – indywidualny start w Women Pro, start w Doubles Mixed i również start w damskiej sztafecie. Dlaczego warto wziąć udział w zawodach HYROX? Z mojej perspektywy jest to możliwość startu w międzynarodowej imprezie, która jest zawsze organizowana na najwyższym poziomie. To trzeba naprawdę poczuć. Po drugie starty dają fantastyczny cel treningowy – szczególnie dla osoby, która trenuje dla siebie, dla lepszej sylwetki na siłowni. Trzecia rzecz, to trzeba mi uwierzyć na słowo – po prostu warto to przeżyć, bo atmosfera, endorfiny i emocje są niesamowite. Czasami dziewczyny obawiają się takich startów – szczególnie z tym, czy sobie poradzą z ciężarami. Uważam, że na pewno sobie poradzisz – jeżeli nie sama, to pamiętaj, że możesz wystartować na przykład z koleżanką, przyjaciółką, siostrą czy mamą lub kolegą, mężem czy tatą. Tych możliwości w parach i sztafetach jest naprawdę bardzo dużo. Jest to pomysł na pierwszy start! Ostatnia obawa: co będzie, jeśli przybiegnę ostatnia? Prawdopodobnie nie przybiegniesz ostatnia, a jeśli nawet, to nikt tego nie zobaczy – w trakcie zawodów, fale startujących zawodników nakładają się na siebie i tak naprawdę kibicujący widzą, że wszyscy biegają w kółko” – przekonuje Agnieszka Maciejewska, ambasadorka Hyrox Poland.

„Polecam każdemu, nawet tym, którzy nie są wytrzymałościowymi świrami – ja nie trenowałam tych jednostek, oprócz tego, że trochę biegam. Sporo powtórzeń, dosyć ciężkie ćwiczenia, ale atmosfera i doping wszystko wynagradza. Zdarzyło się raz, że nie miałam siły dalej biec, ale jakaś pani do mnie krzyknęła: „dasz radę”. Po tym starcie, uważam, że tak naprawdę głowa blokuje do robienia niektórych rzeczy. Ciało da radę, ale to w głowie pojawiają się te negatywne myśli i kryzysy. W HYROX widzi się ludzi, którzy też się z tym zmagają – to wtedy jest taka motywacja, by to ukończyć. Tak naprawdę myślałam już, że nie skończę HYROXa i padnę po czwartej rundzie oraz 4. kilometrze – ale właśnie dałam radę. Na mecie za to była ogromna satysfakcja!” - dodaje Sara Moritz, debiutantka w HYROX w kategorii Women Open.

Kalendarz kolejnych startów w HYROX. Kto dołącza?

Jak wiesz już w HYROX każdy znajdzie coś dla siebie – od biegania i skakania, przez noszenie, przeciąganie aż po rzucanie, czyli pełen zestaw, by sprawdzić swoją wytrzymałość i przekroczyć własne granice!

Zapraszamy na kolejne przystanki HYROX w Polsce – widzimy się w Katowicach 22-23 lutego 2025 roku oraz PGE Narodowy w Warszawie w kwietniu 2025! Informacje o zapisie na stronie HYROX Poland pod linkiem: https://hyroxpoland.com/pl/