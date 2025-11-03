Wskazówki treningowe HYROX: Inspiracja, motywacja i dyscyplina

Pierwsze duże zawody HYROX w nowym sezonie pokazały, jak daleko sportowcy przesuwają granice. Podczas imprezy Major w Hamburgu, Austriak Alexander Rončević pobił rekord świata HYROX w kat. pro mężczyzn, nadając ton temu, co zapowiada się na intensywny rok. To metamorfoza Rončevicia, który zaledwie kilka miesięcy wcześniej nie był w stanie obronić tytułu mistrza świata w Chicago. Tamto wydarzenie pokazało nieprzewidywalną naturę HYROX: nawet najsilniejsi sportowcy mogą się załamać, podczas gdy inni stają na wysokości zadania. Tim Wenisch i Linda Meier z Niemiec zdobyli tytuły mistrzów świata , udowadniając, że sukces w tym sporcie często sprowadza się nie tylko do talentu czy sprawności fizycznej, ale także do dyscypliny, treningu i konsekwencji.

Linda Meier odjeżdża © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Ich występy ilustrują ważną kwestię dla każdego, kto trenuje do HYROX: inspiracja i motywacja mogą rozpocząć twoją drogę, ale dotarcie do dnia wyścigu w szczytowej formie wymaga struktury i dyscypliny.

"Inspiracja to jedno, motywacja to drugie, ale to wciąż za mało. Dyscyplina jest tym, co sprawi, że dotrwasz do dnia wyścigu w szczytowej formie" - mówi Piers Plowman, menedżer ds. edukacji w Akademii HYROX.

01 Motywacja sprawi, że wyjdziesz z domu, ale dyscyplina i konsekwencja są niezastąpione

W HYROX wytrzymałość jest równie ważna jak siła © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Motywacja sprawia, że sportowcy wstają z kanapy, wychodzą z domu i zaczynają trenować, ale cykle treningowe są długie: praca nad siłą, interwały, mobilność, doskonalenie umiejętności. Nic z tego nie zapewnia natychmiastowej satysfakcji. To właśnie wtedy różnica między słomianym zapałem a trwałym progresem staje się bardzo wyraźna. Nie możesz gonić za osobistymi rekordami co tydzień. Właśnie dlatego twój trening potrzebuje struktury, mówi Plowman.

"W tym miejscu trenerzy muszą pomóc sportowcom przełożyć tę emocjonalną iskrę na trening, który potem będzie można wykorzystać w praktyce" - mówi menedżer ds. edukacji Akademii HYROX. "Nie oznacza to robienia więcej; oznacza to robienie rzeczy mądrzej. Cały czas powtarzam moim sportowcom: nie próbujesz wygrać w poniedziałek - próbujesz wygrać w zawodach za sześć miesięcy. Tutaj konsekwencja bije na głowę intensywność".

02 Co zawodnicy z podium HYROX robią inaczej?

Zawodniczka elity HYROX Joanna Wietrzyk na stacji Ski Erg © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

"Oglądanie sportowców takich jak Tim Wenisch i Linda Meier tworzących niemiecką historię w Chicago... To światowa klasa. Ale to, co ja zauważyłem, to ogromną różnorodność zawodników: weterani, nowicjusze, a nawet starsi sportowcy, wszyscy dominujący w swoich grupach wiekowych" - mówi Plowman. Co innego robili zawodnicy, którzy znaleźli się na podium w Chicago?

Plowman opisuje to następująco: "Odpowiednio periodyzowali. Trenowali w progresywnych fazach. Stosowali ustrukturyzowane, progresywne przeciążenia. Włączyli celową regenerację dla długoterminowej, zrównoważonej spójności. Potrzebujesz dyscypliny, aby powiedzieć "nie". Czasami nie dla dodatkowego biegu, nie dla jeszcze jednego ciężkiego EMOM [Every Minute On the Minute, forma treningu]. Przesada niektórym może wydawać się konieczna, ale może zniszczyć konsekwencję".

Potrzebujesz dyscypliny, by czasem powiedzieć "nie" - "nie" dodatkowemu biegowi, "nie" jeszcze jednemu ciężkiemu EMOM - ponieważ przesada może zniszczyć konsekwencję. Piers Plowman, menedżer ds. edukacji w Akademii HYROX

Plowman radzi: "Używaj motywacji mądrze. Nie karm bestii, ciągłej pogoni za PB". Oznacza to, że wiesz, kiedy naciskać, a kiedy skupić się na regeneracji. Dobry trener skieruje Twoją inspirację i motywację na trening oparty na procesie, który obejmuje:

Indywidualizowanie programów w celu zrównoważenia wysiłku i regeneracji

Mądre wykorzystywanie wskaźników wydajności i szanowanie informacji zwrotnej od sportowca.

Przedkładanie dyscypliny nad krótkie wybuchy motywacji, które mogą niewłaściwie wpłynąć na spójność całości.

Na każdym wydarzeniu HYROX zawsze panuje świetna atmosfera © Baptiste Fauchille/Red Bull Content Pool

"Prawdziwi mistrzowie nie są najbardziej zapracowani - są najbardziej zdyscyplinowani" - mówi Plowman. "Przez miesiące treningu skoncentrowanego na celu dyscyplina przekłada się na przełomowe wyniki. Inspiracja rozpoczyna podróż. Motywacja napędza. Dyscyplina prowadzi cię do mety".

Jego rada dla trenerów i sportowców płynących na fali zainteresowania HYROX-em brzmi: ciesz się transformacją, trenuj mądrze i bądź konsekwentny. Najlepsze wyniki osiągają ci, którzy trenują z celem.

03 Trzy najważniejsze zasady treningu HYROX - Piers Plowman

Lucy Procter jest jednym z wschodzących talentów w HYROX © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Najważniejsza wskazówka 1: Inspiracja sprawi, że zaczniesz

Widok sportowców w każdym wieku i na każdym poziomie rywalizujących na światowej scenie dowodzi, że świetne wyniki nie są zarezerwowane dla nielicznych. Wykorzystaj tę iskrę jako paliwo. Niech przypomina Ci, dlaczego trenujesz i utrzymuj tę wizję przed oczami.

Najważniejsza wskazówka 2: Motywacja jest tymczasowa

Motywacja sprawi, że wyjdziesz z domu, ale przychodzi i odchodzi. Gdy trening wydaje się długi, z ciężkimi cyklami siłowymi, niekończącymi się interwałami lub ćwiczeniami mobilności, nie polegaj na motywacji. Zamiast tego postaw na zrównoważoną strukturę i rutynę.

Najważniejsza wskazówka 3: Dyscyplina wygrywa na długim dystansie

Dyscyplina to konsekwentne wykonywanie właściwej pracy, nawet jeśli nie masz na to ochoty. Najlepsi sportowcy na Mistrzostwach Świata w Chicago nie tylko trenowali ciężej, ale trenowali mądrzej. Rozkładali treningi w czasie, szanowali odpoczynek i nie pozwalali sobie na zbyt wiele. Pamiętaj: nie próbujesz wygrać dzisiaj, próbujesz wygrać za sześć miesięcy.

Trenerzy HYROX z pasją obserwują, jak sportowcy stają się coraz lepsi © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Co mogę zrobić w tym tygodniu, aby być lepszym sportowcem w HYROX?

Sprawdź swój plan treningowy. Czy jest zbudowany z myślą o długoterminowym sukcesie, czy krótkoterminowym hype'ie? Może zamień jeden zbyt intensywny trening na inteligentny, stały wysiłek w strefie drugiej. W ten sposób budujesz nawyki, które się utrzymują i osiągasz długotrwałe wyniki.

Bądź konsekwentna, konsekwentny. Trenuj z zamiarem. I pamiętaj, że dyscyplina zamienia inspirację w wyniki.

O autorze Kim jest Piers Plowman? Piers Plowman, HYROX Academy Education Manager © HYROX Academy Piers Plowman jest byłym brytyjskim trenerem triathlonu, nauczycielem wychowania fizycznego, sportowcem HYROX i menedżerem edukacji HYROX Academy. Posiada również tytuł magistra w dziedzinie coachingu sportowego. Czym jest Akademia HYROX? Akademia HYROX oferuje szereg kursów cyfrowych zaprojektowanych w celu kształcenia i szkolenia zarówno trenerów, jak i sportowców w zakresie koncepcji HYROX365.