Jak trenować do HYROX-a, poświęcając na to zaledwie 3 dni w tygodniu

Trening do HYROX może wydawać się przytłaczający, gdy musisz godzić pracę, rodzinę i inne obowiązki. Jeśli masz tylko kilka dni w tygodniu na trening, możesz się zastanawiać, czy to wystarczy, by przygotować się do dnia zawodów.

Dobra wiadomość jest taka, że trzy dobrze zaplanowane sesje mogą wystarczyć, by zbudować siłę, wytrzymałość i kondycję niezbędne do ukończenia zawodów HYROX. Żeby dowiedzieć się, jak to zrobić, porozmawialiśmy z zawodniczką HYROX Elite 15, Idą Mathilde Steensgaard , oraz trenerem Tiago Lousą o tym, jak sprawić, by każdy trening przyniósł efekty.

01 Czy trzy dni treningu wystarczą, by ukończyć zawody HYROX?

Trzy dni w tygodniu wystarczą, żeby dotrzeć do mety © Mark Roe/Red Bull Content Pool

Biorąc za przykład standardowy wyścig indywidualny HYROX, każdy zawodnik pokona trasę składającą się z 1000 m na SkiErgu, 50 m pchania sań, 50 m ciągnięcia sań, 80 m skoków z burpee, 1000 m wiosłowania, 200 m przenoszenia ciężarów, 100 m wykroków z workiem z piaskiem oraz 100 rzutów piłką lekarską, a wszystko to przeplatane łącznie ośmioma indywidualnymi biegami na 1 km. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz przygodę z tym formatem, czy masz już na plecaku kilka badge'ów za ukończenie HYROX, ten format wymaga od każdego czegoś innego – w tym wysokiego poziomu sprawności fizycznej, siły i wytrzymałości psychicznej.

Jak wyjaśnia Lousa, sukces zależy od indywidualnego celu: czy chodzi o ukończenie wyścigu i dotarcie do Roxzone w dobrym nastroju, czy o miażdżące wyprzedzenie konkurencji? „Pod warunkiem, że celem jest spokojne ukończenie wyścigu i osiągnięcie dobrych wyników w stosunku do twojej aktualnej kondycji, a niekoniecznie maksymalizacja twojego potencjału zawodniczego” – mówi. „Jeśli chcesz po prostu ukończyć wyścig, nie zatrzymywać się przez cały czas, przebiec całe 8 km bez chodzenia i przejść przez treningi bez poczucia przytłoczenia, to trzy dobrze zaplanowane sesje tygodniowo na pewno się sprawdzą”.

02 Jak zaplanować trening HYROX – i wiedzieć, co pominąć

Gdy masz mało czasu, chodzi o to, żeby trenować mądrzej © Suguru Saito/Red Bull Content Pool

Jeśli zamierzasz trenować trzy dni w tygodniu, zrozumienie zadania, które przed tobą stoi, jest podstawą twojego treningu. „HYROX to w zasadzie 75–90-minutowy test sprawnościowy, więc skupiłbym się na rozwijaniu cech, które mają największe znaczenie w dniu zawodów” – radzi Lousa, który zaleca podzielenie treningu na trzy kategorie.

Po pierwsze, „dłuższa, stabilna sesja skupiona na budowaniu wydolności tlenowej – może to być bieganie, jazda na rowerze lub połączenie biegania i ergometrów”, następnie druga sesja w dalszej części tygodnia, skupiona na „treningu siłowo-wytrzymałościowym opartym na ruchach typowych dla HYROX, takich jak wypady, przysiady, wyciskania, thrustery, przenoszenie ciężarów i ćwiczenia na ergometrze”. Na koniec trzecia i ostatnia sesja powinna być „skupiona na bieganiu” – dodaje. W miarę zbliżania się dnia zawodów trening staje się coraz bardziej dostosowany do HYROX, łącząc bieganie z ćwiczeniami, by rozwinąć tempo, płynność przejść i zdolność do działania w stanie zmęczenia.

Niestety, nie da się uniknąć tego, że przy skondensowanym bloku treningowym niektóre elementy przygotowań do wyścigu mogą zejść na dalszy plan. Lousa wyjaśnia: „Pierwsze rzeczy, które zazwyczaj znikają, to rozwijanie siły, praca nad techniką, mobilność, trening uzupełniający i łagodna objętość aerobowa” – mówi. „Dla kogoś, kto po prostu chce ukończyć wyścig HYROX, to zazwyczaj jest do przyjęcia”.

Wyjaśnia jednak, że dla niektórych sportowców, którzy chcą zdobyć przewagę konkurencyjną w HYROX, „te elementy stają się coraz ważniejsze – najlepszym rozwiązaniem jest właściwie cofnięcie się o krok i zbudowanie solidniejszych podstaw”.

03 Wykorzystaj dni wolne

Jeśli bez problemu przebiegniesz 10 km, to jesteś na dobrej drodze © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

W dni pomiędzy treningami Lousa podchodzi do sprawy nieco bardziej na luzie. „Największy wzrost wydajności często wynika z dobrego opanowania podstaw” – mówi. A mianowicie: bycie aktywnym, częstsze chodzenie i regularny ruch. Zmiany w stylu życia, które naprawdę coś zmieniają, wynikają według niego z rzeczy nieefektownych – dobrego snu, odpowiedniego odżywiania, właściwej regeneracji i kontrolowania stresu. „Żadna z tych rzeczy nie jest ekscytująca” – mówi – „ale wszystkie mają znaczenie”.

04 Typowe błędy w treningu HYROX

„W HYROX chodzi głównie o siłę dolnej części ciała” – mówi Steensgaard © Philipp Carl Riedl/Red Bull Content Pool

Dla Steensgaard, zawodniczki HYROX i wyścigów z przeszkodami (OCR), która startowała w HYROX Elite 15 i wróci na Mistrzostwa Świata , by rywalizować w kategorii Elite 15 Doubles, prawidłowe zrównoważenie treningów decyduje o wygranej lub przegranej – ta filozofia dotyczy w równym stopniu zarówno jej rywali na linii startu, jak i zwykłych sportowców.

Duńska zawodniczka wyjaśnia, że zajęcia HYROX w lokalnej siłowni czy centrum fitness, choć przydatne, nie są magicznym eliksirem na sukces w dniu zawodów. „Nie ograniczaj się tylko do zajęć HYROX” – radzi Steensgaard. „Myślę, że to błąd – zamiast tego chodź raz w tygodniu, a pozostałe dwa dni treningu poświęć na siłkę i bieganie” – dodaje.

Znajomość swoich mocnych stron – a co za tym idzie, słabości – to najcenniejsze narzędzie, które pozwala maksymalnie wykorzystać skondensowany tydzień treningowy. Jako przykład podaje „sportowca opartego na sile, który wykorzystuje dodatkowe dwa dni na skupienie się wyłącznie na bieganiu”, podczas gdy ci z lepszą wydolnością sercowo-naczyniową skorzystają na „jednym dniu biegania i jednym dniu treningu siłowego połączonego z ćwiczeniami na sprzęcie aerobowym”.

Podobnie Steensgard wyjaśnia, jak kluczowe jest, by „pamiętać, że HYROX to zawody biegowe, więc jeśli czujesz się komfortowo, przebiegając 10 kilometrów, jesteś w bardzo dobrej sytuacji”. Chodzi jednak nie tylko o ilość, ale też o jakość. „Musisz czuć się dobrze, pokonując ten dystans, bez wrażenia, że jest to dla ciebie trudne”. To, jak dodaje, dowodzi, że „w HYROX chodzi głównie o siłę dolnych kończyn, więc twoje nogi muszą być w stanie wytrzymać całe zawody”.

05 Trenuj mądrzej, a nie ciężej

Konsekwencja wygrywa z perfekcją © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Poświęcenie sobie wystarczającej ilości czasu na trening jest równie ważne, jak sam okres przygotowań. Lousa zaleca rozpoczęcie treningów co najmniej 15–16 tygodni przed dniem zawodów. Twierdzi, że im rzadsze treningi, tym ważniejsza staje się konsekwencja, a trzy sesje tygodniowo wymagają jej więcej niż większość innych. Jeśli to opanujesz, korzyści mogą być ogromne.

„Wielu sportowców trenujących mądrze trzy razy w tygodniu osiągnie lepsze wyniki niż mnóstwo bywalców siłowni, którzy na zdjęciach po wyścigu wyglądają na niesamowicie wysportowanych, ale brakuje im wytrzymałości, umiejętności rozłożenia sił i przygotowania specyficznego dla wyścigu, jakiego wymaga HYROX” – mówi. „Konsekwencja zawsze wygrywa z perfekcją”.

O autorze Kim jest Ed Cooper? Ed Cooper to niezależny dziennikarz piszący dla RedBull.com o HYROX, World Fitness Project i ogólnych trendach w świecie fitnessu. Ma doświadczenie w pisaniu o zdrowiu, technologii i sporcie, a teraz skupia się na zmieniających się trendach w wydajności i treningu, dzieląc się fachowymi spostrzeżeniami i dogłębnymi reportażami.