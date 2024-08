Wszystko, co musisz wiedzieć o HYROXie: 10 odpowiedzi na palące pytania

Entuzjaści fitnessu zawsze szukają kolejnych wyzwań. Dlatego HYROX stał się wielkim przebojem. To wyścig o wysokiej intensywności, który łączy bieganie z ośmioma treningami funkcjonalnymi, popychając uczestników do granic możliwości w unikalnym i ekscytującym formacie.

W miarę jak HYROX zyskuje coraz większą popularność na całym świecie, coraz więcej osób jest ciekawych, z czym to się wiąże. W tym artykule odpowiadamy na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących tego sportu.

01 Czy każdy może rywalizować w HYROXie?

Każda osoba ciesząca się jako takim poziomem sprawności, może wziąć udział w zawodach HYROX. Do ukończenia ośmiu oddzielnych ćwiczeń wymagana jest minimalna ilość umiejętności i nie ma limitu czasu na ich ukończenie. Dostępne są również kategorie adaptacyjne.

Minimalny wiek uczestników zawodów HYROX to 16 lat. Jednak podczas majowego wydarzenia w Londynie zaprezentowano pierwsze HYROX Youngstars - zawody przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku od ośmiu do 15 lat. Jak dotąd nie zostały one wprowadzone na żadne inne wydarzenia.

Warto zauważyć, że mistrzyni świata z 2023 roku, Lauren Weeks zajęła dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Świata w 2022 roku, będąc w siódmym miesiącu ciąży. Jeśli jednak masz jakiekolwiek obawy o swoje zdrowie, przed rejestracją zaleca się skonsultowanie udziału w zawodach z lekarzem.

02 Jakie są kategorie wyścigów?

HYROX jest dla sportowców na wszystkich poziomach sprawności, od początkujących po elitarnych zawodników. Odpowiednie klasyfikacje zapewniają, że każdy może rywalizować w odpowiedniej kategorii:

Indywidualne Open: Oddzielne kategorie dla mężczyzn i kobiet przy użyciu ciężarów "open".

Individual Pro: Dla sportowców szukających wyższego poziomu rywalizacji, z większymi ciężarami. Oddzielne kategorie dla kobiet i mężczyzn.

Open Doubles: Drużyny dwuosobowe z kategoriami dla par jednopłciowych i mieszanych (męskie, damskie, mieszane). Członkowie drużyny biegną cały dystans, ale mogą dzielić się ćwiczeniami.

Pro Doubles: Drużyny składające się z dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet w kategorii Pro.

Sztafeta: Czteroosobowe zespoły, w których każdy członek pokonuje dwa etapy - etap to bieg na dystansie 1 km i jedno ćwiczenie. Może to być świetne wprowadzenie do HYROXa lub naprawdę szybkie, intensywne zawody - wybierz sobie!

W każdej kategorii sportowcy są porównywani z innymi w grupach wiekowych.

03 Gdzie odbywają się zawody HYROX?

Zawody HYROX rozgrywa się na całym świecie. Głównie w Ameryce Północnej, Europie, Australii i Azji. Zazwyczaj wydarzenia te odbywają się w dużych centrach wystawienniczych, choć wyjątkowe miejsca, takie jak stare lotnisko w Berlinie i Miami Beach, również były gospodarzami.

Ponieważ sport ten szybko się rozwija, w sezonie 2024-25 spodziewany jest 100-procentowy wzrost liczby wydarzeń.

04 Jak długo trwają zawody HYROX?

Teoretycznie możesz je ukończyć w takim czasie, jaki jest ci potrzebny, ponieważ nie ma limitów czasowych. Elitarni zawodnicy mogą ukończyć bieg w mniej niż godzinę, ale amatorom może to zająć znacznie więcej czasu. Ukończenie zawodów HYROX jest znaczącym osiągnięciem.

Średnie czasy wyścigów Open wynoszą 1h 35m dla mężczyzn i 1h 38m dla kobiet. Należy jednak podkreślić, że są to średnie czasy i nie ma wstydu, kiedy ukończenie zawodów trwa dłużej. Do tego należy pamiętać, że "przeciętna" osoba startująca w HYROX jest sprawniejsza niż przeciętna osoba w całej populacji.

05 Jak trudny jest HYROX?

Odpowiedź na to pytanie jest chyba trudniejsza niż same zawody, ponieważ w dużej mierze zależy od wielu czynników. Z pewnością może to być bardzo męczące wydarzenie. Naciskanie na maksa przez ponad 8 km biegu i osiem stacji z ćwiczeniami, w żadnym wypadku nie jest łatwe. I to z pewnością jest częścią uroku takiego wydarzenia - zmusić się do wysiłku i zobaczyć, na co stać twoje ciało. Byłoby nudno, gdyby było łatwo.

Można powiedzieć, że HYROX jest tak trudny, jak tego chcesz - nie musisz forsować się na maksa, jeśli nie chcesz ustanowić dobrego czasu. Możesz podchodzić podbiegi, czy postawić na spokojniejsze tempo ćwiczeń na stacjach. To nie musi być tak trudne, jak niektórzy uważają.

Możesz także rozważyć wzięcie udziału w zawodach par lub sztafetowych, co sprawi, że rywalizacja będzie łatwiejsza niż w zawodach indywidualnych. Tak możesz podzielić się częścią obciążeń.

06 Jakiego sprzętu potrzebuję na zawody HYROX?

Nie potrzebujesz dużo sprzętu, aby wziąć udział w zawodach HYROX - wystarczy odpowiednia odzież i obuwie.

Jeśli chodzi o odzież, to w miejscach zawodów może być bardzo gorąco. Niektórzy mężczyźni rywalizują topless, a wielu uczestników decyduje się na noszenie frotek i opasek pomagających w radzeniu sobie z potem.

Jeśli chodzi o obuwie, najlepszym wyborem będą wygodne buty do biegania. Wielu początkujących sportowców popełnia błąd, zakładając, że buty do CrossFitu będą najlepszą opcją, ale generalnie nie są one przeznaczone do biegania na dłuższych dystansach.

Obuwie musi być nie tylko wygodne podczas biegania, ale też przyczepne, co przydaje się na przykład podczas pchania ciężkich sanek. Przetestuj je podczas treningu, aby upewnić się, że się nie ślizgają, albo pięta z nich nie wychodzi, albo czy spód nie ślizga się po dywanie.

07 Czy istnieje ryzyko kontuzji podczas HYROXa?

Jak w przypadku każdego sportu, zawsze istnieje ryzyko kontuzji. Jednak HYROX jest stosunkowo mało ryzykownym sportem, który można uprawiać bardzo bezpiecznie. Nie potrzebujesz ogromnych umiejętności technicznych, aby wykonać którekolwiek z HYROXowych ćwiczeń , co jest jedną z największych zalet tego sportu i przyczynia się do wzrostu jego popularności.

Jak wspomniano wyżej, odpowiednie obuwie jest czynnikiem minimalizującym ryzyko kontuzji podczas treningu i rywalizacji w HYROX, podobnie jak stopniowe zwiększanie objętości biegu podczas treningu. Bieganie zbyt dużo i zbyt szybko, jeśli nie jest się do tego przyzwyczajonym, jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną kontuzji u sportowców trenujących ten sport.

08 Jak mierzony jest czas zawodów HYROX?

Każdy uczestnik otrzymuje chip do pomiaru czasu, który śledzi jego pozycję na torze od startu do mety - urządzenia sczytują go po każdym segmencie biegu i ćwiczeń. Zapewnia to dokładny i sprawiedliwy pomiar czasu dla wszystkich zawodników i umożliwia analizę danych (na stronie internetowej HYROX) po zakończeniu wydarzenia. Chip do pomiaru czasu otrzymuje się w biurze zawodów i umieszcza na kostce. Dodatkowo, numer zawodnika zostaje zapisany na ramieniu uczestnika.

09 Co to jest Roxzone?

Roxzone to obszar zawodów HYROX pomiędzy bieżnią a stacjami do ćwiczeń. Wyobraź sobie dużą, krytą arenę. Biegowa część trasy znajduje się zazwyczaj na jej obwodzie. Po ukończeniu każdego 1-kilometrowego biegu, sportowcy przechodzą w kierunku środka areny, aby wykonać ćwiczenia. Przestrzeń, którą pokonują między opuszczeniem toru biegowego a dotarciem do stacji ćwiczeń, nazywana jest Roxzone. Choć może się wydawać, że to tylko obszar przejściowy, Roxzone może znacząco wpłynąć na ogólny czas.

10 Czy organizowane są mistrzostwa i czy przyznawane są nagrody pieniężne?

Pod koniec każdego sezonu - zazwyczaj pod koniec maja lub na początku czerwca - HYROX organizuje Mistrzostwa Świata. Musisz zakwalifikować się do tego wydarzenia. Zazwyczaj trzeba znajdować się w pierwszym procencie swojej kategorii wiekowej, chociaż liczba miejsc na mistrzostwa zmienia się. Na Mistrzostwach Świata wszystkie wyścigi odbywają się przy użyciu ciężarów z kategorii Pro, z wyjątkiem grup wiekowych powyżej 60 lat. Większość sportowców rywalizuje z innymi w swojej grupie wiekowej, ale są też wyścigi Elite 15 dla 15 najlepszych mężczyzn i kobiet w sporcie, którzy rywalizują o tytuł mistrza świata HYROX.

Wyścigi Elite są transmitowane na żywo, a do wygrania są nagrody pieniężne. Szczegółowe informacje o tym, jak zakwalifikować się do wyścigów Elite, można znaleźć na stronie HYROX.

Autor, Greg Williams prowadzi blog Rox Lyfe, na którym sportowcy mogą dowiedzieć się wszystkiego o HYROXie, znaleźć nadchodzące wydarzenia i śledzić najnowsze informacje o HYROX-owej scenie. Jako doświadczony uczestnik HYROX, Williams oferuje również usługi trenerskie.