Icebox - co musisz wiedzieć o nowej mapie w Valorant?

włożyło w swoją najnowszą strzelankę mnóstwo pracy - wprowadzając do zabawy nowe postaci, nowe skórki broni, a także nowe mapy. Wśród tych ostatnich pojawiła się nowa, skuta lodem kraina, a teren wytyczony do strzelania się w niej nazwany został

Icebox - nowa mapa w Valorant

, układem dwóch Spike Site'ów znajdujących się po przeciwnej stronie mapy, do których prowadzą trzy alejki. Co ciekawe linie te są dosyć krótkie, co umożliwia szybkie rotacje i wpływa na intensyfikację strzelanin z przeciwnikiem.

, jeśli chodzi o stosowanie taktyki, a nie strzelanie na rympał (co w niektórych mapach może się zwyczajnie udać). Mamy tu do czynienia z, typowym dla

Icebox może sprawiać wrażenie, jakby stworzony został przez Riot Games w celu upchnięcia sprawdzonych już patentów, które świetnie funkcjonowały na innych mapach. Nie zmienia to jednak faktu, że to właśnie

Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że jest to jedyna mapa, na której Spike Site A jest umiejscowiony wewnątrz budowli - sporej wielkości hali - ale ma kilka połączeń z zewnętrzną częścią mapy. Mimo tego Icebok nie zachwyca przy pierwszym meczu (a społeczność Valoranta ma wielu fanów, którzy tej mapy zwyczajnie nie trawią). Przy dłuższym jej ogrywaniu można jednak zrozumieć jej mocne punkty, pozycje strzeleckie, odpowiednie miejsca do stosowania umiejętności konkretnych bohaterów. Po poświęceniu sporej ilości czasu na trening gry na tej mapie może się okazać, że Icebox jest mapą z ogromnym potencjałem, oferując graczom olbrzymi wachlarz możliwości taktycznych - co oznacza, że

Specjalność Icebox - poziome zipline'y

- te jednak rozwieszone są nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie! Oznacza to, że na Spike Site A jesteśmy w stanie śmigać po większej części hali przy użyciu wspomnianej linki, dzięki czemu szybko, chociaż nie bezszelestnie, można przemieścić się z jednego miejsca strefy do drugiego.

Icebox, podobnie jak Split, p ozwala śmigać przy użyciu zipline'ów - te jednak rozwieszone są nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie! Oznacza to, że na Spike Site A jesteśmy w stanie śmigać po większej części hali przy użyciu wspomnianej linki, dzięki czemu szybko, chociaż nie bezszelestnie, można przemieścić się z jednego miejsca strefy do drugiego. Przy wykorzystaniu tyrolki można zwolnić, przyspieszyć, prowadzić ostrzał, zatrzymać się i wyskoczyć z niej w praktycznie każdym momencie - co sprawia, że obrona tego punktu (lub atak) daje zupełnie nowe możliwości taktyczne. W ten sposób wystawiamy się jednak na cel i gracze drużyny przeciwnej w łatwy sposób mogą nas wyeliminować. Coś za coś - tak zwany ryzyk-fizyk.

Spike Site A

Spike Site A to ogromna, zamknięta przestrzeń. Pomimo faktu, że jej konstrukcja przypominać może halę, sporą jej część stanowią ciasne korytarze. Świetnie więc odnajdą się tu nie tylko snajperzy (raczej w gnieździe po stronie obrońców, do którego przytroczona jest tyrolka) i na wzniesieniu (po stronie atakujących), ale także gracze lubujący się w walce na bliski kontakt.

Spike Site A to ogromna, zamknięta przestrzeń. Pomimo faktu, że jej konstrukcja przypominać może halę, sporą jej część stanowią ciasne korytarze. Świetnie więc odnajdą się tu nie tylko snajperzy (raczej w gnieździe po stronie obrońców, do którego przytroczona jest tyrolka) i na wzniesieniu (po stronie atakujących), ale także gracze lubujący się w walce na bliski kontakt. Ciasne korytarze sprzyjają grze przy użyciu Judge'a i Bucky'ego, Sheriffa, Odina i materiałów wybuchowych . Po stronie obrońców lepiej nie wychylać się, aby nie zgarnąć kulki od wrogich Operatorów - najlepiej schować się za wyłomem przesmyku prowadzącego od spawnu drużyny atakującej do Spike Site'u i wyeliminować rashujących nieprzyjaciół z broni krótkodystansowej.

Środkowa linia jest łatwiejsza do obrony, niż ataku - trzeba jednak usadzić się na podwyższeniu i powstrzymać pokusę ataku na spawn drużyny atakującej. Z tej pozycji bardzo łatwo przerotować na Spike Site A - zmiana pozycji do punktu B trwa jednak nieco dłużej . Grając na środku warto zaopatrzyć się w umiejętności oślepiające, które chwilowo uniemożliwią nieprzyjaciołom atak.

Spike Site B

Zmuszając przeciwnika tym samym do rotacji przez Spawn atakujących. Najlepszym sposobem dla atakujących jest zasłanianie widoku obrońcom i próba przedarcia się bezpośrednio do kuchni.

Spawn obrońców jest znacznie bliżej Spike Site'u B, niż spawn atakujących. Właśnie dlatego jeszcze w fazie kupowania defenderzy powinni zabunkrować się zarówno na Spike Site B, jak i środkowej linii, aby móc zatrzymać rotację graczy z/na Spike Site A. Sprawny snajper może za pomocą Operatora, a nawet Marshalla - lub broni szybkostrzelnej, takiej jak Odin czy Ares - utrzymać środkową linię, utrzymując wrogich nieprzyjaciół w jednym miejscu bez możliwości przekroczenia tej granicy. Zmuszając przeciwnika tym samym do rotacji przez Spawn atakujących. Najlepszym sposobem dla atakujących jest zasłanianie widoku obrońcom i próba przedarcia się bezpośrednio do kuchni.

